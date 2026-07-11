Έφοδος του Λιμενικού σε σπίτι στην Αττική: Κατασχέθηκαν πιστόλι, σπαθί, πυρομαχικά και ναρκωτικά
Έφοδος του Λιμενικού σε σπίτι στην Αττική: Κατασχέθηκαν πιστόλι, σπαθί, πυρομαχικά και ναρκωτικά
Αναζητείται ένας άνδρας
Όπλα, ναρκωτικές ουσίες και πλήθος πειστηρίων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης του Λιμενικού Σώματος σε σπίτι στην Αττική.
Κατά τη έρευνα, οι λιμενικές Αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα πιστόλι με γεμιστήρα και δύο φυσίγγια διαμετρήματος 9 χιλιοστών, ένα κουτί με 47 φυσίγγια του ίδιου διαμετρήματος, μία συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης (Taser), ένα σπαθί με μήκος λάμας 46,5 εκατοστών και δύο ναυτικές φωτοβολίδες ερυθρού χρώματος.
Παράλληλα, κατασχέθηκαν δύο πλαστικές συσκευασίες που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μεικτού βάρους 331 γραμμαρίων, μία νάιλον συσκευασία με μείγμα κάνναβης και καπνού βάρους 23 γραμμαρίων, ένας πλαστικός τρίφτης που περιείχε 13 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, μία ζυγαριά ακριβείας, καθώς και χειρόγραφες σημειώσεις, οι οποίες εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, αναζητείται ένας άνδρας στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για παραβάσεις του νόμου 4139/2013 περί εξαρτησιογόνων ουσιών και του νόμου 2168/1993 περί όπλων.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής, παρουσία εισαγγελικής λειτουργού, από στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, με τη συνδρομή της Ειδικής Ομάδας Επιχειρήσεων (Ε.Ο.ΕΠ.) και ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών (Κ9).
Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό του αναζητούμενου.
Κατά τη έρευνα, οι λιμενικές Αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα πιστόλι με γεμιστήρα και δύο φυσίγγια διαμετρήματος 9 χιλιοστών, ένα κουτί με 47 φυσίγγια του ίδιου διαμετρήματος, μία συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης (Taser), ένα σπαθί με μήκος λάμας 46,5 εκατοστών και δύο ναυτικές φωτοβολίδες ερυθρού χρώματος.
Παράλληλα, κατασχέθηκαν δύο πλαστικές συσκευασίες που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μεικτού βάρους 331 γραμμαρίων, μία νάιλον συσκευασία με μείγμα κάνναβης και καπνού βάρους 23 γραμμαρίων, ένας πλαστικός τρίφτης που περιείχε 13 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, μία ζυγαριά ακριβείας, καθώς και χειρόγραφες σημειώσεις, οι οποίες εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, αναζητείται ένας άνδρας στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για παραβάσεις του νόμου 4139/2013 περί εξαρτησιογόνων ουσιών και του νόμου 2168/1993 περί όπλων.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής, παρουσία εισαγγελικής λειτουργού, από στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, με τη συνδρομή της Ειδικής Ομάδας Επιχειρήσεων (Ε.Ο.ΕΠ.) και ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών (Κ9).
Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό του αναζητούμενου.
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