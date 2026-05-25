Δύο συλλήψεις οπαδών για επιθέσεις σε αστυνομικούς και φιλάθλους μετά τον τελικό της Euroleague
Οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα, ενώ αναζητούνται ακόμη δύο συνεργοί
Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν οι Αρχές μετά από επεισόδια που σημειώθηκαν στην Αθήνα, λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση του τελικού του Final Four της Euroleague.
Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 25ης Μαΐου 2026 στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όπου καταγράφηκαν επεισόδια μεταξύ αντίπαλων φιλάθλων. Κατά τη διάρκεια της έντασης, ομάδα οπαδών επιτέθηκε σε αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Ακολούθησε επέμβαση αστυνομικών με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί και να συλληφθεί ένας άνδρας, ο οποίος σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. συμμετείχε ενεργά στις επιθέσεις.
Από τα επεισόδια προκλήθηκαν φθορές σε υπηρεσιακή δίκυκλη μοτοσικλέτα της αστυνομίας, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί.
Λίγη ώρα αργότερα σημειώθηκε δεύτερο περιστατικό σε άλλη περιοχή της Αθήνας, όταν ομάδα ατόμων που επέβαινε σε όχημα προσέγγισε διερχόμενους φιλάθλους και, σύμφωνα με την αστυνομία, με απειλές και τη χρήση αιχμηρού αντικειμένου επιχείρησε να αφαιρέσει οπαδικό διακριτικό.
Μετά από άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων, το όχημα εντοπίστηκε και συνελήφθη ο οδηγός του, ενώ δύο ακόμη άτομα που φέρονται ως συνεργοί αναζητούνται στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.
Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας σε βάρος των δύο συλληφθέντων, οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν σε δύο διαφορετικές επιθέσεις με οπαδικό υπόβαθρο σε περιοχές της Αθήνας.
Οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
