ΑΠΘ και Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής ενώνουν δυνάμεις για τη νέα εποχή της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην Ομογένεια

Καινοτόμο πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, με τίτλο «Παιδική Λογοτεχνία, Τραγούδι και Χορός: Καινοτόμες Διδακτικές Προσεγγίσεις για τη Διδακτική της Ελληνικής Γλώσσας»





Η πρωτοβουλία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας της Ελλάδας και του απόδημου ελληνισμού, επενδύοντας στη συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, που υπηρετούν την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό στις νεότερες γενιές των Ελληνοαμερικανών.















Η ελληνική γλώσσα ως φορέας ταυτότητας και πολιτισμού Κεντρική φιλοσοφία του προγράμματος είναι η αντιμετώπιση της ελληνικής γλώσσας όχι μόνο ως μέσου επικοινωνίας, αλλά ως ζωντανού φορέα πολιτισμού, ιστορικής μνήμης και συλλογικής ταυτότητας.



Μέσα από την αξιοποίηση της παιδικής λογοτεχνίας, της μουσικής, του τραγουδιού και του παραδοσιακού χορού, οι εκπαιδευτικοί εξοικειώθηκαν με σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, που μετατρέπουν τη μαθησιακή διαδικασία σε μια βιωματική εμπειρία.



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Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πολυαισθητηριακή διδασκαλία, καθώς ο ρυθμός, η μουσική, η αφήγηση και η δημιουργική συμμετοχή ενεργοποιούν διαφορετικούς τρόπους μάθησης, ενισχύουν τη συναισθηματική σύνδεση των παιδιών με τη γλώσσα και δημιουργούν ζωντανές κοινότητες μάθησης μέσα στα σχολεία της Ομογένειας.



Σύγχρονα εργαλεία για τους εκπαιδευτικούς Το πρόγραμμα συνδύασε θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εφαρμογή, προσφέροντας στους εκπαιδευτικούς καινοτόμες διδακτικές μεθόδους και σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία για τη διδασκαλία της ελληνικής ως γλώσσας πολιτιστικής κληρονομιάς.



Βασικός στόχος ήταν η μετάβαση από την παραδοσιακή αποστήθιση σε μια δημιουργική, συμμετοχική και βιωματική εκπαιδευτική διαδικασία, όπου η γλώσσα διδάσκεται μέσα από τη λογοτεχνία, τη μουσική, το τραγούδι και τον χορό, αναδεικνύοντας τον πολιτισμικό της πλούτο.



Μια νέα σελίδα ανοίγει για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στις Ηνωμένες Πολιτείες , καθώς η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ενώνουν τις δυνάμεις τους με στόχο τον εκσυγχρονισμό της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα σχολεία της Ομογένειας Η πρωτοβουλία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας της Ελλάδας και του απόδημου ελληνισμού, επενδύοντας στη συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, που υπηρετούν την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό στις νεότερες γενιές των Ελληνοαμερικανών.Το καινοτόμο επιμορφωτικό πρόγραμμα, με τίτλο «Παιδική Λογοτεχνία, Τραγούδι και Χορός: Καινοτόμες Διδακτικές Προσεγγίσεις για τη Διδακτική της Ελληνικής Γλώσσας», υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΑΠΘ με το Τμήμα Ελληνικής Παιδείας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής, με έδρα τη Νέα Υόρκη.Η δράση σηματοδοτεί την πρώτη μεγάλη εφαρμογή του Μνημονίου Συνεργασίας, που υπέγραψαν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής, δημιουργώντας μια σταθερή γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα στην ελληνική πανεπιστημιακή κοινότητα και τους εκπαιδευτικούς της Διασποράς.Κεντρική φιλοσοφία του προγράμματος είναι η αντιμετώπιση της ελληνικής γλώσσας όχι μόνο ως μέσου επικοινωνίας, αλλά ως ζωντανού φορέα πολιτισμού, ιστορικής μνήμης και συλλογικής ταυτότητας.Μέσα από την αξιοποίηση της παιδικής λογοτεχνίας, της μουσικής, του τραγουδιού και του παραδοσιακού χορού, οι εκπαιδευτικοί εξοικειώθηκαν με σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, που μετατρέπουν τη μαθησιακή διαδικασία σε μια βιωματική εμπειρία.Η σύνδεση της γλώσσας με τις τέχνες και την πολιτιστική κληρονομιά επιδιώκει να καλλιεργήσει στους μαθητές ουσιαστικότερη σχέση με την ελληνική γλώσσα, δημιουργώντας θετικά συναισθήματα απέναντι στη μάθηση και ενισχύοντας τη διατήρηση της ελληνικής πολιτισμικής ταυτότητας.Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πολυαισθητηριακή διδασκαλία, καθώς ο ρυθμός, η μουσική, η αφήγηση και η δημιουργική συμμετοχή ενεργοποιούν διαφορετικούς τρόπους μάθησης, ενισχύουν τη συναισθηματική σύνδεση των παιδιών με τη γλώσσα και δημιουργούν ζωντανές κοινότητες μάθησης μέσα στα σχολεία της Ομογένειας.Το πρόγραμμα συνδύασε θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εφαρμογή, προσφέροντας στους εκπαιδευτικούς καινοτόμες διδακτικές μεθόδους και σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία για τη διδασκαλία της ελληνικής ως γλώσσας πολιτιστικής κληρονομιάς.Βασικός στόχος ήταν η μετάβαση από την παραδοσιακή αποστήθιση σε μια δημιουργική, συμμετοχική και βιωματική εκπαιδευτική διαδικασία, όπου η γλώσσα διδάσκεται μέσα από τη λογοτεχνία, τη μουσική, το τραγούδι και τον χορό, αναδεικνύοντας τον πολιτισμικό της πλούτο.

