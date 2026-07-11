Διώξη για ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο στους τρεις συλληφθέντες για το τρομοκρατικό χτύπημα με θύμα τη Βάγια Νέστορα
Διώξη για ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο στους τρεις συλληφθέντες για το τρομοκρατικό χτύπημα με θύμα τη Βάγια Νέστορα
Πήραν προθεσμία να απολογηθούν την προσεχή Τρίτη, κατηγορούνται για τρομοκρατική οργάνωση - Λυπούμαστε για ό,τι συνέβη, ο εντολέας μου δεν γνωρίζει τους συγκατηγορούμενούς του, ισχυρίστηκε ο δικηγόρος του 24χρονου που φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος στην οδό Παπαδιαμάντη
Διωξεις σε βάρος των τριών συλληφθέντων για το τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη όπου έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα άσκησε η εισαγγελέας Πλημμελειοδικών.
Οι διωξεις ειναι για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρησμό και παράβαση του νόμου περί όπλων που περιλαμβάνει και την κατοχή εκρηκτικών.
Οι κατηγορίες αφορούν και τους τρεις και θα προσωποποιηθούν κατά την ανακριτική διαδικασία, ενώ και οι τρεις πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Τρίτη στις 12 το μεσημέρι.
«Λυπούμαστε βαθύτατα για ό,τι συνέβη. Η εμπλοκή του εντολέα μου στην υπόθεση εξαντλείται στην παραχώρηση ενός ακινήτου, το οποίο ανήκε στην οικογένεια του και είναι ήδη κατασχεμένο. Η πραγματικότητα είναι ότι τα κλειδιά του ακινήτου τα παραχώρησε σε φιλικά του πρόσωπα, τα οποία ακόμη δεν έχουν καταστεί κατηγορούμενοι για την υπόθεση, χωρίς να γνωρίζει τις προθέσεις τους και όχι στους συγκατηγορουμένους, τους οποίους δεν γνωρίζει και σκοπεύει να πει όλη την αλήθεια ενώπιον της ανακρίτριας» δήλωσε ο δικηγόρος του 24χρονου που συνελήφθη και φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος στην οδό Παπαδιαμάντη, όπου κρύφτηκαν μετά την επίθεση η 26χρονη κι ο 29χρονος.
Νωρίτερα οι τρεις συλληφθέντες είχαν οδηγηθεί στα δικαστήρια.
Χθες, η Αστυνομία, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση συνέλαβαν μια 26χρονη και έναν 29χρονο που αρχικά κατηγορήθηκαν ότι άφησαν τον εμπρηστικό μηχανισμό στην πυλωτή της πολυκατοικίας που διαμένει η οικογένεια Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου.
Μαζί με το συγκεκριμένο ζευγάρι συνελήφθη και ένας 24χρονος το σπίτι του οποίου χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο αλλά και καταφύγιο μετά την τοποθέτηση του εμπρηστικού μηχανισμού. Αξιοσημείωτο είναι το διαμέρισμα που κρύφτηκαν ο 29χρονος και η 26χρονη στην οδό Παπαδιαμάντη απέχει μόλις 230 μέτρα από την πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Γραβιάς με Κίμωνος Βόγα.
Νωρίτερα, αλληλέγγυοι συγκεντρώθηκαν έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης προκειμένου να δείξουν την στήριξή τους στους συλληφθέντες καθώς υπήρξε κάλεσμα από το Συμβούλιο Αναρχικών Θεσσαλονίκης αλλά και από μια άλλη αναρχική ομάδα.
Δείτε φωτογραφίες:
Δείτε βίντεο:
Κρίσιμο δεδομένο για την ταυτοποίηση και στη συνέχεια εντοπισμό των δραστών, ήταν το γεγονός ότι δεν είχαν λάβει υπόψιν τους ότι στην περιοχή υπήρχαν κάμερες. Έτσι όταν κινούνταν από και προς το σπίτι που χρησιμοποιούσαν ως καταφύγιο, δεν είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους με αποτέλεσμα εκτεθούν στις κάμερες ασφαλείας.
Μία ημέρα πριν το χτύπημα, άλλαξαν ρούχα, ετοιμάστηκαν και την επόμενη ημέρα, γύρω στις 4.00 τα ξημερώματα, πραγματοποίησαν το χτύπημα. Ταυτόχρονα, δεύτερη ομάδα πραγματοποιούσε επιθέσεις στα σπίτια των δύο άλλων στελεχών της ΝΔ (Ζήση Ιωακείμοβιτς και Σάββα Αναστασιάδη).
Οι διωξεις ειναι για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρησμό και παράβαση του νόμου περί όπλων που περιλαμβάνει και την κατοχή εκρηκτικών.
