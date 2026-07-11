Νεκρός 36χρονος οδηγός τζετ σκι σε παραλία της Ιερισσού στην Χαλκιδική
Νεκρός 36χρονος οδηγός τζετ σκι σε παραλία της Ιερισσού στην Χαλκιδική
Ο 36χρονος οδηγός προσέκρουσε σε κύμα κατά τη διενέργεια ελιγμών με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να πέσει στη θάλασσα - Μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του
Χθες το απόγευμα (10/7) ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής για περιστατικό πτώσης ατόμου στη θάλασσα από τζετ σκι στην παραλία «ΖΩΓΡΑΦΟΥ» Σιθωνίας Χαλκιδικής.
Αμέσως, στο σημείο μετέβησαν στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και κατόπιν διερεύνησης προέκυψε ότι ο 36χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Βουλγαρίας, οδηγός του τζετ σκι προσέκρουσε σε κύμα κατά τη διενέργεια ελιγμών, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό και την πτώση του στη θάλασσα.
Ο 36χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από άλλον οδηγό τζετ σκι που έσπευσε στο σημείο. Πραγματοποιήθηκαν προσπάθειες ανάνηψης από διασώστες του ΕΚΑΒ, χωρίς αποτέλεσμα, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά του Λιμεναρχείου Ιερισσού που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.
Αμέσως, στο σημείο μετέβησαν στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και κατόπιν διερεύνησης προέκυψε ότι ο 36χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Βουλγαρίας, οδηγός του τζετ σκι προσέκρουσε σε κύμα κατά τη διενέργεια ελιγμών, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό και την πτώση του στη θάλασσα.
Ο 36χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από άλλον οδηγό τζετ σκι που έσπευσε στο σημείο. Πραγματοποιήθηκαν προσπάθειες ανάνηψης από διασώστες του ΕΚΑΒ, χωρίς αποτέλεσμα, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά του Λιμεναρχείου Ιερισσού που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.
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