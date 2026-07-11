Τα μυστικά και η ιστορία του περίστροφου που έκανε δώρο ο Ερντογάν στους ηγέτες του ΝΑΤΟ: Ποιο είναι το Gümüsay .357 Magnum

Πρόκειται για το πρώτο όπλο που αναπτύχθηκε εγχώρια στην Τουρκία - Τι θα το κάνουν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ - Το δώρο αντιμετωπίστηκε με διαφορετικό πρωτόκολλο από κάθε χώρα - Η ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια για την παραγωγή του