Η επιστημονική ευθύνη και ο σχεδιασμός του προγράμματος ανήκουν στην Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΑΠΘ, Δρ. Ρόζη-Τριανταφυλλιά Αγγελάκη, ειδική στις ιστορικές και κριτικές προσεγγίσεις της παιδικής λογοτεχνίας.



Μέσα από το πρόγραμμα μεταφέρθηκαν στους εκπαιδευτικούς της Ομογένειας οι πιο πρόσφατες εξελίξεις της σύγχρονης παιδαγωγικής επιστήμης.



Η σημασία της επένδυσης στους εκπαιδευτικούς Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στην επιμόρφωση των ίδιων των εκπαιδευτικών, καθώς θεωρείται ότι αποτελούν τον σημαντικότερο κρίκο για τη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και της εθνικής ταυτότητας στις νεότερες γενιές του εξωτερικού.



Ο Διευθυντής του Τμήματος Ελληνικής Παιδείας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής και Αναπληρωτής Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, Πρωτοπρεσβύτερος π. Γρηγόριος Σταμκόπουλος, ο οποίος συνδιοργάνωσε το πρόγραμμα και πρωτοστάτησε στη σύναψη του Μνημονίου Συνεργασίας, έχει επισημάνει ότι η ουσιαστική επένδυση στους εκπαιδευτικούς αποτελεί την ασφαλέστερη εγγύηση για τη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας, της ιστορικής μνήμης και της πολιτιστικής ταυτότητας των Ελληνοαμερικανών.



Το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Χαιρετίζοντας την πρωτοβουλία, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος υπογράμμισε ότι η ελληνική γλώσσα αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό εργαλείο επικοινωνίας.



Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «η ελληνική γλώσσα δεν είναι απλώς ένα μέσο επικοινωνίας, αλλά το “σπίτι” της πίστης και του πολιτισμού μας. Μέσα από τη συνεργασία μας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης επενδύουμε στον πολυτιμότερο κρίκο της εκπαίδευσής μας, τον εκπαιδευτικό. Θέλουμε τα παιδιά μας στα σχολεία της Ομογένειας να μαθαίνουν τη γλώσσα μας όχι ως υποχρέωση, αλλά ως γιορτή χαράς, μέσα από το τραγούδι, τη λογοτεχνία και την παράδοση».



Ο ίδιος επισήμανε ακόμη ότι η διαρκής σύνδεση της ελληνοαμερικανικής κοινότητας με τα πανεπιστήμια της μητέρας πατρίδας αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα, ώστε οι νέες γενιές να διατηρήσουν ισχυρούς και αδιάρρηκτους δεσμούς με τις ελληνικές τους ρίζες.



Διεθνής εξωστρέφεια του ΑΠΘ Η πρωτοβουλία αναδεικνύει τον διεθνή προσανατολισμό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τον ρόλο του ως ακαδημαϊκού ιδρύματος που παράγει γνώση με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο.



Παράλληλα, ενισχύει την εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου, μεταφέροντας σύγχρονη επιστημονική γνώση στην ελληνική Διασπορά και συμβάλλοντας ενεργά στη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού πέρα από τα ελληνικά σύνορα.



Θεσμική στήριξη Η δράση τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Η Γενική Γραμματέας Μάιρα Μυρογιάννη στηρίζει ενεργά την πρωτοβουλία, αναγνωρίζοντας ότι η ελληνική γλώσσα αποτελεί τον ισχυρότερο συνδετικό κρίκο ανάμεσα στον απανταχού ελληνισμό και τη μητέρα πατρίδα.



Χρήσιμες πληροφορίες για το πρόγραμμα Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς, που υπηρετούν στα ελληνικά σχολεία της Ομογένειας στις Ηνωμένες Πολιτείες – απογευματινά, ημερήσια και ενοριακά – ανεξαρτήτως ετών προϋπηρεσίας.



Η παρακολούθηση πραγματοποιείται κυρίως εξ αποστάσεως, ώστε να εξυπηρετούνται εκπαιδευτικοί από όλες τις Πολιτείες των ΗΠΑ.



Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες λαμβάνουν επίσημο πιστοποιητικό παρακολούθησης, το οποίο φέρει το κύρος τόσο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής όσο και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.



Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ελληνικής Παιδείας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής στη Νέα Υόρκη ή να ενημερώνονται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Αρχιεπισκοπής για τις διαδικασίες εγγραφής, καθώς και για πληροφορίες σχετικά με τυχόν κόστος συμμετοχής ή διαθέσιμες υποτροφίες.