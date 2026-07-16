Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω δύο νεαροί που επιχείρησαν να διαρρήξουν αποθήκη πολυκατοικίας στη Νέα Ιωνία
Συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω δύο νεαροί που επιχείρησαν να διαρρήξουν αποθήκη πολυκατοικίας στη Νέα Ιωνία
Οι δύο νεαροί επιχείρησαν να διαφύγουν όταν είδαν τους αστυνομικούς της ΔΙ.ΑΣ., ενώ στην κατοχή τους βρέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, γάντια και χειρουργικές μάσκες
Δύο νεαροί, ηλικίας 21 και 22 ετών, συνελήφθησαν επ' αυτοφώρω το βράδυ της Κυριακής στη Νέα Ιωνία, ενώ επιχειρήσουν να διαρρήξουν αποθήκη πολυκατοικίας.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έλαβαν σήμα για διάρρηξη σε αποθήκη πολυκατοικίας και έσπευσαν στο σημείο. Εκεί εντόπισαν τους δύο νεαρούς στην ταράτσα του κτιρίου. Οι ύποπτοι προσπάθησαν να διαφύγουν, όμως ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν.
Από την προανάκριση διαπιστώθηκε ότι οι δύο συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται και σε ακόμη τρεις απόπειρες διαρρήξεων στην περιοχή, η μία από τις οποίες είχε γίνει λίγο πριν από τη σύλληψή τους.
Στην κατοχή τους βρέθηκαν διαρρηκτικό εργαλείο, γάντια εργασίας και χειρουργικές μάσκες, τα οποία κατασχέθηκαν. Οι δύο νεαροί είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έλαβαν σήμα για διάρρηξη σε αποθήκη πολυκατοικίας και έσπευσαν στο σημείο. Εκεί εντόπισαν τους δύο νεαρούς στην ταράτσα του κτιρίου. Οι ύποπτοι προσπάθησαν να διαφύγουν, όμως ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν.
Από την προανάκριση διαπιστώθηκε ότι οι δύο συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται και σε ακόμη τρεις απόπειρες διαρρήξεων στην περιοχή, η μία από τις οποίες είχε γίνει λίγο πριν από τη σύλληψή τους.
Στην κατοχή τους βρέθηκαν διαρρηκτικό εργαλείο, γάντια εργασίας και χειρουργικές μάσκες, τα οποία κατασχέθηκαν. Οι δύο νεαροί είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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