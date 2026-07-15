Συνελήφθη 34χρονος για διακίνηση κοκαΐνης στη Μήλο, έκρυβε μεγάλες ποσότητες γύρω από το σπίτι του

Στη σύλληψη ενός 34χρονου αλλοδαπού για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών προχώρησαν οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μήλου, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών στο νησί.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η σύλληψη έγινε το πρωί της 14ης Ιουλίου έπειτα από πολύμηνη έρευνα και αξιολόγηση στοιχείων. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης στη Μήλο, ο 34χρονος εντοπίστηκε και, όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τον ελέγξουν, προσπάθησε να διαφύγει, ωστόσο ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.
Από την έρευνα προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος φέρεται να χρησιμοποιούσε το Ι.Χ. αυτοκίνητό του για τη συστηματική διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, πραγματοποιώντας αγοραπωλησίες τόσο σε χρήστες όσο και σε διακινητές.
Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν επίσης ότι έκρυβε τις ναρκωτικές ουσίες σε διάφορα σημεία γύρω από την αγροτική κατοικία του.
Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν συνολικά 186,3 γραμμάρια κοκαΐνης, το χρηματικό ποσό των 1.680 ευρώ, τέσσερα κινητά τηλέφωνα, ζυγαριά ακριβείας, πλήθος συσκευασιών, χειρόγραφες σημειώσεις με στοιχεία αγοραπωλησιών, καθώς και το αυτοκίνητο που φέρεται να χρησιμοποιούσε.
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Σε βάρος του σχηματίστηκε κακουργηματική δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και βία κατά αστυνομικών υπαλλήλων, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.
Η υπόθεση εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των αστυνομικών υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.
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