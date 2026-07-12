Ακόμα δύο συλλήψεις οπαδών για επιθέσεις σε αστυνομικούς και φιλάθλους μετά τον τελικό της Euroleague
Ακόμα δύο συλλήψεις οπαδών για επιθέσεις σε αστυνομικούς και φιλάθλους μετά τον τελικό της Euroleague
Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στην πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης – Ήδη είχε συλληφθεί ο 23χρονος οδηγός του οχήματος
Σε δύο ακόμη συλλήψεις προχώρησε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας για την επίθεση με οπαδικό κίνητρο που σημειώθηκε μετά τον τελικό του Final Four της Euroleague.
Πρόκειται για δύο 24χρονους, οι οποίοι συνελήφθησαν με εντάλματα σύλληψης, μετά την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης από τους αστυνομικούς του Τμήματος Ειδικών Ερευνών.
Υπενθυμίζεται ότι για το ίδιο περιστατικό είχε ήδη συλληφθεί ο 23χρονος οδηγός του οχήματος από το οποίο ξεκίνησε η επίθεση σε βάρος διερχόμενων φιλάθλων. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δράστες κινήθηκαν εναντίον των παθόντων με οπαδικό κίνητρο, επιχειρώντας να τους αφαιρέσουν κασκόλ ομάδας.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 23χρονος είχε τον ρόλο του οδηγού, ενώ ένας από τους δύο 24χρονους φέρεται να απείλησε τους φιλάθλους προτάσσοντας μαχαίρι. Ο δεύτερος 24χρονος φέρεται να ζήτησε από τα θύματα να παραδώσουν κασκόλ με διακριτικά άλλης ομάδας.
Η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει ότι η πλήρης εξιχνίαση της υπόθεσης προέκυψε μετά από ανάλυση του υλικού της δικογραφίας και ψηφιακή έρευνα, από την οποία επιβεβαιώθηκε ότι η επίθεση είχε καθαρά οπαδικό υπόβαθρο.
Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των δύο συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αεροβόλο όπλο, τρίφτης με μικροποσότητα κάνναβης, μπρελόκ και αυτοκόλλητα ομάδας, τρία κινητά τηλέφωνα, καθώς και ρουχισμός που, σύμφωνα με την αστυνομία, χρησιμοποιήθηκε κατά την επίθεση.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο 24χρονοι είναι οργανωμένοι οπαδοί ομάδας, ενώ ο ένας από αυτούς συνελήφθη και για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν ήδη υπό περιοριστικούς όρους για άλλη υπόθεση.
Πρόκειται για δύο 24χρονους, οι οποίοι συνελήφθησαν με εντάλματα σύλληψης, μετά την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης από τους αστυνομικούς του Τμήματος Ειδικών Ερευνών.
Υπενθυμίζεται ότι για το ίδιο περιστατικό είχε ήδη συλληφθεί ο 23χρονος οδηγός του οχήματος από το οποίο ξεκίνησε η επίθεση σε βάρος διερχόμενων φιλάθλων. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δράστες κινήθηκαν εναντίον των παθόντων με οπαδικό κίνητρο, επιχειρώντας να τους αφαιρέσουν κασκόλ ομάδας.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 23χρονος είχε τον ρόλο του οδηγού, ενώ ένας από τους δύο 24χρονους φέρεται να απείλησε τους φιλάθλους προτάσσοντας μαχαίρι. Ο δεύτερος 24χρονος φέρεται να ζήτησε από τα θύματα να παραδώσουν κασκόλ με διακριτικά άλλης ομάδας.
Η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει ότι η πλήρης εξιχνίαση της υπόθεσης προέκυψε μετά από ανάλυση του υλικού της δικογραφίας και ψηφιακή έρευνα, από την οποία επιβεβαιώθηκε ότι η επίθεση είχε καθαρά οπαδικό υπόβαθρο.
Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των δύο συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αεροβόλο όπλο, τρίφτης με μικροποσότητα κάνναβης, μπρελόκ και αυτοκόλλητα ομάδας, τρία κινητά τηλέφωνα, καθώς και ρουχισμός που, σύμφωνα με την αστυνομία, χρησιμοποιήθηκε κατά την επίθεση.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο 24χρονοι είναι οργανωμένοι οπαδοί ομάδας, ενώ ο ένας από αυτούς συνελήφθη και για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν ήδη υπό περιοριστικούς όρους για άλλη υπόθεση.
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