Δημογλίδου για την υπόθεση Νέστορα: Oι συλληφθέντες αιφνιδιάστηκαν από την άμεση ταυτοποίησή τους
Δημογλίδου για την υπόθεση Νέστορα: Oι συλληφθέντες αιφνιδιάστηκαν από την άμεση ταυτοποίησή τους
Οι Αρχές αναμένουν σημαντικά ευρήματα από την ανάλυση των ψηφιακών πειστηρίων που έχουν κατασχεθεί
Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία συνεχίζει τις έρευνες για την τριπλή εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, με στόχο την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και τον εντοπισμό όλων των εμπλεκομένων. Αυτό τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ.
Αναφερόμενη στην εξέλιξη της έρευνας μετά τις συλλήψεις των τριών ατόμων που βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης, η κ. Κωνσταντία Δημογλίδου επισήμανε ότι η δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνει ήδη κρίσιμα στοιχεία.
«Υπάρχουν αρκετά στοιχεία στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για τους τρεις τουλάχιστον μέχρι στιγμής εμπλεκόμενους και συλληφθέντες», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι Αρχές αναμένουν σημαντικά ευρήματα και από την ανάλυση των ψηφιακών πειστηρίων που κατασχέθηκαν.
Όπως εξήγησε, η αντίδραση των συλληφθέντων κατά τη διάρκεια των ερευνών έδειξε ότι δεν περίμεναν την ταχύτητα με την οποία κινήθηκαν οι αστυνομικές αρχές. «Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει υλικό από τα ψηφιακά πειστήρια, γιατί και εκεί είδαμε έντονη αντίδραση των συλληφθέντων όταν κατασχέθηκαν τα ψηφιακά τους πειστήρια και μάλιστα αιφνιδιάστηκαν», δήλωσε.
Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., οι συλληφθέντες δεν ανέμεναν την ταυτοποίησή τους σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. «Δεν ανέμεναν ίσως την τόσο γρήγορη ταυτοποίηση και τη σύλληψή τους από τις αστυνομικές αρχές. Αυτό μας μεταφέρουν οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας», σημείωσε.
Η κ. Δημογλίδου ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση δεν θεωρείται κλειστή με τις μέχρι τώρα συλλήψεις, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης.
«Η έρευνα δεν έχει σταματήσει εδώ», τόνισε, επισημαίνοντας ότι από την πρώτη στιγμή στόχος των Αρχών ήταν να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη όλοι όσοι συμμετείχαν στις επιθέσεις. «Είχαμε πει από την αρχή ότι θέλουμε όλοι οι εμπλεκόμενοι να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη και υπάρχουν σίγουρα και άλλοι εμπλεκόμενοι για τις άλλες δύο εμπρηστικές επιθέσεις», ανέφερε.
Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. υπογράμμισε ότι η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται με την αξιοποίηση όλων των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί, ώστε να αποσαφηνιστεί ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενου στην τριπλή επίθεση στη Θεσσαλονίκη.
Αναφερόμενη στην εξέλιξη της έρευνας μετά τις συλλήψεις των τριών ατόμων που βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης, η κ. Κωνσταντία Δημογλίδου επισήμανε ότι η δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνει ήδη κρίσιμα στοιχεία.
«Υπάρχουν αρκετά στοιχεία στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για τους τρεις τουλάχιστον μέχρι στιγμής εμπλεκόμενους και συλληφθέντες», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι Αρχές αναμένουν σημαντικά ευρήματα και από την ανάλυση των ψηφιακών πειστηρίων που κατασχέθηκαν.
Όπως εξήγησε, η αντίδραση των συλληφθέντων κατά τη διάρκεια των ερευνών έδειξε ότι δεν περίμεναν την ταχύτητα με την οποία κινήθηκαν οι αστυνομικές αρχές. «Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει υλικό από τα ψηφιακά πειστήρια, γιατί και εκεί είδαμε έντονη αντίδραση των συλληφθέντων όταν κατασχέθηκαν τα ψηφιακά τους πειστήρια και μάλιστα αιφνιδιάστηκαν», δήλωσε.
Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., οι συλληφθέντες δεν ανέμεναν την ταυτοποίησή τους σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. «Δεν ανέμεναν ίσως την τόσο γρήγορη ταυτοποίηση και τη σύλληψή τους από τις αστυνομικές αρχές. Αυτό μας μεταφέρουν οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας», σημείωσε.
Η κ. Δημογλίδου ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση δεν θεωρείται κλειστή με τις μέχρι τώρα συλλήψεις, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης.
«Η έρευνα δεν έχει σταματήσει εδώ», τόνισε, επισημαίνοντας ότι από την πρώτη στιγμή στόχος των Αρχών ήταν να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη όλοι όσοι συμμετείχαν στις επιθέσεις. «Είχαμε πει από την αρχή ότι θέλουμε όλοι οι εμπλεκόμενοι να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη και υπάρχουν σίγουρα και άλλοι εμπλεκόμενοι για τις άλλες δύο εμπρηστικές επιθέσεις», ανέφερε.
Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. υπογράμμισε ότι η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται με την αξιοποίηση όλων των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί, ώστε να αποσαφηνιστεί ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενου στην τριπλή επίθεση στη Θεσσαλονίκη.
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