Οι κατηγορίες αφορούν και τους τρεις και θα προσωποποιηθούν κατά την ανακριτική διαδικασία, ενώ και οι τρεις πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Τρίτη στις 12 το μεσημέρι.
«Λυπούμαστε βαθύτατα για ό,τι συνέβη. Η εμπλοκή του εντολέα μου στην υπόθεση εξαντλείται στην παραχώρηση ενός ακινήτου, το οποίο ανήκε στην οικογένεια του και είναι ήδη κατασχεμένο. Η πραγματικότητα είναι ότι τα κλειδιά του ακινήτου τα παραχώρησε σε φιλικά του πρόσωπα, τα οποία ακόμη δεν έχουν καταστεί κατηγορούμενοι για την υπόθεση, χωρίς να γνωρίζει τις προθέσεις τους και όχι στους συγκατηγορουμένους, τους οποίους δεν γνωρίζει και σκοπεύει να πει όλη την αλήθεια ενώπιον της ανακρίτριας» δήλωσε ο δικηγόρος του 24χρονου που συνελήφθη και φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος στην οδό Παπαδιαμάντη, όπου κρύφτηκαν μετά την επίθεση η 26χρονη κι ο 29χρονος.
Δικηγόρος 24χρονου: Λυπούμαστε για ό,τι συνέβη, ο εντολέας μου δεν γνωρίζει τους συγκατηγορούμενούς του
Νωρίτερα οι τρεις συλληφθέντες είχαν οδηγηθεί στα δικαστήρια.
Συντονισμένη επιχείρηση από την ΕΛΑΣ για την σύλληψή τους
Χθες, η Αστυνομία, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση συνέλαβαν μια 26χρονη και έναν 29χρονο που αρχικά κατηγορήθηκαν ότι άφησαν τον εμπρηστικό μηχανισμό στην πυλωτή της πολυκατοικίας που διαμένει η οικογένεια Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου.
Μαζί με το συγκεκριμένο ζευγάρι συνελήφθη και ένας 24χρονος το σπίτι του οποίου χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο αλλά και καταφύγιο μετά την τοποθέτηση του εμπρηστικού μηχανισμού. Αξιοσημείωτο είναι το διαμέρισμα που κρύφτηκαν ο 29χρονος και η 26χρονη στην οδό Παπαδιαμάντη απέχει μόλις 230 μέτρα από την πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Γραβιάς με Κίμωνος Βόγα.
Νωρίτερα, αλληλέγγυοι συγκεντρώθηκαν έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης προκειμένου να δείξουν την στήριξή τους στους συλληφθέντες καθώς υπήρξε κάλεσμα από το Συμβούλιο Αναρχικών Θεσσαλονίκης αλλά και από μια άλλη αναρχική ομάδα.
Συγκέντρωση από αλληλέγγυους
Δείτε φωτογραφίες:
Δείτε βίντεο:
Δεν γνώριζαν ότι υπήρχαν κάμερεςΤο «επιχειρησιακό» ζευγάρι, μία ημέρα πριν το χτύπημα, πήγε στο σπίτι ενός άνδρα (τρίτος συλληφθείς) που βρίσκεται περίπου 200 μέρα από την πολυκατοικία που κατοικεί η οικογένεια Νέστορα και κρύφτηκε εκεί.
Κρίσιμο δεδομένο για την ταυτοποίηση και στη συνέχεια εντοπισμό των δραστών, ήταν το γεγονός ότι δεν είχαν λάβει υπόψιν τους ότι στην περιοχή υπήρχαν κάμερες. Έτσι όταν κινούνταν από και προς το σπίτι που χρησιμοποιούσαν ως καταφύγιο, δεν είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους με αποτέλεσμα εκτεθούν στις κάμερες ασφαλείας.
Μία ημέρα πριν το χτύπημα, άλλαξαν ρούχα, ετοιμάστηκαν και την επόμενη ημέρα, γύρω στις 4.00 τα ξημερώματα, πραγματοποίησαν το χτύπημα. Ταυτόχρονα, δεύτερη ομάδα πραγματοποιούσε επιθέσεις στα σπίτια των δύο άλλων στελεχών της ΝΔ (Ζήση Ιωακείμοβιτς και Σάββα Αναστασιάδη).
Μετά την επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, ο άνδρας και η γυναίκα επέστρεψαν στο σπίτι του τρίτου συλληφθέντα και παρέμειναν εκεί μέχρι και την επόμενη το βράδυ. Τότε η γυναίκα αποφάσισε να ταξιδέψει στα Χανιά, ενώ ο άνδρας συνέχισε να κρύβεται στο σπίτι.
Όπως ανέφεραν στο protothema.gr αστυνομικές πηγές, οι δύο φερόμενοι ως δράστες είχαν σχεδιάσει λεπτομερώς τις κινήσεις τους καθώς, τις προηγούμενες μέρες, είχαν πάει στο σημείο και είχαν κάνει κατόπτευση.
Καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό και τη σύλληψη τους έπαιξε η έρευνα που έκαναν τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής σε μία «δεξαμενή» περίπου 30 ατόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου και η ανάλυση των εικόνων από κάμερες της περιοχής.
Οι αστυνομικοί «ξεδιάλεξαν» τους πιο πιθανούς υπόπτους και, σε συνδυασμό με τα βίντεο από την ημέρα της επίθεσης, κατάφεραν να φθάσουν στην ταυτοποίηση των δραστών.
Από τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί μέχρι στιγμής, προκύπτει πως την ημέρα που έγιναν οι επιθέσεις έδρασαν δύο ομάδες. Η πρώτη αποτελούνταν από τον άνδρα και τη γυναίκα που συνελήφθησαν, η δεύτερη από μέλη της ίδιας οργάνωσης που πραγματοποίησαν τα υπόλοιπα χτυπήματα.
Τα μέλη της δεύτερης ομάδας δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί με την έρευνα να βρίσκεται σε εξέλιξη.
Γνωστοί του αναρχικού χώρου οι συλληφθέντεςΗ γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά προέρχεται από τον αναρχικό χώρο και φέρεται μάλιστα να είχε ενεργή δράση. Η ίδια είναι από την Αθήνα, ωστόσο διέμενε στη Θεσσαλονίκη και φέρεται να μετέβη στα Χανιά προκειμένου να κρυφτεί σε σπίτι φιλικών της προσώπων. Η γυναίκα είχε φυλακιστεί το 2022 ως μέλος της οργάνωσης «Αναρχική Δράση».
Ο δεύτερος συλληφθείς είναι άνδρας γεννημένος το 1997 και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συμμετέχει στο Συμβούλιο Αναρχικών Θεσσαλονίκης. Στο παρελθόν είχε προσαχθεί από τις Αρχές το 2015, ενώ είχε ακόμη μία προσαγωγή το 2026.
Το τρίτο πρόσωπο που συνελήφθη είναι, όπως προαναφέρθηκε, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού στο οποίο κατέφυγαν οι δύο μετά την ενέργεια.
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ«Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας Βορείου Ελλάδος (Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία), συνελήφθησαν πρωινές ώρες χθες, Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2026, -3- άτομα, για την εμπρηστική επίθεση σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό μιας γυναίκας και τον τραυματισμό -4- ακόμη ενοίκων, μεταξύ των οποίων και πολιτεύτρια κόμματος του ελληνικού Κοινοβουλίου.
Οι συλλήψεις προέκυψαν στο πλαίσιο ενδελεχούς διερεύνησης τριών εμπρηστικών επιθέσεων σε εξωτερικούς χώρους πολυκατοικιών, που έλαβαν χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, 1 Ιουλίου 2026, σε διαφορετικές περιοχές στη Θεσσαλονίκη, στις οποίες διαμένουν στελέχη και πολιτευτές κόμματος του ελληνικού Κοινοβουλίου.
Από τις εν λόγω επιθέσεις, προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές σε θύρες εισόδου των πολυκατοικιών και σε χώρους πυλωτής, φθορές σε -3- οχήματα και -2- μοτοσυκλέτες, ενώ προκλήθηκε πυρκαγιά ακόμα και σε εγκαταστάσεις μέτρησης φυσικού αερίου.
Παράλληλα, τραυματίστηκαν -4- άτομα, φέροντας εγκαύματα και παρουσιάζοντας αναπνευστικά προβλήματα, ενώ το υψηλό θερμικό φορτίο και τα παραγόμενα αέρια πυρκαγιάς είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό μίας γυναίκας, συγγενικού προσώπου της ανωτέρω πολιτεύτριας.
Στο πλαίσιο της προανάκρισης, κατά τη διενέργεια αυτοψιών στους χώρους των επιθέσεων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τμήματα των τριών Αυτοσχέδιων Εκρηκτικών – Εμπρηστικών Μηχανισμών, ενώ από τις επακόλουθες έρευνες, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των ανωτέρω -3- κατηγορούμενων.
Πρόκειται για τους -2- φυσικούς αυτουργούς (29χρονο και 26χρονη), καθώς και για έναν 24χρονο, ο οποίος φέρεται να παραχώρησε το διαμέρισμά του στους δράστες ως κρησφύγετο, πριν και μετά την τοποθέτηση του Αυτοσχέδιου Εκρηκτικού – Εμπρηστικού Μηχανισμού.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες για την ταυτοποίηση και σύλληψη των δραστών των έτερων εμπρηστικών επιθέσεων συνεχίζονται».
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