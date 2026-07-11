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Η πυροσβεστική έσβησε άμεσα τη φωτιά στο Θριάσιο
ΕΛΛΑΔΑ
Θριάσιο Νοσοκομείο Φωτιά

Η πυροσβεστική έσβησε άμεσα τη φωτιά στο Θριάσιο

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα

Η πυροσβεστική έσβησε άμεσα τη φωτιά στο Θριάσιο
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Πυρκαγιά μικρής έκτασης εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 11 Ιουλίου 2026 στο ισόγειο του Νοσοκομείου «Θριάσιο» στην Ελευσίνα, προκαλώντας έντονους καπνούς στο εσωτερικό του κτιρίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 17:00, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να σπεύδει άμεσα στο σημείο. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η εστία της φωτιάς εντοπίστηκε εντός της τουαλέτας του ισογείου και η πυρκαγιά περιορίστηκε άμεσα, ενώ ολοκληρώθηκε η επιχείρηση για την πλήρη κατάσβεσή της.

Για προληπτικούς λόγους απομακρύνθηκαν από το ισόγειο τα άτομα που βρίσκονταν στον χώρο, χωρίς ωστόσο να χρειαστεί εκκένωση ασθενών ή μετακίνησή τους από τα τμήματα του νοσοκομείου.

Στο «Θριάσιο» έχει μεταβεί και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Οι αρμόδιες αρχές παραμένουν στο σημείο έως την ολοκλήρωση της επιχείρησης.
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