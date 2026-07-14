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Γιατί τώρα είναι η στιγμή για νέο ψυγειοκαταψύκτη
Γιατί τώρα είναι η στιγμή για νέο ψυγειοκαταψύκτη
Ψάχνεις νέο ψυγείο; Δες ποια χαρακτηριστικά αξίζει να έχει ένας σύγχρονος ψυγειοκαταψύκτης, ώστε να απολαμβάνεις καλύτερη ψύξη και πιο οικονομική κατανάλωση ρεύματος.
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Ο ψυγειοκαταψύκτης είναι από τις λίγες οικιακές συσκευές που μένουν στο σπίτι για πολλά χρόνια. Συνήθως τον αλλάζουμε μόνο όταν αρχίσει να παρουσιάζει προβλήματα ή όταν δεν καλύπτει πλέον τις ανάγκες μας. Μέχρι τότε, κάνει αθόρυβα τη δουλειά του, λειτουργώντας ασταμάτητα κάθε μέρα, χωρίς να του δίνουμε ιδιαίτερη σημασία.
Τα τελευταία χρόνια όμως κάτι έχει αλλάξει. Η κατανάλωση ρεύματος έχει αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία για κάθε νοικοκυριό και οι συσκευές που λειτουργούν όλο το 24ωρο βρίσκονται στο επίκεντρο. Δεν είναι τυχαίο ότι όλο και περισσότεροι αναζητούν ψυγεία για οικονομία ρεύματος, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην ενεργειακή απόδοση και στις σύγχρονες τεχνολογίες.
Ένας σύγχρονος ψυγειοκαταψύκτης δεν προσφέρει μόνο καλύτερη ψύξη και μεγαλύτερη άνεση στην καθημερινότητα, αλλά μπορεί να συμβάλει και σε πιο οικονομική λειτουργία του σπιτιού σε βάθος χρόνου. Αν λοιπόν σκέφτεσαι να αντικαταστήσεις το παλιό σου μοντέλο ή απλώς αναρωτιέσαι αν ήρθε η στιγμή για αναβάθμιση, υπάρχουν αρκετοί λόγοι που κάνουν αυτή την απόφαση πιο επίκαιρη από ποτέ.
Οικονομία ρεύματος
Όταν μια συσκευή λειτουργεί συνεχώς, η ενεργειακή της απόδοση αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Ο ψυγειοκαταψύκτης δεν σταματά ποτέ να δουλεύει και για αυτό αποτελεί μία από τις βασικές πηγές κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μέσα στο σπίτι.
Τα σύγχρονα ψυγεία έχουν σχεδιαστεί ώστε να αξιοποιούν την ενέργεια πιο αποδοτικά, διατηρώντας σταθερή θερμοκρασία χωρίς περιττή κατανάλωση. Αυτό δεν σημαίνει μόνο χαμηλότερο κόστος χρήσης, αλλά και πιο αποδοτική λειτουργία σε βάθος χρόνου.
Αν έχεις τον ίδιο ψυγειοκαταψύκτη εδώ και πολλά χρόνια, αξίζει να δεις τι έχουν να προσφέρουν τα σημερινά μοντέλα. Οι διαφορές είναι μεγαλύτερες απ' όσο ίσως φαντάζεσαι.
Νέες τεχνολογίες που κάνουν τη διαφορά
Η εξέλιξη στους ψυγειοκαταψύκτες δεν περιορίζεται μόνο στην εμφάνιση. Τα τελευταία χρόνια έχουν ενσωματωθεί τεχνολογίες που βελτιώνουν αισθητά τόσο την απόδοση όσο και την καθημερινή χρήση.
Η τεχνολογία No Frost, για παράδειγμα, αποτρέπει τη δημιουργία πάγου, ώστε να μην χρειάζεται απόψυξη. Παράλληλα, τα σύγχρονα συστήματα κυκλοφορίας αέρα διατηρούν πιο ομοιόμορφη θερμοκρασία σε όλα τα σημεία του ψυγείου, βοηθώντας τα τρόφιμα να παραμένουν φρέσκα για περισσότερο χρόνο.
Σε αρκετά μοντέλα θα βρεις επίσης συμπιεστές inverter, οι οποίοι προσαρμόζουν τη λειτουργία τους ανάλογα με τις ανάγκες ψύξης. Έτσι, η συσκευή λειτουργεί πιο αθόρυβα και πιο αποδοτικά, χωρίς άσκοπες αυξομειώσεις στην κατανάλωση.
Πότε να αλλάξεις
Δεν χρειάζεται να χαλάσει ένας ψυγειοκαταψύκτης για να αρχίσεις να σκέφτεσαι την αντικατάστασή του. Πολλές φορές υπάρχουν μικρά σημάδια που δείχνουν ότι δεν αποδίδει όπως παλιά.
Ίσως χρειάζεται περισσότερη ώρα για να παγώσει τα τρόφιμα. Ίσως ακούγεται πιο έντονα από ό,τι θυμάσαι ή εμφανίζει συχνά υγρασία και πάγο σε σημεία που δεν θα έπρεπε. Μπορεί ακόμη να παρατηρείς ότι τα φρούτα και τα λαχανικά δεν διατηρούνται όσο παλαιότερα ή ότι η θερμοκρασία δεν παραμένει σταθερή.
Καθένα από αυτά τα σημάδια δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η συσκευή έχει χαλάσει. Είναι όμως μια καλή αφορμή να αξιολογήσεις αν εξακολουθεί να καλύπτει τις ανάγκες του σπιτιού σου.
Περισσότερη άνεση στην καθημερινότητα
Ένας νέος ψυγειοκαταψύκτης δεν κάνει διαφορά μόνο στον λογαριασμό του ρεύματος. Κάνει διαφορά και στον τρόπο που χρησιμοποιείς την κουζίνα κάθε μέρα.
Τα μεγαλύτερα και πιο ευέλικτα ράφια, τα συρτάρια με έλεγχο υγρασίας, οι ειδικές ζώνες για κρέας, ψάρια ή λαχανικά και ο καλύτερος φωτισμός κάνουν την οργάνωση πολύ πιο εύκολη. Βρίσκεις πιο γρήγορα αυτό που ψάχνεις, αξιοποιείς καλύτερα τον διαθέσιμο χώρο και μειώνεις τις πιθανότητες να ξεχάσεις τρόφιμα στο πίσω μέρος του ψυγείου.
Ακόμη και μικρές λεπτομέρειες, όπως ένας συναγερμός για την πόρτα που έμεινε ανοιχτή ή η δυνατότητα αλλαγής της φοράς της πόρτας, μπορούν να κάνουν την καθημερινότητα πιο πρακτική.
Τι να προσέξεις
Πριν προχωρήσεις στην αγορά, ξεκίνα από τα βασικά. Μέτρησε σωστά τον χώρο που διαθέτεις στην κουζίνα και υπολόγισε όχι μόνο τις διαστάσεις της συσκευής, αλλά και τον απαραίτητο χώρο για σωστό εξαερισμό και άνετο άνοιγμα της πόρτας.
Στη συνέχεια, σκέψου πόσα άτομα εξυπηρετεί ο ψυγειοκαταψύκτης και ποιες είναι οι συνήθειές σου. Αν κάνεις μεγάλα εβδομαδιαία ψώνια, πιθανότατα θα χρειαστείς μεγαλύτερη χωρητικότητα. Αντίθετα, ένα μικρότερο νοικοκυριό ίσως εξυπηρετείται καλύτερα από ένα πιο compact μοντέλο.
Τέλος, δώσε σημασία στην ενεργειακή κλάση, στις τεχνολογίες ψύξης και στην ποιότητα κατασκευής. Πρόκειται για μια συσκευή που θα χρησιμοποιείς καθημερινά για πολλά χρόνια, επομένως αξίζει να επενδύσεις σε μια επιλογή που θα σε καλύπτει και σήμερα αλλά και στο μέλλον.
Ο ψυγειοκαταψύκτης είναι μία από τις σημαντικότερες συσκευές του σπιτιού και ίσως αυτή που χρησιμοποιείται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη. Αν το μοντέλο που έχεις αρχίζει να δείχνει την ηλικία του ή αν αναζητάς μεγαλύτερη άνεση και καλύτερη οικονομία στην καθημερινότητα, ίσως τώρα να είναι η κατάλληλη στιγμή να εξερευνήσεις τις επιλογές που προσφέρουν οι σύγχρονοι ψυγειοκαταψύκτες.
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