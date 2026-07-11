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Όλυμπος: Σε εξέλιξη επιχείρηση μεταφοράς 64χρονου περιπατητή χωρίς τις αισθήσεις του
ΕΛΛΑΔΑ

Όλυμπος: Σε εξέλιξη επιχείρηση μεταφοράς 64χρονου περιπατητή χωρίς τις αισθήσεις του

Επιχειρούν 12 πυροσβέστες από την Π.Υ. Λιτοχώρου και την Π.Υ. Κατερίνης καθώς και η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας – Διάσωσης της 2ης ΕΜΑΚ

Όλυμπος: Σε εξέλιξη επιχείρηση μεταφοράς 64χρονου περιπατητή χωρίς τις αισθήσεις του
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Σε εξέλιξη είναι το μεσημέρι του Σαββάτου (11/7) επιχείρηση μεταφοράς ενός 64χρονου περιπατητή από το καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός, στον Όλυμπο, προς ασφαλές σημείο προκειμένου να τον παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Συγκεκριμένα, σήμερα, 11 Ιουλίου 2026 λίγο μετά τις 14:00 ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για μεταφορά άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του, από το καταφύγιο «Σπηλιος Αγαπητός» (Ζολωτα), στο Όρος Όλυμπος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 64χρονο περιπατητή, μέλος τριμελούς ορειβατικής ομάδας, ο οποίος έχασε τις αισθήσεις του, σε μονοπάτι πλησίον του καταφυγίου και μεταφέρθηκε σε αυτό, από τρίτους.

Επιχειρούν 12 πυροσβέστες από την Π.Υ. Λιτοχώρου και την Π.Υ. Κατερίνης καθώς και η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας – Διάσωσης της 2ης ΕΜΑΚ.
1 ΣΧΟΛΙΟ

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