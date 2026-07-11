ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Σεισμός 3,8 Ρίχτερ κοντά στα Αρφαρά Μεσσηνίας

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στο Δελβινάκι Ιωαννίνων, σηκώθηκε 1 ελικόπτερο

Αυτοκίνητο στον Βόλο έπιασε φωτιά, σώθηκε ο οδηγός τελευταία στιγμή, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Βόλος Αυτοκίνητο Φωτιά Πυροσβεστική

Αυτοκίνητο στον Βόλο έπιασε φωτιά, σώθηκε ο οδηγός τελευταία στιγμή, δείτε βίντεο

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες, οι οποίοι επενέβησαν άμεσα και κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της σε παρακείμενα οχήματα ή άλλες εγκαταστάσεις

Αυτοκίνητο στον Βόλο έπιασε φωτιά, σώθηκε ο οδηγός τελευταία στιγμή, δείτε βίντεο
3 ΣΧΟΛΙΑ
Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα το μεσημέρι στη Νέα Ιωνία Βόλου, όταν ξέσπασε φωτιά σε επιβατικό αυτοκίνητο που κινούνταν στην οδό Χαλκηδόνος.

Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, ο οδηγός του οχήματος αντιλήφθηκε εγκαίρως το πρόβλημα και κατάφερε να εγκαταλείψει το αυτοκίνητο χωρίς να τραυματιστεί, ενώ ειδοποιήθηκαν άμεσα οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες, οι οποίοι επενέβησαν άμεσα και κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της σε παρακείμενα οχήματα ή άλλες εγκαταστάσεις.

Δείτε βίντεο

Φωτιά σε αυτοκίνητο στη Νέα Ιωνία


Από το περιστατικό προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο, ενώ τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Αυτοκίνητο στον Βόλο έπιασε φωτιά, σώθηκε ο οδηγός τελευταία στιγμή, δείτε βίντεο


Κλείσιμο
Το συμβάν προκάλεσε προσωρινή αναστάτωση στην περιοχή, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κίνδυνος για διερχόμενους πολίτες ή κατοίκους.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης