Συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω δύο νεαροί που επιχείρησαν να διαρρήξουν αποθήκη πολυκατοικίας στη Νέα Ιωνία
ΕΛΛΑΔΑ
Αποθήκη Νέα Ιωνία Διάρρηξη

Συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω δύο νεαροί που επιχείρησαν να διαρρήξουν αποθήκη πολυκατοικίας στη Νέα Ιωνία

Οι δύο νεαροί επιχείρησαν να διαφύγουν όταν είδαν τους αστυνομικούς της ΔΙ.ΑΣ., ενώ στην κατοχή τους βρέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, γάντια και χειρουργικές μάσκες

Συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω δύο νεαροί που επιχείρησαν να διαρρήξουν αποθήκη πολυκατοικίας στη Νέα Ιωνία
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Δύο νεαροί, ηλικίας 21 και 22 ετών, συνελήφθησαν επ' αυτοφώρω το βράδυ της Κυριακής στη Νέα Ιωνία, ενώ επιχειρήσουν να διαρρήξουν αποθήκη πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έλαβαν σήμα για διάρρηξη σε αποθήκη πολυκατοικίας και έσπευσαν στο σημείο. Εκεί εντόπισαν τους δύο νεαρούς στην ταράτσα του κτιρίου. Οι ύποπτοι προσπάθησαν να διαφύγουν, όμως ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν.

Από την προανάκριση διαπιστώθηκε ότι οι δύο συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται και σε ακόμη τρεις απόπειρες διαρρήξεων στην περιοχή, η μία από τις οποίες είχε γίνει λίγο πριν από τη σύλληψή τους.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν διαρρηκτικό εργαλείο, γάντια εργασίας και χειρουργικές μάσκες, τα οποία κατασχέθηκαν. Οι δύο νεαροί είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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