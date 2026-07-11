Αυτοκίνητο στον Βόλο έπιασε φωτιά, σώθηκε ο οδηγός τελευταία στιγμή, δείτε βίντεο
Αυτοκίνητο στον Βόλο έπιασε φωτιά, σώθηκε ο οδηγός τελευταία στιγμή, δείτε βίντεο
Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες, οι οποίοι επενέβησαν άμεσα και κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της σε παρακείμενα οχήματα ή άλλες εγκαταστάσεις
Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα το μεσημέρι στη Νέα Ιωνία Βόλου, όταν ξέσπασε φωτιά σε επιβατικό αυτοκίνητο που κινούνταν στην οδό Χαλκηδόνος.
Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, ο οδηγός του οχήματος αντιλήφθηκε εγκαίρως το πρόβλημα και κατάφερε να εγκαταλείψει το αυτοκίνητο χωρίς να τραυματιστεί, ενώ ειδοποιήθηκαν άμεσα οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες, οι οποίοι επενέβησαν άμεσα και κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της σε παρακείμενα οχήματα ή άλλες εγκαταστάσεις.
Δείτε βίντεο
Από το περιστατικό προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο, ενώ τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Το συμβάν προκάλεσε προσωρινή αναστάτωση στην περιοχή, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κίνδυνος για διερχόμενους πολίτες ή κατοίκους.
Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, ο οδηγός του οχήματος αντιλήφθηκε εγκαίρως το πρόβλημα και κατάφερε να εγκαταλείψει το αυτοκίνητο χωρίς να τραυματιστεί, ενώ ειδοποιήθηκαν άμεσα οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες, οι οποίοι επενέβησαν άμεσα και κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της σε παρακείμενα οχήματα ή άλλες εγκαταστάσεις.
Δείτε βίντεο
Από το περιστατικό προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο, ενώ τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Το συμβάν προκάλεσε προσωρινή αναστάτωση στην περιοχή, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κίνδυνος για διερχόμενους πολίτες ή κατοίκους.
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