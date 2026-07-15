Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου οι δύο προφυλακισμένοι για την υπόθεση της Marfin, συναινεί στην έκδοσή της η 46χρονη από το Λονδίνο

«Είναι μια διαδικασία η οποία δεν είναι χρονοβόρα», είπε η Κωνσταντία Δημογλίδου για την έκδοση της 46χρονης που συνελήφθη στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου

Ναυπλίου και Μαλανδρίνου.



Οι κατηγορούμενοι, που προφυλακίστηκαν με απόφαση των αρμόδιων δικαστικών αρχών, παρέμειναν το βράδυ στη ΓΑΔΑ και στη συνέχεια θα οδηγηθούν στις φυλακές. Παράλληλα, οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη όλων των ατόμων που φέρονται να συμμετείχαν στην ομάδα η οποία έδρασε την ημέρα της φονικής επίθεσης.



46χρονη γυναίκα που θεωρείται το τρίτο πρόσωπο της υπόθεσης και συνελήφθη στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου για τον εμπρησμό της τράπεζας, αποδέχθηκε την άμεση έκδοσή της στην Ελλάδα, προκειμένου να λογοδοτήσει ενώπιον της ελληνικής Δικαιοσύνης.



Αναφερόμενη στην εξέλιξη αυτή, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε: «Είναι μια διαδικασία η οποία δεν είναι χρονοβόρα. Θεωρούμε επειδή υπάρχει καλή επικοινωνία μεταξύ των δύο αστυνομιών θα επιστρέψει στη χώρα μας γρήγορα για να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη».



Η μαρτυρία και τα καρέ του δημοσιογράφου για τους 3 της Marfin 204 καρέ μέσα σε ελάχιστα λεπτά, την ώρα που η ομάδα των 5 κουκουλοφόρων πυρπολούσε την







Ο δημοσιογράφος και αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης στην Marfin, Ηλίας Προβόπουλος, διατήρησε αυτό το υλικό και το παρέδωσε στις Αρχές τρεις φορές.



Μέχρι πρόσφατα οι φωτογραφίες δεν μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως προς την ταυτοποίηση των δραστών γιατί δεν ήταν καθαρές.



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Το αντιπαρέβαλαν με τις φωτογραφίες των τριών συλληφθέντων που είχαν βρεθεί στο laptop, στην αποθήκη, στο Κουκάκι, και κατάφεραν να οδηγηθούν στα ίχνη τους.



Τον δρόμο για τις φυλακές παίρνουν οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας στη Marfin , καθώς μετά τις απολογίες τους στις ανακριτικές αρχές κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Οι δύο άνδρες αναμένεται να μεταφερθούν στα σωφρονιστικά καταστήματακαιΟι κατηγορούμενοι, πουμε απόφαση των αρμόδιων δικαστικών αρχών, παρέμειναν το βράδυ στηκαι στη συνέχεια θα οδηγηθούν στις φυλακές. Παράλληλα, οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη όλων των ατόμων που φέρονται να συμμετείχαν στην ομάδα η οποία έδρασε την ημέρα της φονικής επίθεσης.Την ίδια στιγμή, ηπου θεωρείται το τρίτο πρόσωπο της υπόθεσης και συνελήφθη στογια τον εμπρησμό της τράπεζας, αποδέχθηκε την άμεση έκδοσή της στην Ελλάδα, προκειμένου να λογοδοτήσει ενώπιον της ελληνικής Δικαιοσύνης.Αναφερόμενη στην εξέλιξη αυτή, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.,, δήλωσε: «Είναι μια διαδικασία η οποία δεν είναι χρονοβόρα. Θεωρούμε επειδή υπάρχει καλή επικοινωνία μεταξύ των δύο αστυνομιών θα επιστρέψει στη χώρα μας γρήγορα για να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη».204 καρέ μέσα σε ελάχιστα λεπτά, την ώρα που η ομάδα των 5 κουκουλοφόρων πυρπολούσε την Marfin . Είναι όσα απαθανάτισε με τη φωτογραφική του μηχανή ένας δημοσιογράφος ο οποίος τη στιγμή της φονικής, εμπρηστικής επίθεσης βρισκόταν στην οδό Σταδίου και ανέβηκε στο πατάρι του απέναντι βιβλιοπωλείου για να μην εισπνεύσει τα χημικά από τα επεισόδια.Σε έξι από αυτές τις εικόνες οι αστυνομικοί που χειρίζονταν την υπόθεση είχαν αριθμήσει τα μέλη της ομάδας των 12. Οι πέντε αποκόπηκαν και πραγματοποίησαν την επίθεση αφήνοντας πίσω τρεις εργαζόμενους νεκρούς.Ο δημοσιογράφος και αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης στην Marfin,, διατήρησε αυτό το υλικό και το παρέδωσε στις Αρχές τρεις φορές.Μέχρι πρόσφατα οι φωτογραφίες δεν μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως προς την ταυτοποίηση των δραστών γιατί δεν ήταν καθαρές.Μετά το ανώνυμο email που εστάλη στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και κατονόμαζε τους πέντε δράστες του εμπρησμού αλλά και την έρευνα που ακολούθησε οι ερευνητές της Ελληνικής Αστυνομίας ανέλυσαν το συγκεκριμένο υλικό Το αντιπαρέβαλαν με τις φωτογραφίες των τριών συλληφθέντων που είχαν βρεθεί στο laptop, στην αποθήκη, στο Κουκάκι, και κατάφεραν να οδηγηθούν στα ίχνη τους.

