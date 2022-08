Έλληνας ο μηχανικός της χρονιάς στο Ηνωμένο Βασίλειο

Κλείσιμο

Συνεχίζουν να διαπρέπουν οι Έλληνες του εξωτερικού κατακτώντας μεγάλες διακρίσεις για το έργο και τη συνεισφορά τους στους τομείς που δραστηριοποιούνται.Πρόσφατο, λαμπρό παράδειγμα, ο Φραγκίσκος Καναβάρης που στα 32 του χρόνια βραβεύτηκε από τη Βασιλική Ακαδημία του Λονδίνου με το βραβείου του Μηχανικού της Χρονιάς για το 2022.Η Βασιλική Ακαδημία, Royal Academy of Engineering, είναι από τα πλέον αξιοσέβαστα ιδρύματα στο Ηνωμενο Βασιλειο που απαρτίζεται από εξέχουσες προσωπικότητες των επιστημών.Ο Φραγκίσκος Καναβάρης που τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο απέσπασε την ανώτερη διάκριση που μπορεί να λάβει κάποιος επιστήμονας/μηχανικός σε ηλικία κάτω των 35 ετών.Πρόκειται για ένα βραβείο που απονέμεται σε ανθρώπους που έχουν συνεισφέρει με το έργο τους στην πρόοδο της επιστήμης των μηχανικών και που συμβάλουν αισθητά στη βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνίας.Ο Φραγκίσκος Καναβάρης, διδάκτωρ πολιτικός μηχανικός ειδικευόμενος στις πράσινες κατασκευές και δομικά υλικά, έλαβε το βραβείο αυτό για τις πρωτοποριακές μεθόδους που έχει προτείνει και εφαρμόσει σε μεγάλα έργα παγκοσμίως που έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση ρύπων συσχετιζόμενων με τις κατασκευές:- Διαβρετανικός σιδηρόδρομος, από τους ταχύτερους στην Ευρώπη- Βαρκελώνη- Ο μεγαλύτερος πυρηνικός αντιδραστήρας του Ηνωμένου Βασιλείου- Ουρανοξύστης στο City του Λονδίνου(ΗΒ),(Αυστραλία)(ΗΒ),και(Καναδάς)Αναγνωρίστηκε επίσης για την συνεισφορά του στην επιστήμη των δομοστατικών μηχανικών και δομικών υλικών λόγω των βελτιωμένων μεθόδων ανάλυσης και εναλλακτικών κατασκευαστικών υλικών φιλικών προς το περιβάλλον που έχει προτείνει.Αξιοσημείωτο είναι δε ότι το βραβείο αυτό απονέμεται για πρώτη φορά σε Έλληνα.«Είναι πολύ σημαντικό έως και καθηλωτικό να λαμβάνει κάποιος μια διάκριση αυτού του βεληνεκούς. Γνωρίζω πολύ καλά όμως πως υπάρχουν πολλοί άρτια καταρτισμένοι νέοι και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα οι οποίοι καταβάλουν αξιέπαινες προσπάθειες σε διάφορους επιστημονικούς κλάδους και δυνητικά, θα άξιζαν μια τέτοια αναγνώριση. Είναι είναι ένα μήνυμα για νέους αλλά και μεγαλύτερους, να μη σταματούν να προσπαθούν και να οραματίζονται», λέει ο Φραγκίσκος Καναβάρης στοΤο βραβείο απένειμε στον 33χρονο μηχανικό η Βρετανίδα υπουργός Επιστήμης και Έρευνας Chi Onwurah υπό την παρουσία της πριγκίπισσας Άννας, κόρη της βασίλισσας Ελισάβετ και αδελφή του πρίγκιπα Καρόλου.Ο Φραγκίσκος Καναβάρης γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Πειραιά. Απόφοιτος της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά συνέχισε τις σπουδές του στο University of Liverpool στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου αποφοίτησε με πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού το 2013. Εν συνεχεία, πραγματοποίησε τη διδακτορική του έρευνα και διατριβή στο Queen’s University Belfast στο Ηνωμένο Βασίλειο, αποφοιτώντας με PhD to 2017. Έκτοτε, κατοικεί και εργάζεται στο Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου.