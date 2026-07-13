Οδηγός για τις μετεγγραφές φοιτητών 2026-2027

Τι είναι η μετεγγραφή και τι η μετακίνηση – Οι διαφορές που πρέπει να γνωρίζετε

Οι δικαιούχοι

Πώς υπολογίζεται το εισόδημα

Αντιστοιχίες τμημάτων: Ο «χάρτης» που πρέπει να μελετήσει κάθε υποψήφιος πριν το μηχανογραφικό

Από την εγγραφή στο Πανεπιστήμιο έως την έγκριση της μετεγγραφής



Πότε ανοίγει η πλατφόρμα των μετεγγραφών

Ειδικές κατηγορίες, κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές και οι περιπτώσεις που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή

Πώς να συμπληρώσετε σωστά το μηχανογραφικό όταν σκέφτεστε τη μετεγγραφή

Οι 20 πιο συχνές ερωτήσεις για τις μετεγγραφές

Η μετεγγραφή αποτελεί μία αυστηρά θεσμοθετημένη διαδικασία, η οποία επιτρέπει σε έναν φοιτητή να συνεχίσει τις σπουδές του σε άλλο αντίστοιχο πανεπιστημιακό τμήμα, εφόσον πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος. Οι προϋποθέσεις αυτές δεν είναι ίδιες για όλους.Η νομοθεσία προβλέπει διαφορετικές κατηγορίες δικαιούχων, διαφορετικά οικονομικά όρια, κοινωνικά κριτήρια, ειδικές περιπτώσεις και εξαιρέσεις, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις καθοριστικό ρόλο παίζει ακόμη και η διαφορά των μορίων με τα οποία εισήχθη ο φοιτητής. Με απλά λόγια, δύο φοιτητές που σπουδάζουν στην ίδια σχολή μπορεί να έχουν εντελώς διαφορετικές δυνατότητες μετεγγραφής.Για την μετεγγραφή, δεν αρκεί δύο τμήματα να έχουν παρόμοιο τίτλο ή να ανήκουν στο ίδιο επιστημονικό πεδίο. Θα πρέπει να περιλαμβάνονται στον επίσημο πίνακα αντιστοιχιών που εκδίδει κάθε χρόνο το υπουργείο Παιδείας. Εάν δεν υπάρχει αντιστοιχία, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μετεγγραφή, ακόμη κι αν τα προγράμματα σπουδών μοιάζουν σε μεγάλο βαθμό. Ειδικότερα, για να μπορέσει να γίνει μετεγγραφή πρέπει να ισχύουν ταυτόχρονα αρκετές προϋποθέσεις: να υπάρχει αντίστοιχο τμήμα, να προβλέπεται αντιστοιχία από την υπουργική απόφαση, να πληρούνται τα οικονομικά ή κοινωνικά κριτήρια, να καλύπτονται οι ακαδημαϊκές προϋποθέσεις που ορίζει η νομοθεσία.Σημειώνεται, ότι η δυνατότητα μετεγγραφής παρέχεται μόνο όταν συντρέχουν οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες εξετάζονται ηλεκτρονικά μετά την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο.Ένα από τα συχνότερα λάθη, που κάνουν οι υποψήφιοι αλλά και αρκετοί γονείς είναι, ότι χρησιμοποιούν τους όρους «μετεγγραφή» και «μετακίνηση» σαν να πρόκειται για την ίδια διαδικασία. Στην πραγματικότητα πρόκειται για δύο διαφορετικούς θεσμούς, με διαφορετικές προϋποθέσεις και διαφορετικό τρόπο εξέτασης. Η διάκριση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί από αυτήν εξαρτάται αν ένας φοιτητής μπορεί να αλλάξει πόλη σπουδών και με ποια διαδικασία.Η μετακίνηση αποτελεί διαφορετική διαδικασία. Εφαρμόζεται σε ειδικές περιπτώσεις, που προβλέπει η νομοθεσία και αφορά φοιτητές οι οποίοι, ενώ δεν μπορούν να λάβουν κανονική μετεγγραφή, έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν αλλαγή τμήματος υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η διαδικασία αυτή ενεργοποιείται μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος και δεν αποτελεί εναλλακτικό τρόπο για να παρακαμφθούν οι κανόνες των μετεγγραφών.Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι φοιτητές που εισάγονται σε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων και εγγράφονται κανονικά στο τμήμα επιτυχίας τους.Σημειώνεται, ότι η αίτηση δεν υποβάλλεται κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού αλλά αρκετές εβδομάδες μετά την εγγραφή των πρωτοετών το φθινόπωρο, όταν το υπουργείο ανοίγει την ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις μετεγγραφές.Ως τότε, ο επιτυχών παρακολουθεί κανονικά τις σπουδές του.Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Ο υποψήφιος δηλώνει το τμήμα στο οποίο επιθυμεί να μετεγγραφεί και το πληροφοριακό σύστημα ελέγχει αυτόματα τα στοιχεία που διαθέτουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.1.Αφορούν το κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα. Δηλαδή, όσο χαμηλότερο είναι το εισόδημα, τόσο περισσότερα μόρια συγκεντρώνει ο υποψήφιος – η μοριοδότηση αυτή αποτελεί τη βάση της πλειονότητας των αιτήσεων. Το οικογενειακό εισόδημα είναι ο βασικός «κόφτης» στις μετεγγραφές. Προτεραιότητα δίνεται σε οικογένειες, που δυσκολεύονται περισσότερο να καλύψουν το κόστος φοίτησης σε διαφορετική πόλη. Τα μόρια που προκύπτουν από τον υπολογισμό του εισοδήματος, προστίθενται στα κοινωνικά κριτήρια και καθορίζουν τη σειρά κατάταξης των αιτήσεων. Επομένως, το σύστημα δεν λειτουργεί με τη λογική «έχω χαμηλό εισόδημα άρα παίρνω αυτόματα μετεγγραφή». Αντίθετα, όλοι οι υποψήφιοι κατατάσσονται με βάση τη συνολική μοριοδότησή τους και εγκρίνονται μέχρι να καλυφθεί ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων.2.Στις προϋποθέσεις περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων πολύτεκνες οικογένειες, τρίτεκνες οικογένειες, ορφανοί φοιτητές, τέκνα θυμάτων τρομοκρατίας, φοιτητές ή μέλη οικογένειας με αναπηρία ή άλλες ειδικές κατηγορίες που προβλέπει η νομοθεσία. Τα κοινωνικά κριτήρια λειτουργούν σωρευτικά με τα οικονομικά, αυξάνοντας σημαντικά τις πιθανότητες έγκρισης της αίτησης.3.Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες κατηγορίες καθώς προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις όταν δύο ή περισσότερα αδέλφια σπουδάζουν ταυτόχρονα σε διαφορετικές πόλεις, ώστε να περιορίζεται το οικονομικό βάρος της οικογένειας. Όταν ένα παιδί σπουδάζει στην Κρήτη, ένα δεύτερο στη Θεσσαλονίκη και το τρίτο πετυχαίνει στην Αθήνα, η ανάγκη συγκέντρωσης των παιδιών σε μία πόλη γίνεται ιδιαίτερα σημαντική. Ωστόσο, δεν αρκεί να υπάρχει απλώς αδελφός φοιτητής για να εξασφαλιστεί η μετεγγραφεί καθώς θα πρέπει να συντρέχουν και άλλες προϋποθέσεις (η οικογενειακή κατάσταση, ο τόπος μόνιμης κατοικίας, η οικονομική κατάσταση, η ύπαρξη αντίστοιχου τμήματος, οι περιορισμοί που θέτει η νομοθεσία).Το στοιχείο που εξετάζεται είναι το κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα. Αυτό σημαίνει ότι λαμβάνεται υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα ÷ τον αριθμό των μελών της οικογένειας.