Συλλήψεις οδηγών στην Αττική

Spetses Mini Marathon:Γιατί χιλιάδες άνθρωποι ταξιδεύουν κάθε Οκτώβριο στις Σπέτσες για να τρέξουν μόλις 5 χιλιόμετρα;
Πως το 5άρι του Spetses Mini Marathon κατάφερε να γίνει κάτι περισσότερο από ένας αγώνας δρόμου.
Εκτεταμένη τροχονομική εξόρμηση πραγματοποίησε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής από τις 6 έως τις 13 Ιουλίου, πραγματοποιώντας περισσότερους από 22.000 ελέγχους αλκοολομέτρησης. Συνολικά συνελήφθησαν 29 οδηγοί, ενώ καταγράφηκαν χιλιάδες παραβάσεις και αφαιρέθηκαν περισσότερες από 1.100 άδειες οδήγησης.
Σημαντική επιχείρηση ελέγχων πραγματοποίησε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου, από τις πρώτες πρωινές ώρες της 6ης Ιουλίου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 13ης Ιουλίου. Στην εξόρμηση συμμετείχαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων και των κατά τόπους Τμημάτων Τροχαίας.
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