Ο κ. Προβόπουλος περιγράφει όσα θυμάται από το μοιραίο μεσημέρι στην οδό Σταδίου. Η κατάθεσή του αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα κομβική στο να προσδιοριστεί ο ρόλος καθενός από την ομάδα των πέντε που έκαψαν την Marfin.



«12.58 αρχίζουν κάτι επεισόδια μπροστά στον Ιανό με μπαχαλάκηδες. Περνούν τα ΜΑΤ, καθαρίζει και φεύγουμε από το δρόμο, όπως ήμασταν με άλλους ανθρώπους, και μπαίνουμε μέσα για να προφυλαχθούμε από τα καπνογόνα και τα δακρυγόνα. Εκεί ξαφνικά βλέπουμε μια ομάδα ανθρώπων να ξεχωρίζει. Είναι άτομα που δεν έχουμε ξαναδεί στις πορείες, με στολή κανονική αυτοί οι άνθρωποι. Μαύρα οι μισοί, χακί οι άλλοι μισοί. Με τζόκεϊ χακί οι μισοί με τζόκεϊ μαύρο οι άλλοι και μαντήλια. Και μια γυναίκα, στο μεταξύ. Και έτσι, ενστικτωδώς, βγάζω τη μηχανή από την τσάντα μου και κάνω αυτές τις φωτογραφίες που λέμε», λέει ο δημοσιογράφος ο οποίος αντιλήφθηκε ότι οι 12 κουκουλοφόροι έδρασαν συγκροτημένα και οργανωμένα ώστε να πλησιάσουν και να πυρπολήσουν το υποκατάστημα.



«Η ομάδα, οι μισοί από την Εδουάρδο Λο και οι άλλοι μισοί από την Χρήστου Λαδά, συναντώνται, συνεννοούνται και φεύγουν τρείς προς την Marfin. Ένας πάει μπροστά, ένας σπάει τη βιτρίνα, ο δεύτερος πετάει μέσα ένα υγρό, δεν ήταν μολότοφ. Και κάνει "παφ" ξαφνικά και ο τρίτος πετάει κάτι αναμμένο μέσα και γεμίζει καπνούς και φλόγες η Marfin» συνεχίζει ο κ. Προβόπουλος.



Όπως εξηγεί ο ίδιος «η ομάδα είναι γύρω στα 11 άτομα. Και είναι τρεις, ο ένας που είχε το υλικό σε ένα σακίδιο, ο άλλος είχε κάτι μπροστά του που με αυτό έσπασε, δεν φαινόταν και καλά, φαίνεται η κίνηση. Είχαν στολή για να ξεχωρίζουν, δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια στολή στις πορείες, ποτέ μέχρι τότε. Παπούτσια αντιολισθητικά, φόρμα και κασκέτα και μαντήλια».



Ο κ. Προβόπουλος πρόλαβε να διακρίνει και τα σωματικά χαρακτηριστικά των μελών της ομάδας των 12. Στην κατάθεση που έδωσε στους Αστυνομικούς δήλωσε με βεβαιότητα πως οι 7, 8, 9, 11 και 12 είναι εκείνοι που έσπασαν τη τζαμαρία και πυρπόλησαν το υποκατάστημα.



«Ήταν ένας ψηλός με γυαλιά, μια γυναίκα με κοτσίδα, ξανθή, φαινόταν πίσω από το μαντήλι της, ένας μεσαίου μεγέθους που είχε το περισσότερο βάρος αυτός στο σακίδιό του και ένας με κόκκινο μαντήλι. Αυτόν τον έχουμε δει και στις φωτογραφίες όταν έγινε η επίθεση στο κτίριο της Περιφέρειας, στην Συγγρού», τονίζει.