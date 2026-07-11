Δύο πνιγμοί στις Κυκλάδες το τελευταίο 48αωρο: 81χρονος στην Τήνο και 70χρονη στη Σύρο έχασαν τη ζωή τους
Δύο πνιγμοί στις Κυκλάδες το τελευταίο 48αωρο: 81χρονος στην Τήνο και 70χρονη στη Σύρο έχασαν τη ζωή τους
Στον 81χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Τήνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του - Η γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε βραχώδες σημείο στον κολπίσκο ΡΑΣΙΟΥ της Σύρου
Χθες το μεσημέρι (10/7) ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Τήνου ότι ένας 81χρονος ανασύρθηκε, χωρίς τις αισθήσεις του, από τη θαλάσσια περιοχή του όρμου Αγ. Ιωάννη ν. Τήνου.
Στον 81χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Τήνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Από το Λιμεναρχείο Τήνου, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά, σύμφωνα με πληροφορίες του Cyclades24.gr.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε βραχώδες σημείο. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Οι διασώστες κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες μέσα στο ασθενοφόρο για να την κρατήσουν στη ζωή, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν.
Στην επιχείρηση συνέδραμε και το ναυαγοσωστικό σκάφος του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, με ναυαγοσώστες και στελέχη του Δήμου.
Αυτή την ώρα, η σορός της άτυχης γυναίκας μεταφέρεται με σκάφος προς τη Βάρη, όπου θα την παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να τη μεταφέρει στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου.
Στο σημείο βρέθηκε ο αντιδήμαρχος Τουρισμού και συντονισμού Παραλιών Ιωάννης Βουτσίνος.
Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
Στον 81χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Τήνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Από το Λιμεναρχείο Τήνου, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά, σύμφωνα με πληροφορίες του Cyclades24.gr.
Τραγωδία από πνιγμό και στη ΣύροΣήμερα το πρωί, Σάββατο (11/7) σημειώθηκε τραγωδία στον κολπίσκο ΡΑΣΙΟΥ της Σύρου, με θύμα μία γυναίκα ηλικίας περίπου 70 ετών.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε βραχώδες σημείο. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Οι διασώστες κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες μέσα στο ασθενοφόρο για να την κρατήσουν στη ζωή, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν.
Στην επιχείρηση συνέδραμε και το ναυαγοσωστικό σκάφος του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, με ναυαγοσώστες και στελέχη του Δήμου.
Αυτή την ώρα, η σορός της άτυχης γυναίκας μεταφέρεται με σκάφος προς τη Βάρη, όπου θα την παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να τη μεταφέρει στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου.
Στο σημείο βρέθηκε ο αντιδήμαρχος Τουρισμού και συντονισμού Παραλιών Ιωάννης Βουτσίνος.
Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
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