Για παράδειγμα, για μια τετραμελή οικογένεια με συνολικό εισόδημα 36.000 ευρώ, ο υπολογισμός γίνεται 36.000 ÷ 4 = 9.000 ευρώ κατά κεφαλήν εισόδημα. Αυτό είναι το ποσό, που χρησιμοποιείται για τη μοριοδότηση.Όπως προκύπτει, μια οικογένεια με σχετικά υψηλότερο συνολικό εισόδημα μπορεί τελικά να έχει χαμηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα αν υπάρχουν περισσότερα εξαρτώμενα μέλη.Όσον αφορά στην κλίμακα μοριοδότησης των οικονομικών κριτηρίων, ισχύει πως όσο χαμηλότερο είναι το κατά κεφαλήν εισόδημα, τόσο περισσότερα μόρια λαμβάνει ο υποψήφιος. Επειδή τα ακριβή εισοδηματικά όρια - και η αντίστοιχη μοριοδότηση - καθορίζονται κάθε χρόνο από την υπουργική απόφαση, πρέπει να ελέγχονται από τους υποψηφίους πριν από την υποβολή αίτησης. Επισημαίνεται, ότι το εισόδημα είναι ένα από τα κριτήρια, όχι το μοναδικό.Η τελική κατάταξη εξαρτάται από το σύνολο των μορίων όλων των υποψηφίων, τον αριθμό των αιτήσεων, τις διαθέσιμες θέσεις, τη ζήτηση του τμήματος υποδοχής, τα κοινωνικά κριτήρια. Για παράδειγμα, ένα τμήμα στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη μπορεί να συγκεντρώσει πολύ μεγάλο αριθμό αιτήσεων. Σε αυτή την περίπτωση, ακόμη και φοιτητές με σημαντική οικονομική μοριοδότηση μπορεί να μην εγκριθούν.Για πολλούς μαθητές οι βάσεις εισαγωγής είναι το βασικό κριτήριο όταν συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους. Ωστόσο, όσοι σκέφτονται σοβαρά το ενδεχόμενο μετεγγραφής, πρέπει να ελέγχουν τις αντιστοιχίες των πανεπιστημιακών τμημάτων.Για παράδειγμα, ένας υποψήφιος που εισάγεται σε ένα τμήμα Πληροφορικής μιας περιφερειακής πόλης και επιθυμεί να επιστρέψει στην Αθήνα, πρέπει να διερευνήσει αν το συγκεκριμένο τμήμα, στο οποίο πέτυχε θεωρείται αντίστοιχο με κάποιο τμήμα της Αθήνας. Αν η απάντηση είναι αρνητική, η κλασική διαδικασία μετεγγραφής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.Κατά συνέπεια, πριν δηλώσει μια σχολή σε άλλη πόλη, ο υποψήφιος πρέπει να απαντήσει σε τέσσερα βασικά ερωτήματα:1.Αν η απάντηση είναι όχι, τότε δεν υπάρχει δυνατότητα κλασικής μετεγγραφής.2.Ορισμένα τμήματα μπορεί να έχουν περιορισμούς ή να μην αντιστοιχίζονται με άλλα.3.Δεν έχουν όλες οι μετεγγραφές τον ίδιο ανταγωνισμό - άλλη πίεση υπάρχει σε ένα δημοφιλές τμήμα της Αθήνας και άλλη σε ένα αντίστοιχο τμήμα μικρότερης ζήτησης.4.Η ύπαρξη αντιστοιχίας είναι απαραίτητη, αλλά όχι αρκετή. Πρέπει να υπάρχει και η απαιτούμενη μοριοδότηση.Η μετεγγραφή δεν γίνεται μαζί με το μηχανογραφικό και δεν αποτελεί μέρος της διαδικασίας των Πανελλαδικών. Ο υποψήφιος εγγράφεται κανονικά στο τμήμα, στο οποίο πέτυχε. Μόνο μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής του μπορεί να διεκδικήσει μετεγγραφή, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις.Η ηλεκτρονική πλατφόρμα λειτουργεί συνήθως στις αρχές του ακαδημαϊκού έτους, μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών των πρωτοετών φοιτητών.Το υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει την ημερομηνία έναρξης, την ημερομηνία λήξης,τις οδηγίες συμπλήρωσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.