Φορτισμένος ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα: Μέσα σε 5 χρόνια είναι δύσκολο να θάβεις γυναίκα και κόρη
Φορτισμένος ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα: Μέσα σε 5 χρόνια είναι δύσκολο να θάβεις γυναίκα και κόρη
Το γκαζάκι είναι σαν σφαίρα και θα πρέπει να είναι κακούργημα, είπε Παναγιώτης Νέστορας
Συναισθηματικά φορτισμένος εμφανίστηκε σε δηλώσεις του σήμερα, Δευτέρα, ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα που έχασε τη ζωή της από επίθεση με γκαζάκι στο σπίτι της κόρη της και πολιτεύτριας της ΝΔ, Αφροδίτης.
Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Παναγιώτης Νέστορας αρχικά συνεχάρη την αστυνομία «που κατάφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα να βρει τους δολοφόνους της γυναίκας μου που είναι εγκληματίες». Παράλληλα με αφορμή τα συνθήματα στο σπίτι της Σέβης Βουλουδάκη, σχολίασε «δυστυχώς άλλοι πιο θρασείς πήγαν και έγραψαν συνθήματα για μισαλλοδοξία και σκοτωμούς».
Ζητώντας οι δράστες της δολοφονίας της συζύγου του «να πάρουν τις ποινές που τους αρμόζουν», ο κ. Νέστορας ευχήθηκε «ο θάνατος της γυναίκας μου να είναι ο τελευταίος σε τέτοια γεγονότα μίσους» και «τα μυαλά των ανθρώπων αυτών όσο γίνεται να "ωριμάσουν" και να φύγουν από τις δολοφονικές επιθέσεις».
«Υπάρχουν άλλα μέσα για να κάνεις τον αγώνα που θέλεις. Η κουβέντα είναι το καλύτερο παρά ο φόνος και το γκαζάκι. Το γκαζάκι είναι μια σφαίρα και θα πρέπει να πάει στα κακουργήματα» πρόσθεσε ο κ. Νέστορας καταλήγοντας ότι «μέσα σε 5 χρόνια είναι δύσκολο να θάβεις κόρη και γυναίκα» (σ.σ. πριν από πέντε χρόνια είχε φύγει από τη ζωή η κόρη του και αδερφή της Αφροδίτης Νέστορα, Νικολέτα).
Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Παναγιώτης Νέστορας αρχικά συνεχάρη την αστυνομία «που κατάφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα να βρει τους δολοφόνους της γυναίκας μου που είναι εγκληματίες». Παράλληλα με αφορμή τα συνθήματα στο σπίτι της Σέβης Βουλουδάκη, σχολίασε «δυστυχώς άλλοι πιο θρασείς πήγαν και έγραψαν συνθήματα για μισαλλοδοξία και σκοτωμούς».
Ζητώντας οι δράστες της δολοφονίας της συζύγου του «να πάρουν τις ποινές που τους αρμόζουν», ο κ. Νέστορας ευχήθηκε «ο θάνατος της γυναίκας μου να είναι ο τελευταίος σε τέτοια γεγονότα μίσους» και «τα μυαλά των ανθρώπων αυτών όσο γίνεται να "ωριμάσουν" και να φύγουν από τις δολοφονικές επιθέσεις».
«Υπάρχουν άλλα μέσα για να κάνεις τον αγώνα που θέλεις. Η κουβέντα είναι το καλύτερο παρά ο φόνος και το γκαζάκι. Το γκαζάκι είναι μια σφαίρα και θα πρέπει να πάει στα κακουργήματα» πρόσθεσε ο κ. Νέστορας καταλήγοντας ότι «μέσα σε 5 χρόνια είναι δύσκολο να θάβεις κόρη και γυναίκα» (σ.σ. πριν από πέντε χρόνια είχε φύγει από τη ζωή η κόρη του και αδερφή της Αφροδίτης Νέστορα, Νικολέτα).
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