Σύγκρουση λεωφορείου με δύο ΙΧ στον Πειραιά με δύο τραυματίες
Σύγκρουση λεωφορείου με δύο ΙΧ στον Πειραιά με δύο τραυματίες
Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της πλατείας Ιπποδάμειας
UPD:
Τροχαίο ατύχημα με δύο ελαφρά τραυματίες σημειώθηκε το απόγευμα το Σαββάτου στον Πειραιά, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο τροχαίο ενεπλάκησαν δύο αυτοκίνητα και ένα αστικό λεωφορείο, με αποτέλεσμα δύο άτομα που επέβαιναν στα ΙΧ να τραυματιστούν ελαφρά.
Το ατύχημα σημειώθηκε στο ύψος της πλατείας Ιπποδάμειας, με την κίνηση στην περιοχή να παρουσιάζει αυξημένα προβλήματα, καθώς τα οχήματα παρέμειναν στο σημείο μέχρι την απομάκρυνσή τους.
Η δυσχέρεια στην κυκλοφορία καταγράφεται κυρίως στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, όπου οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή και να οπλίζονται με υπομονή μέχρι την αποκατάσταση της ομαλής ροής των οχημάτων.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο τροχαίο ενεπλάκησαν δύο αυτοκίνητα και ένα αστικό λεωφορείο, με αποτέλεσμα δύο άτομα που επέβαιναν στα ΙΧ να τραυματιστούν ελαφρά.
Το ατύχημα σημειώθηκε στο ύψος της πλατείας Ιπποδάμειας, με την κίνηση στην περιοχή να παρουσιάζει αυξημένα προβλήματα, καθώς τα οχήματα παρέμειναν στο σημείο μέχρι την απομάκρυνσή τους.
Η δυσχέρεια στην κυκλοφορία καταγράφεται κυρίως στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, όπου οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή και να οπλίζονται με υπομονή μέχρι την αποκατάσταση της ομαλής ροής των οχημάτων.
UPD:
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