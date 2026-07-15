Εντοπίστηκε η βάρκα και τα προσωπικά αντικείμενα του 69χρονου που αγνοείται στην Επανομή, συνεχίζονται οι έρευνες
Εντοπίστηκε η βάρκα και τα προσωπικά αντικείμενα του 69χρονου που αγνοείται στην Επανομή, συνεχίζονται οι έρευνες
Δύτες, σκάφη του Λιμενικού, drones και πεζοπόρο τμήμα αναζητούν τον άνδρα
Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου αγνοούμενου από την Επανομή Θεσσαλονίκης. Το πρωί της Τετάρτης (15/07), εντοπίστηκε η βάρκα αλλά και προσωπικά αντικείμενα του 69χρονου στο Ναυάγιο της Επανομής σύμφωνα με ανάρτηση του ΟΦΚΑΘ – Εθελοντές Διασώστες.
Δύτες, σκάφη του Λιμενικού, drones και πεζοπόρο τμήμα συνεχίζουν να αναζητούν τον άνδρα.
«Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου αγνοούμενου Π.Ζ. στην ευρύτερη περιοχή του Θερμαϊκού κόλπου. Σήμερα το πρωί εντοπίστηκε η βάρκα και προσωπικά του είδη στο Ναυάγιο της Επανομής. Δύτες και σκάφη του Λιμενικού σώματος επιχειρούν αυτήν την στιγμή στο σημείο! Εθελοντές μας με drone και πεζοπόρο τμήμα ψάχνουν παράκτια μέχρι την Ν.Καλλικράτεια» αναφέρεται στην ανάρτηση του ΟΦΚΑΘ – Εθελοντές Διασώστες.
Στη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συμμετέχουν τρία πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ένα σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, καθώς και ιδιωτικά σκάφη που συνδράμουν στις έρευνες.
Παράλληλα, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, απογειώθηκε εκ νέου ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, προκειμένου να συνεχίσει τις εναέριες έρευνες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.
Η 67χρονη σύζυγος του αγνοούμενου εντοπίστηκε σώα και διασώθηκε από ιδιώτες που βρίσκονταν στην περιοχή, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.
Δύτες, σκάφη του Λιμενικού, drones και πεζοπόρο τμήμα συνεχίζουν να αναζητούν τον άνδρα.
«Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου αγνοούμενου Π.Ζ. στην ευρύτερη περιοχή του Θερμαϊκού κόλπου. Σήμερα το πρωί εντοπίστηκε η βάρκα και προσωπικά του είδη στο Ναυάγιο της Επανομής. Δύτες και σκάφη του Λιμενικού σώματος επιχειρούν αυτήν την στιγμή στο σημείο! Εθελοντές μας με drone και πεζοπόρο τμήμα ψάχνουν παράκτια μέχρι την Ν.Καλλικράτεια» αναφέρεται στην ανάρτηση του ΟΦΚΑΘ – Εθελοντές Διασώστες.
Αγνοείται μετά την ανατροπή του σκάφους στο οποίο επέβαινε με την σύζυγό του
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός 69χρονου άνδρα, ο οποίος αγνοείται μετά την ανατροπή του σκάφους στο οποίο επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του, στη θαλάσσια περιοχή του Ποταμού Επανομής, στη Θεσσαλονίκη.
Στη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συμμετέχουν τρία πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ένα σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, καθώς και ιδιωτικά σκάφη που συνδράμουν στις έρευνες.
Παράλληλα, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, απογειώθηκε εκ νέου ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, προκειμένου να συνεχίσει τις εναέριες έρευνες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.
Η 67χρονη σύζυγος του αγνοούμενου εντοπίστηκε σώα και διασώθηκε από ιδιώτες που βρίσκονταν στην περιοχή, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.
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