Φωτιά στα Λάβαρα Έβρου, απειλείται κτηνοτροφική μονάδα, επιχειρεί και ελικόπτερο
Φωτιά στα Λάβαρα Έβρου, απειλείται κτηνοτροφική μονάδα, επιχειρεί και ελικόπτερο
Ισχυρές δυνάμεις επιχειρούν στο μέτωπο - Δεν υπάρχουν σπίτια κοντά στο μέτωπο
Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λάβαρα του Έβρου, προκαλώντας την κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα που βρίσκεται στην περιοχή. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στη συγκεκριμένη μονάδα δεν υπάρχουν ζώα, ενώ στην περιοχή δεν υπάρχουν σπίτια.
Για την αντιμετώπιση της φωτιάς επιχειρούν 28 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης ΕΜΟΔΕ και εννέα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο.
Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ, ενισχύοντας τις προσπάθειες περιορισμού της πυρκαγιάς.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα που βρίσκεται στην περιοχή. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στη συγκεκριμένη μονάδα δεν υπάρχουν ζώα, ενώ στην περιοχή δεν υπάρχουν σπίτια.
Για την αντιμετώπιση της φωτιάς επιχειρούν 28 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης ΕΜΟΔΕ και εννέα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο.
Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ, ενισχύοντας τις προσπάθειες περιορισμού της πυρκαγιάς.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λάβαρα, #Έβρος.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 11, 2026
Κινητοποιήθηκαν 28 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 7ης #ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήμτα έργου και υδροφόρες #ΟΤΑ.
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