Το σύστημα των μετεγγραφών δεν αποτελεί μία ενιαία διαδικασία που εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους φοιτητές. Η νομοθεσία προβλέπει διαφορετικές «διαδρομές», ανάλογα με την προσωπική και οικογενειακή κατάσταση κάθε αιτούντος. Για τους περισσότερους φοιτητές η αίτηση βασίζεται στον συνδυασμό οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών. Αφορούν εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν επαρκώς από το γενικό σύστημα μορίων.Ενδεικτικά, περιπτώσεις όπως σοβαρά προβλήματα υγείας του φοιτητή, εξαιρετικά σοβαρά προβλήματα υγείας μέλους της οικογένειας, αιφνίδιες οικογενειακές μεταβολές, ιδιαίτερα σοβαρές κοινωνικές συνθήκες. Κάθε περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά από αρμόδια επιτροπή ενώ απαιτείται τεκμηρίωση με επίσημα στοιχεία, όπως ιατρικές γνωματεύσεις, αποφάσεις υγειονομικών επιτροπών, επίσημα πιστοποιητικά, έγγραφα που αποδεικνύουν οικογενειακές ή κοινωνικές συνθήκες.Το μηχανογραφικό πρέπει να συμπληρώνεται με βάση στρατηγική ενώ πρέπει να είναι λειτουργικό ακόμη και στο δυσμενές σενάριο, ο φοιτητής να παραμείνει στο τμήμα όπου εισήχθη. Επομένως, είναι βασικό το να δηλώσει πρώτα αυτό που επιθυμεί πραγματικά να σπουδάσει.Οι σχολές υψηλής προτίμησης - εδώ μπαίνουν οι σχολές που ο υποψήφιος θα επέλεγε ανεξάρτητα από την πόλη και αντανακλούν τις πραγματικές του επιθυμίες.Οι σχολές με πιθανότητα μετεγγραφής. Εδώ εξετάζονται τμήματα πουενδιαφέρουν τον υποψήφιο, έχουν αντίστοιχα τμήματα στον επιθυμητό τόπο, επιτρέπουν ρεαλιστική στρατηγική μετεγγραφής.Αυτή η κατηγορία χρειάζεται τη μεγαλύτερη προσοχή καθώς πρέπει να εξεταστούνοι περσινές τάσεις, η ζήτηση, τα μόρια μετεγγραφής, η οικογενειακή κατάσταση.Ασφαλείς επιλογές. Πρόκειται για τμήματα όπου ο υποψήφιος θα μπορούσε να φοιτήσει χωρίς να χρειάζεται αλλαγή πόλης και στην πραγματικότητα είναι το ‘δίχτυ ασφαλείας’ του μηχανογραφικού.Υπογραμμίζεται, ότι ένα μηχανογραφικό που βασίζεται αποκλειστικά στη μετεγγραφή, είναι ένα μηχανογραφικό με μεγάλο ρίσκο.Αξιολογώντας κανείς τις πιθανότητες μετεγγραφής, συστήνεται να λάβει υπόψη κάποιες ενδείξεις, που διαχρονικά βοηθούν στην εκτίμηση. Με αυτό το σκεπτικό, αυξάνουν τις πιθανότητες μετεγγραφής το χαμηλό κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα, η ύπαρξη κοινωνικών κριτηρίων, οι ειδικές οικογενειακές συνθήκες, το τμήμα με περισσότερες διαθέσιμες αντιστοιχίες.Αντίθετα, μειώνουν τις πιθανότητες το υψηλό εισόδημα χωρίς κοινωνικά μόρια, ο πολύ δημοφιλής προορισμός, η μεγάλη ζήτηση από πολλούς υποψηφίους, η επιλογή τμήματος χωρίς αντίστοιχο.Ναι, ένας υποψήφιος μπορεί να δηλώσει οποιοδήποτε τμήμα επιθυμεί στο μηχανογραφικό του, εφόσον έχει το δικαίωμα να το επιλέξει με βάση το επιστημονικό πεδίο και τα μόρια του. Όμως πρέπει να γνωρίζει ότι η μετεγγραφή δεν είναι αυτόματη. Γι’αυτό, πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη, το κατά πόσο μπορεί να υποστηρίξει αυτή τη σχολή σε περίπτωση που δεν εξασφαλίσει μετεγγραφή.Όχι. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν οι υποψήφιοι. Η αντιστοιχία δεν κρίνεται από τον τίτλο. Καθορίζεται αποκλειστικά από την επίσημη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας.Δύο τμήματα μπορεί να έχουν παρόμοιο τίτλο, παρόμοια μαθήματα, ίδιο επιστημονικό αντικείμενο, και παρ’ όλα αυτά να μην θεωρούνται αντίστοιχα για μετεγγραφή.Κατά κανόνα όχι μέσω της κανονικής διαδικασίας. Υπάρχουν μόνο ειδικές περιπτώσεις που εξετάζονται διαφορετικά.Όχι. Το χαμηλό εισόδημα δίνει μόρια, αλλά δεν αποτελεί αυτόματη έγκριση. Οι αιτήσεις κατατάσσονται και εγκρίνονται με βάση τη συνολική μοριοδότηση και τις διαθέσιμες θέσεις.Τα μόρια προκύπτουν από τον συνδυασμό οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, όπως και ειδικών προϋποθέσεων όπου προβλέπονται. Ο υπολογισμός πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα δεδομένα του συγκεκριμένου ακαδημαϊκού έτους.Εξετάζονται τα στοιχεία που προβλέπει η νομοθεσία για την οικογενειακή κατάσταση του φοιτητή. Δεν αρκεί μια γενική εικόνα της οικονομικής κατάστασης. Χρειάζεται σωστός υπολογισμός του κατά κεφαλήν εισοδήματος.Όχι. Οι κατηγορίες αυτές προσφέρουν πρόσθετα μόρια ή ειδική αντιμετώπιση σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, αλλά δεν καταργούν τον ανταγωνισμό ούτε εξασφαλίζουν αυτόματη έγκριση.Η ύπαρξη αδελφού φοιτητή μπορεί να δημιουργήσει δικαίωμα ή ειδική διαδικασία, αλλά εξετάζονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.Ναι. Η διαδικασία αφορά κυρίως πρωτοετείς φοιτητές μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο αρχικό τμήμα.Όχι απαραίτητα. Η διαδικασία μεταφοράς μαθημάτων και αναγνώρισης εξετάζεται από το νέο τμήμα. Ο φοιτητής πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες της γραμματείας.Η μετεγγραφή αφορά κυρίως αλλαγή τμήματος σε αντίστοιχο τμήμα και όχι απλή αλλαγή ιδρύματος χωρίς προϋποθέσεις. Το αν επιτρέπεται εξαρτάται από τις αντιστοιχίες και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.Ναι. Η αίτηση μετεγγραφής δεν επηρεάζει το δικαίωμα φοίτησης στο τμήμα εισαγωγής.Ο φοιτητής συνεχίζει κανονικά.Μόνο εφόσον προβλέπεται από τις διαδικασίες και τις προθεσμίες που ανακοινώνονται κάθε χρόνο. Δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι κάθε απόρριψη οδηγεί σε νέα ευκαιρία.Αυτό είναι ένα πρακτικό δίλημμα. Η απόφαση εξαρτάται από την οικονομική δυνατότητα της οικογένειας. Σε κάθε περίπτωση, ο φοιτητής πρέπει να έχει σχέδιο για το ενδεχόμενο να παραμείνει στο αρχικό τμήμα.Η αποδοχή και ολοκλήρωση της διαδικασίας ακολουθεί συγκεκριμένα βήματα. Ο φοιτητής πρέπει να εξετάσει προσεκτικά την επιλογή του πριν προχωρήσει.Όχι. Ο φοιτητής συνεχίζει στο νέο τμήμα και λαμβάνει τον τίτλο σπουδών του τμήματος στο οποίο ολοκληρώνει τις σπουδές του.Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη είναι συχνά δημοφιλείς προορισμοί και συγκεντρώνουν μεγάλο ενδιαφέρον. Η δυσκολία εξαρτάται από το τμήμα, τον αριθμό των αιτήσεων, τη μοριοδότηση των υποψηφίων.Όχι απαραίτητα. Η επιλογή πρέπει να βασίζεται πρώτα στο αντικείμενο σπουδών. Η μετεγγραφή είναι ένας παράγοντας, όχι ο μοναδικός.Τα μόρια εισαγωγής και τα μόρια μετεγγραφής είναι διαφορετικά πράγματα. Η υψηλή επίδοση στις Πανελλαδικές δεν σημαίνει αυτόματα προτεραιότητα.Να θεωρήσει τη μετεγγραφή δεδομένη. Ο σωστός σχεδιασμός είναι να επιλέξει σχολή που θέλει και μπορεί να υποστηρίξει ακόμη και χωρίς μετακίνηση.