Αμερικανός βουλευτής καταγγέλλει ότι κρατήθηκε παράνομα από Ισραηλινούς εποίκους στη Δυτική Όχθη, βίντεο
Αμερικανός βουλευτής καταγγέλλει ότι κρατήθηκε παράνομα από Ισραηλινούς εποίκους στη Δυτική Όχθη, βίντεο
Επισκεπτόμασταν το χωριό και ξαφνικά εμφανίστηκαν αυτοί οι τραμπούκοι με πολυβόλα – M4 αμερικανικής κατασκευής – και μας κράτησαν, δήλωσε ο Ρο Κάνα των Δημοκρατικών, που καταφέρθηκε και κατά του ισραηλινού στρατού
Σοβαρές καταγγελίες σε βάρος Ισραηλινών εποίκων και του ισραηλινού στρατού διατύπωσε ο Αμερικανός βουλευτής Ρο Κάνα, ο οποίος υποστήριξε ότι κρατήθηκε παράνομα μαζί με τη συνοδεία του κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.
Ο Δημοκρατικός βουλευτής από την Καλιφόρνια δήλωσε στο Reuters ότι το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη, όταν η αντιπροσωπεία του επισκεπτόταν περιοχή στο νότιο τμήμα της Δυτικής Όχθης, όπου καταγράφονται συχνά επιθέσεις Ισραηλινών εποίκων εναντίον παλαιστινιακών κοινοτήτων.
Σύμφωνα με τον Κάνα, η ομάδα του βρισκόταν σε χωριό που, όπως υποστήριξε, είχε καταστραφεί από εποίκους, με το σχολείο και άλλα κτίρια να έχουν ισοπεδωθεί.
Δείτε βίντεο
«Επισκεπτόμασταν το χωριό και ξαφνικά εμφανίστηκαν αυτοί οι τραμπούκοι με πολυβόλα – M4 αμερικανικής κατασκευής – και μας κράτησαν. Έκλεισαν τον δρόμο και στη συνέχεια κάλεσαν τον ισραηλινό στρατό, ο οποίος στάθηκε στο πλευρό τους και όχι στο πλευρό των Αμερικανών», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Αμερικανός βουλευτής υποστήριξε ότι οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις συνέχισαν την κράτηση της αποστολής ακόμη και μετά την άφιξή τους στο σημείο, κάνοντας λόγο για «μεγάλο λάθος».
Ο συνεργάτης του Κάνα, Κάμερον Κάσκι, που συμμετείχε στην αποστολή, δήλωσε ότι η ομάδα παρέμεινε ακινητοποιημένη για περισσότερο από μία ώρα και αναγκάστηκε να απευθυνθεί στην αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ ζητώντας βοήθεια.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η υπόθεση έληξε όταν στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, οι οποίοι παρενέβησαν και επέτρεψαν στην αποστολή να αποχωρήσει.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από τις ισραηλινές αρχές σχετικά με τους ισχυρισμούς του Αμερικανού βουλευτή.
Ο Δημοκρατικός βουλευτής από την Καλιφόρνια δήλωσε στο Reuters ότι το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη, όταν η αντιπροσωπεία του επισκεπτόταν περιοχή στο νότιο τμήμα της Δυτικής Όχθης, όπου καταγράφονται συχνά επιθέσεις Ισραηλινών εποίκων εναντίον παλαιστινιακών κοινοτήτων.
Σύμφωνα με τον Κάνα, η ομάδα του βρισκόταν σε χωριό που, όπως υποστήριξε, είχε καταστραφεί από εποίκους, με το σχολείο και άλλα κτίρια να έχουν ισοπεδωθεί.
Δείτε βίντεο
Israeli settlers, brandishing American made M4s, detained me & other Americans on my trip to Palestine.— Ro Khanna (@RoKhanna) July 11, 2026
When the IDF arrived, they sided with the settlers & continued our detention.
They made a huge mistake.
You will be hearing more soon. https://t.co/rZw8bRAn64 pic.twitter.com/4z50Ye4I7K
«Επισκεπτόμασταν το χωριό και ξαφνικά εμφανίστηκαν αυτοί οι τραμπούκοι με πολυβόλα – M4 αμερικανικής κατασκευής – και μας κράτησαν. Έκλεισαν τον δρόμο και στη συνέχεια κάλεσαν τον ισραηλινό στρατό, ο οποίος στάθηκε στο πλευρό τους και όχι στο πλευρό των Αμερικανών», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Αμερικανός βουλευτής υποστήριξε ότι οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις συνέχισαν την κράτηση της αποστολής ακόμη και μετά την άφιξή τους στο σημείο, κάνοντας λόγο για «μεγάλο λάθος».
«Η κράτησή μας συνεχίστηκε και μετά την άφιξη του στρατού»
Ο συνεργάτης του Κάνα, Κάμερον Κάσκι, που συμμετείχε στην αποστολή, δήλωσε ότι η ομάδα παρέμεινε ακινητοποιημένη για περισσότερο από μία ώρα και αναγκάστηκε να απευθυνθεί στην αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ ζητώντας βοήθεια.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η υπόθεση έληξε όταν στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, οι οποίοι παρενέβησαν και επέτρεψαν στην αποστολή να αποχωρήσει.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από τις ισραηλινές αρχές σχετικά με τους ισχυρισμούς του Αμερικανού βουλευτή.
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