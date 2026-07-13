Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.
Στο Καραμανδάνειο 13χρονος με κατάγματα και εγκαύματα από ηλεκτρικό πατίνι
Στο Καραμανδάνειο 13χρονος με κατάγματα και εγκαύματα από ηλεκτρικό πατίνι
Το παιδί υπέστη εγκαύματα από την πτώση αλλά και κατάγματα και όπως είπε έπεσε μόνο του
Στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων μεταφέρθηκε ένα 13χρονο παιδί που τραυματίστηκε κινούμενο με ηλεκτρικό πατίνι.
Σύμφωνα με πληροφορίες αρχικά διακομίστηκε σε Νοσοκομείο της Ηλείας αλλά κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στην Πάτρα.
Το παιδί υπέστη εγκαύματα από την πτώση αλλά και κατάγματα και όπως είπε έπεσε μόνο του.
Οι γιατροί του Νοσοκομείου ειδοποίησαν την Αστυνομία που διερευνά το περιστατικό.
Πηγή: tempo24
Σύμφωνα με πληροφορίες αρχικά διακομίστηκε σε Νοσοκομείο της Ηλείας αλλά κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στην Πάτρα.
Το παιδί υπέστη εγκαύματα από την πτώση αλλά και κατάγματα και όπως είπε έπεσε μόνο του.
Οι γιατροί του Νοσοκομείου ειδοποίησαν την Αστυνομία που διερευνά το περιστατικό.
Πηγή: tempo24
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα