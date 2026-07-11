Δύο πνιγμοί στις Κυκλάδες το τελευταίο 48αωρο: 81χρονος στην Τήνο και 70χρονη στη Σύρο έχασαν τη ζωή τους

Στον 81χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Τήνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του - Η γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε βραχώδες σημείο στον κολπίσκο ΡΑΣΙΟΥ της Σύρου