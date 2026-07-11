Viral ο μοναδικός Νορβηγός που δεν κάνει κουπί για τον Χάαλαντ: «Ο πανηγυρισμός είναι χαζός και ιστορικά λάθος»

Η Νορβηγία βρίσκεται για πρώτη φορά στα προημιτελικά του Μουντιάλ και ο πανηγυρισμός με τις «κινήσεις κωπηλασίας» έχει γίνει viral, όμως ένας φίλαθλος αρνείται πεισματικά να συμμετάσχει

Νορβηγών φιλάθλων έχει κερδίσει μεγάλη δημοσιότητα, με χιλιάδες οπαδούς να μιμούνται κινήσεις κωπηλασίας μετά τους αγώνες της ομάδας τους.



Ωστόσο, ένας φίλαθλος έχει ξεχωρίσει για την άρνησή του να συμμετάσχει στον συγκεκριμένο πανηγυρισμό, παρά τη γενικευμένη αποδοχή του από τους υπόλοιπους Νορβηγούς.





«Πρώτα απ’ όλα, το βρίσκω πραγματικά πολύ χαζό», δήλωσε χαρακτηριστικά.



«Αυτό ακριβώς σκέφτηκα όταν το επινόησαν, ότι ήταν χαζό και ενοχλητικό, και δεν ήθελα να το κάνω», πρόσθεσε.









Κλείσιμο «Αντιγράφει την Ισλανδία και δεν είναι ιστορικά σωστό» Ο Νορβηγός φίλαθλος υποστήριξε ότι ο συγκεκριμένος πανηγυρισμός θυμίζει υπερβολικά το περίφημο «Thunderclap» των Ισλανδών φιλάθλων, το οποίο έγινε παγκοσμίως γνωστό στο Euro 2016 και στο Μουντιάλ του 2018.



Κατά την άποψή του, οι ομοιότητες είναι τόσο έντονες ώστε θεωρεί πως πρόκειται ουσιαστικά για παραλλαγή της ίδιας ιδέας.



«Αντιγράφει πολλά από αυτά που έκαναν οι Ισλανδοί και είναι και ιστορικά λάθος», είπε. Συνεχίζοντας την κριτική του, πρόσθεσε: «Δεν κωπηλατούσαν, ταξίδευαν με πανιά στον Ατλαντικό».



Η παρουσιάστρια του Sky News, Μπάρμπαρα Σέρα, επισήμανε ότι η κίνηση της κωπηλασίας δεν μοιάζει ιδιαίτερα με το «Thunderclap» των Ισλανδών, ωστόσο ο Λάπεν δεν φάνηκε να πείθεται.



Νορβηγία ζει ιστορικές στιγμές στο Μουντιάλ , καθώς προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Παράλληλα, ένας ιδιαίτερος πανηγυρισμός τωνέχει κερδίσει μεγάλη δημοσιότητα, με χιλιάδες οπαδούς να μιμούνται κινήσεις κωπηλασίας μετά τους αγώνες της ομάδας τους.Ωστόσο, ένας φίλαθλος έχει ξεχωρίσει για την άρνησή του να συμμετάσχει στον συγκεκριμένο πανηγυρισμό, παρά τη γενικευμένη αποδοχή του από τουςΟ Έμιλ Λάπεν, μιλώντας στο Sky News, εξήγησε τους λόγους για τους οποίους δεν σκοπεύει να ακολουθήσει το νέο αυτό έθιμο.«Πρώτα απ’ όλα, το βρίσκω πραγματικά πολύ χαζό», δήλωσε χαρακτηριστικά.«Αυτό ακριβώς σκέφτηκα όταν το επινόησαν, ότι ήταν χαζό και ενοχλητικό, και δεν ήθελα να το κάνω», πρόσθεσε.Ο Λάπεν αρνήθηκε να συμμετάσχει στον πανηγυρισμό ακόμη και μετά τη νίκη της Νορβηγίας με 3-2 επί της Σενεγάλης στο MetLife Stadium, την ώρα που χιλιάδες φίλαθλοι γύρω του εκτελούσαν συγχρονισμένα τις χαρακτηριστικές κινήσεις.Ο Νορβηγός φίλαθλος υποστήριξε ότι ο συγκεκριμένος πανηγυρισμός θυμίζει υπερβολικά το περίφημο «» των, το οποίο έγινε παγκοσμίως γνωστό στοκαι στο Μουντιάλ του 2018.Κατά την άποψή του, οι ομοιότητες είναι τόσο έντονες ώστε θεωρεί πως πρόκειται ουσιαστικά για παραλλαγή της ίδιας ιδέας.«Αντιγράφει πολλά από αυτά που έκαναν οι Ισλανδοί και είναι και ιστορικά λάθος», είπε. Συνεχίζοντας την κριτική του, πρόσθεσε: «Δεν κωπηλατούσαν, ταξίδευαν με πανιά στον Ατλαντικό».Η παρουσιάστρια του Sky News, Μπάρμπαρα Σέρα, επισήμανε ότι η κίνηση της κωπηλασίας δεν μοιάζει ιδιαίτερα με το «Thunderclap» των Ισλανδών, ωστόσο ο Λάπεν δεν φάνηκε να πείθεται.

«Το μόνο που ήθελαν ήταν να προκαλέσουν την ίδια αντίδραση στον κόσμο και απλώς άλλαξαν την κίνηση. Είναι το ίδιο πράγμα», ανέφερε.



Παρά τις αντιρρήσεις του συγκεκριμένου φιλάθλου, ο πανηγυρισμός έχει υιοθετηθεί ευρέως τόσο από τους οπαδούς όσο και από τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές της Νορβηγίας.



Μεταξύ εκείνων που έχουν συμμετάσχει βρίσκεται και ο μεγάλος αστέρας της ομάδας, Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος έχει εκτελέσει τις χαρακτηριστικές κινήσεις μαζί με τους συμπαίκτες του μέσα στον αγωνιστικό χώρο μετά από αγώνες της εθνικής ομάδας.



Ο Λάπεν, πάντως, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει στάση ούτε στον επόμενο αγώνα της Νορβηγίας απέναντι στην Αγγλία, στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.



Όπως είπε, θα παρακολουθήσει την αναμέτρηση από το σπίτι του, αλλά δεν σκοπεύει να συμμετάσχει στον πανηγυρισμό που έχει εξελιχθεί σε σήμα κατατεθέν της ιστορικής πορείας της εθνικής Νορβηγίας στη διοργάνωση.