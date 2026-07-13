Συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη: Η υπεράσπιση επικαλείται την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ζητά αναστολή

Η υπεράσπιση έκανε λόγο για κίνδυνο διπλών αποφάσεων, ζητώντας την αναστολή της δίκης





Οι συνήγοροι των κατηγορουμένων φαίνεται να ακολουθούν τη γραμμή υπεράσπισης που χάραξε στην προηγούμενη συνεδρίαση ο Θέμης Σοφός, συνήγορος του πρώην επιθεωρητή Δημήτρη Νικολάου. Ο κ. Σοφός είχε υποβάλει αίτημα για συγχώνευση των δικογραφιών, ζητώντας να εξεταστεί η αποστολή προδικαστικού ερωτήματος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Χρήστος Μυλωνόπουλος, συνήγορος του Χρήστου Βίνη, πρώην προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΕΡΓΟΣΕ. Υποστήριξε πως υπάρχει εκκρεμής δικογραφία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μάλιστα, σημείωσε με νόημα πως: «Αν δούμε το κατηγορητήριο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και αυτό της δίκης που δικάζουμε, είναι ταυτόσημα. Προκύπτει πως, λέξη προς λέξη, τα δύο κατηγορητήρια είναι ίδια. Κατά το άρθρο 22 του ενωσιακού δικαίου, αρμοδιότητα για τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.



Υπάρχει κίνδυνος διπλών διαδικασιών και διπλών αποφάσεων. Υπάρχει κίνδυνος αντιφατικών αποφάσεων. Υπάρχει κίνδυνος διπλών ποινών. Ο πελάτης μου μπορεί να αθωωθεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εδώ να κριθεί ένοχος. Υποβάλλω το αίτημα να ανασταλεί η διαδικασία ή να αποσταλεί προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να απαντηθούν αυτά τα ζητήματα», κατέληξε.







Επίσης, υπέβαλε αίτημα ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος.



Κατά την τοποθέτηση του κ. Μυλωνόπουλου υπήρξε αντίδραση μητέρας θύματος των Τεμπών.



Μητέρα θύματος: «Ενώ οι παρεμβάσεις του πρωθυπουργού δεν παραβίασαν το τεκμήριο αθωότητας...»



Χρήστος Μυλωνόπουλος: «Ακόμα χειρότερο, διότι ο πρωθυπουργός ζητά από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δεν ξέρω αν αληθεύει, να ελέγξει τη σχέση του δυστυχήματος με τη σύμβαση 717».



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Ακολούθως, τους δικούς του ισχυρισμούς υπέβαλε και ο Νίκος Νάνος, συνήγορος του Κωνσταντίνου Παυλόπουλου και του Παναγιώτη Χαμηλού, δηλαδή των δύο σταθμαρχών της απογευματινής βάρδιας. Ο κ. Νάνος μετέφερε τα συλλυπητήρια των πελατών του στις οικογένειες των θυμάτων. Υποστήριξε επίσης πως οι εντολείς του δηλώνουν απολύτως αθώοι. Τέλος, έθεσε θέμα ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος.



Η διαδικασία συνεχίζεται με αυτοτελείς ισχυρισμούς και αιτήματα των υπολοίπων συνηγόρων των κατηγορουμένων. Παρόντες στο εδώλιο σήμερα είναι οκτώ κατηγορούμενοι: Δημήτρης Νικολάου, Ιωάννης Παληοθοδώρος, Ζαχαρίας Στουρνάρας, Σπύρος Πατέρας, Απόστολος Τσακίρης, Εμμανουήλ Γεωργιλάκης, Παύλος Κουζής και Χρήστος Διονέλλης.



