ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Σεισμός 3,8 Ρίχτερ κοντά στα Αρφαρά Μεσσηνίας

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στο Δελβινάκι Ιωαννίνων, σηκώθηκε 1 ελικόπτερο

Οι γειτονιές της Ελλάδας με τον πιο μολυσμένο αέρα
ΕΛΛΑΔΑ

Οι γειτονιές της Ελλάδας με τον πιο μολυσμένο αέρα

Η ατμοσφαιρική ρύπανση εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους περιβαλλοντικούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία, παρά τη σταδιακή μείωση των εκπομπών που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Οι γειτονιές της Ελλάδας με τον πιο μολυσμένο αέρα
UPD:

Στην Ελλάδα, η εικόνα παρουσιάζει βελτιώσεις σε σχέση με το παρελθόν, κυρίως λόγω της εισόδου των ηλεκτρικών οχημάτων, ωστόσο οι συγκεντρώσεις μικροσωματιδίων παραμένουν υψηλότερες από τα επίπεδα που θεωρεί ασφαλή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις αλλά και σε ορισμένες περιοχές της περιφέρειας.

Τα πιο πρόσφατα διεθνή στοιχεία δείχνουν ότι η Λαμία εμφανίζει τον υψηλότερο μέσο ετήσιο δείκτη συγκέντρωσης μικροσωματιδίων PM2.5 μεταξύ των ελληνικών πόλεων που παρακολουθούνται από το διεθνές δίκτυο της IQAir. Η κατάταξη αυτή βασίζεται στις μέσες ετήσιες συγκεντρώσεις των πλέον επικίνδυνων αιωρούμενων σωματιδίων, τα οποία λόγω του εξαιρετικά μικρού μεγέθους τους μπορούν να διεισδύσουν βαθιά στους πνεύμονες και να περάσουν ακόμη και στην κυκλοφορία του αίματος.

Πίσω από τη Λαμία ακολουθούν η Αθήνα, η Πάτρα, ο Βόλος, το Ηράκλειο, το Αγρίνιο, το Περιστέρι και άλλες μεγάλες αστικές περιοχές, με τις κατατάξεις να μεταβάλλονται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, την κυκλοφορία των οχημάτων, τη λειτουργία συστημάτων θέρμανσης, αλλά και την εμφάνιση φυσικών φαινομένων όπως η μεταφορά αφρικανικής σκόνης ή οι καπνοί από μεγάλες δασικές πυρκαγιές.



ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Κλείσιμο
UPD:

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης