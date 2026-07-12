Ουρές πιστών στη Σουρωτή για τα 32 χρόνια μετά την κοίμηση του Αγίου Παΐσίου, δείτε βίντεο
Ουρές πιστών στη Σουρωτή για τα 32 χρόνια μετά την κοίμηση του Αγίου Παΐσίου, δείτε βίντεο
Από το πρωί του Σαββάτου, παραμονή της εορτής, έχουν σχηματιστεί ουρές εκατοντάδων μέτρων, με τον μέσο όρο αναμονής να αγγίζει και τις δύο ώρες
Με αφορμή τα 32 χρόνια από την εκδημία του του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, χιλιάδες πιστοί, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, κατέφθασαν στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Σουρωτής, από το πρωί του Σαββάτου προκειμένου να προσκυνήσουν και να ανάψουν ένα κερί στη μνήμη του, γεμάτοι από κατάνυξη και ευλάβεια.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του διήμερου εορτασμού σχηματίζονται ουρές εκατοντάδων μέτρων, με τον μέσο όρο αναμονής να αγγίζει ακόμη και τις δύο ώρες.
Το βράδυ του Σαββάτου 11 Ιουλίου 2026 τελέστηκε Ιερά αγρυπνία στη μνήμη του, ενώ το μοναστήρι θα παραμείνει ανοικτό και σήμερα, Κυριακή (12/7) για να υποδεχθεί τους πιστούς έως τις 8 το βράδυ, όπως αναμεταδίδει το lionnews.gr.
Μάλιστα, όπως φαίνεται και στα πλάνα της ΕΡΤ, επιστρατεύτηκαν και εθελοντές οι οποίοι κατεύθυναν τις χιλιάδες κόσμου που έφτασε στο μοναστήρι προκειμένου να προσκυνήσει.
Σημειώνεται πως την Κυριακή 12 Ιουλίου 2026, συμπληρώνονται 32 χρόνια από την εις Κύριον εκδημία του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου.
Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης γεννήθηκε στις 25 Ιουλίου 1924 στα Φάρασα της Καππαδοκίας και πέθανε στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης και έγινε ευρέως γνωστός για τον μοναστικό του βίο και το έργο του. Η κατάταξή του ως Αγίου της Ορθόδοξης Εκκλησίας πραγματοποιήθηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως στις 13 Ιανουαρίου 2015 και η μνήμη του γιορτάζεται στις 12 Ιουλίου, ημερομηνία κοιμήσεώς του.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του διήμερου εορτασμού σχηματίζονται ουρές εκατοντάδων μέτρων, με τον μέσο όρο αναμονής να αγγίζει ακόμη και τις δύο ώρες.
Το βράδυ του Σαββάτου 11 Ιουλίου 2026 τελέστηκε Ιερά αγρυπνία στη μνήμη του, ενώ το μοναστήρι θα παραμείνει ανοικτό και σήμερα, Κυριακή (12/7) για να υποδεχθεί τους πιστούς έως τις 8 το βράδυ, όπως αναμεταδίδει το lionnews.gr.
Μάλιστα, όπως φαίνεται και στα πλάνα της ΕΡΤ, επιστρατεύτηκαν και εθελοντές οι οποίοι κατεύθυναν τις χιλιάδες κόσμου που έφτασε στο μοναστήρι προκειμένου να προσκυνήσει.
Σημειώνεται πως την Κυριακή 12 Ιουλίου 2026, συμπληρώνονται 32 χρόνια από την εις Κύριον εκδημία του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου.
Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης γεννήθηκε στις 25 Ιουλίου 1924 στα Φάρασα της Καππαδοκίας και πέθανε στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης και έγινε ευρέως γνωστός για τον μοναστικό του βίο και το έργο του. Η κατάταξή του ως Αγίου της Ορθόδοξης Εκκλησίας πραγματοποιήθηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως στις 13 Ιανουαρίου 2015 και η μνήμη του γιορτάζεται στις 12 Ιουλίου, ημερομηνία κοιμήσεώς του.
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