Με αυτοτελείς ισχυρισμούς και αιτήματα από την πλευρά των συνηγόρων των κατηγορουμένων συνεχίστηκε σήμερα η 20ή κατά σειρά συνεδρίαση στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, όπου εκδικάζεται η υπόθεση για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών Οι συνήγοροι των κατηγορουμένων φαίνεται να ακολουθούν τη γραμμή υπεράσπισης που χάραξε στην προηγούμενη συνεδρίαση ο Θέμης Σοφός, συνήγορος του πρώην επιθεωρητή Δημήτρη Νικολάου. Ο κ. Σοφός είχε υποβάλει αίτημα για συγχώνευση των δικογραφιών, ζητώντας να εξεταστεί η αποστολή προδικαστικού ερωτήματος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Με την έναρξη της σημερινής διαδικασίας τοποθετήθηκε ο, συνήγορος του, πρώην προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΕΡΓΟΣΕ. Υποστήριξε πως υπάρχει εκκρεμής δικογραφία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μάλιστα, σημείωσε με νόημα πως: «Αν δούμε το κατηγορητήριο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και αυτό της δίκης που δικάζουμε, είναι ταυτόσημα. Προκύπτει πως, λέξη προς λέξη, τα δύο κατηγορητήρια είναι ίδια. Κατά το άρθρο 22 του ενωσιακού δικαίου, αρμοδιότητα για τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.Υπάρχει κίνδυνος διπλών διαδικασιών και διπλών αποφάσεων. Υπάρχει κίνδυνος αντιφατικών αποφάσεων. Υπάρχει κίνδυνος διπλών ποινών. Ο πελάτης μου μπορεί να αθωωθεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εδώ να κριθεί ένοχος. Υποβάλλω το αίτημα να ανασταλεί η διαδικασία ή να αποσταλεί προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να απαντηθούν αυτά τα ζητήματα», κατέληξε.Επίσης, υπέβαλε αίτημα ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος.Κατά την τοποθέτηση του κ. Μυλωνόπουλου υπήρξε αντίδραση μητέρας θύματος των Τεμπών.«Ενώ οι παρεμβάσεις του πρωθυπουργού δεν παραβίασαν το τεκμήριο αθωότητας...»«Ακόμα χειρότερο, διότι ο πρωθυπουργός ζητά από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δεν ξέρω αν αληθεύει, να ελέγξει τη σχέση του δυστυχήματος με τη σύμβαση 717».Ακολούθως, τους δικούς του ισχυρισμούς υπέβαλε και ο Νίκος Νάνος, συνήγορος του Κωνσταντίνου Παυλόπουλου και του Παναγιώτη Χαμηλού, δηλαδή των δύο σταθμαρχών της απογευματινής βάρδιας. Ο κ. Νάνος μετέφερε τα συλλυπητήρια των πελατών του στις οικογένειες των θυμάτων. Υποστήριξε επίσης πως οι εντολείς του δηλώνουν απολύτως αθώοι. Τέλος, έθεσε θέμα ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος.Η διαδικασία συνεχίζεται με αυτοτελείς ισχυρισμούς και αιτήματα των υπολοίπων συνηγόρων των κατηγορουμένων. Παρόντες στο εδώλιο σήμερα είναι οκτώ κατηγορούμενοι: Δημήτρης Νικολάου, Ιωάννης Παληοθοδώρος, Ζαχαρίας Στουρνάρας, Σπύρος Πατέρας, Απόστολος Τσακίρης, Εμμανουήλ Γεωργιλάκης, Παύλος Κουζής και Χρήστος Διονέλλης.

Ένταση επικράτησε κατά την τοποθέτηση του Αριστομένη Τζανετή, συνηγόρου υπεράσπισης του πρώην διευθύνοντος συμβούλου του ΟΣΕ, Σπυρίδωνα Πατέρα.



Ο κ. Τζανετής υποστήριξε ότι θα πρέπει να εξεταστεί εάν το μοιραίο βράδυ της τραγωδίας είχε εφαρμοστεί ο αναθεωρημένος κανονισμός λειτουργίας που είχε τεθεί σε ισχύ από το 2019, λαμβάνοντας υπόψη τις ελλείψεις στην τηλεδιοίκηση και τη σηματοδότηση.



Η τοποθέτησή του προκάλεσε την έντονη αντίδραση της μητέρας θύματος Κανέλας Ανδρεάδου, η οποία από το ακροατήριο φώναξε:



«Όχι, δεν ήταν τρένα αυτά. Όλα αυτά που λέτε είναι λάθος. Έπρεπε να μας ειδοποιήσουν. Συντεταγμένος με την κυβέρνηση ήτανε».



Η πρόεδρος του δικαστηρίου παρενέβη άμεσα, απευθυνόμενη στη μητέρα του θύματος:



«Θα ακούσετε πολλά. Για εμένα είναι πολύ εύκολο να σας βγάλω έξω».



Η κ. Ανδρεάδου απάντησε:



«Θα βγω έξω μόνη μου, κυρία πρόεδρε. Ακούω πράγματα που δεν ισχύουν».



Μετά το επεισόδιο, η διαδικασία συνεχίστηκε με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης.