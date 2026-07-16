Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Υπό έλεγχο η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κω
Υπό έλεγχο η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κω
Η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση σε οικοπεδικό χώρου εντός του οικισμού, ενώ κοντά υπάρχουν σπίτια
UPD:
Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 16/7 στην Κω, στην περιοχή Ψαλίδι, κοντά σε κατοικημένη περιοχή, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των αρμόδιων αρχών.
Στην περιοχή παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις, σύμφωνα με όσα μεταδίδει kosnews24.
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε κατοικημένη περιοχή, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που ακολουθούν, οι φλόγες βρίσκονταν κοντά σε κατοικίες.
Δείτε φωτογραφίες
Στην περιοχή παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις, σύμφωνα με όσα μεταδίδει kosnews24.
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε κατοικημένη περιοχή, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που ακολουθούν, οι φλόγες βρίσκονταν κοντά σε κατοικίες.
Δείτε φωτογραφίες
UPD:
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