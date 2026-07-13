Στο Καραμανδάνειο 13χρονος με κατάγματα και εγκαύματα από ηλεκτρικό πατίνι
ΕΛΛΑΔΑ
Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πάτρα Πατίνι Ηλεκτρικό πατίνι

Στο Καραμανδάνειο 13χρονος με κατάγματα και εγκαύματα από ηλεκτρικό πατίνι

Το παιδί υπέστη εγκαύματα από την πτώση αλλά και κατάγματα και όπως είπε έπεσε μόνο του

Στο Καραμανδάνειο 13χρονος με κατάγματα και εγκαύματα από ηλεκτρικό πατίνι
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Στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων μεταφέρθηκε ένα 13χρονο παιδί που τραυματίστηκε κινούμενο με ηλεκτρικό πατίνι.

Σύμφωνα με πληροφορίες αρχικά διακομίστηκε σε Νοσοκομείο της Ηλείας αλλά κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στην Πάτρα.

Το παιδί υπέστη εγκαύματα από την πτώση αλλά και κατάγματα και όπως είπε έπεσε μόνο του.

Οι γιατροί του Νοσοκομείου ειδοποίησαν την Αστυνομία που διερευνά το περιστατικό.

Πηγή: tempo24
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