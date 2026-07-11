Σε ύφεση η φωτιά στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης: 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από το Περιβολάκι, βίντεο
Σε ύφεση η φωτιά στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης: 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από το Περιβολάκι, βίντεο
Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής - Επιχειρούν 2 ελικόπτερα και 2 αεροπλάνα
Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το Σάββατο 11 Ιουλίου, περίπου στις 14:45, στην περιοχή Περιβολάκι του Δήμου Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν ενισχυθεί σημαντικά, καθώς η φωτιά καίει κοντά στον οικισμό.
Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 65 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 20 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.
Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενισχύοντας την προσπάθεια περιορισμού της πυρκαγιάς.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εξελίσσεται πλησίον αρδευτικού καναλιού, καίγοντας χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα, σε μικρή απόσταση από τον οικισμό Περιβολάκι, γεγονός που οδήγησε τις Αρχές στη λήψη προληπτικών μέτρων για την προστασία των κατοίκων.
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Στις 16:23 ενεργοποιήθηκε το 112, αποστέλλοντας νέο μήνυμα στους κατοίκους του Περιβολακίου με οδηγία να απομακρυνθούν προς τον Λαγκαδά, καθώς η πυρκαγιά βρισκόταν σε εξέλιξη κοντά στον οικισμό.
Νωρίτερα, στις 15:27, είχε προηγηθεί ενημερωτικό μήνυμα μέσω του 112, με το οποίο οι κάτοικοι του Περιβολακίου είχαν ειδοποιηθεί για την πυρκαγιά και κλήθηκαν να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες, με στόχο την άμεση οριοθέτηση της πυρκαγιάς και την αποτροπή επέκτασής της προς κατοικημένες περιοχές.
Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 65 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 20 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.
Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενισχύοντας την προσπάθεια περιορισμού της πυρκαγιάς.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εξελίσσεται πλησίον αρδευτικού καναλιού, καίγοντας χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα, σε μικρή απόσταση από τον οικισμό Περιβολάκι, γεγονός που οδήγησε τις Αρχές στη λήψη προληπτικών μέτρων για την προστασία των κατοίκων.
Στις 16:23 ενεργοποιήθηκε το 112, αποστέλλοντας νέο μήνυμα στους κατοίκους του Περιβολακίου με οδηγία να απομακρυνθούν προς τον Λαγκαδά, καθώς η πυρκαγιά βρισκόταν σε εξέλιξη κοντά στον οικισμό.
Νωρίτερα, στις 15:27, είχε προηγηθεί ενημερωτικό μήνυμα μέσω του 112, με το οποίο οι κάτοικοι του Περιβολακίου είχαν ειδοποιηθεί για την πυρκαγιά και κλήθηκαν να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες, με στόχο την άμεση οριοθέτηση της πυρκαγιάς και την αποτροπή επέκτασής της προς κατοικημένες περιοχές.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) July 11, 2026
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Περιβολάκι της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.
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