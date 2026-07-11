Οριοθετήθηκαν οι δύο πυρκαγιές στον Κάμπο Παραμυθιάς στην Θεσπρωτία, είναι χωρίς ενεργό μέτωπο
Οριοθετήθηκαν οι δύο πυρκαγιές στον Κάμπο Παραμυθιάς στην Θεσπρωτία, είναι χωρίς ενεργό μέτωπο
Στις 17:45 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Γαλατάς
Οριοθετημένες και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου 11 Ιουλίου 2026 στην περιοχή του Κάμπου Παραμυθιάς στη Θεσπρωτία.
Οι δύο εστίες ξέσπασαν με χρονική διαφορά περίπου 20 λεπτών, η πρώτη σε αγροτοδασική έκταση και η δεύτερη σε δασική περιοχή, κοντά στο σημείο όπου είχε εκδηλωθεί η αρχική πυρκαγιά, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Στην περιοχή εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 48 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Παράλληλα, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Ηπείρου.
Αρχικά οι δύο πυρκαγιές εξελίσσονταν μακριά από κατοικίες και υποδομές. Ωστόσο, στις 17:45 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Γαλατάς, με οδηγία να κατευθυνθούν προς τον οικισμό Καριώτη.
Στην περιοχή έχει μεταβεί και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ιωαννίνων, το οποίο διερευνά τα αίτια εκδήλωσης των δύο πυρκαγιών. Οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησαν οι εστίες βρίσκονται σε εξέλιξη.
Αρχικά οι δύο πυρκαγιές εξελίσσονταν μακριά από κατοικίες και υποδομές, ωστόσο στις 17:45 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Γαλατάς, με οδηγία να κατευθυνθούν προς τον οικισμό Καριώτη.
Οι δύο εστίες ξέσπασαν με χρονική διαφορά περίπου 20 λεπτών, η πρώτη σε αγροτοδασική έκταση και η δεύτερη σε δασική περιοχή, κοντά στο σημείο όπου είχε εκδηλωθεί η αρχική πυρκαγιά, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Στην περιοχή εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 48 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Παράλληλα, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Ηπείρου.
Αρχικά οι δύο πυρκαγιές εξελίσσονταν μακριά από κατοικίες και υποδομές. Ωστόσο, στις 17:45 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Γαλατάς, με οδηγία να κατευθυνθούν προς τον οικισμό Καριώτη.
Στην περιοχή έχει μεταβεί και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ιωαννίνων, το οποίο διερευνά τα αίτια εκδήλωσης των δύο πυρκαγιών. Οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησαν οι εστίες βρίσκονται σε εξέλιξη.
Αρχικά οι δύο πυρκαγιές εξελίσσονταν μακριά από κατοικίες και υποδομές, ωστόσο στις 17:45 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Γαλατάς, με οδηγία να κατευθυνθούν προς τον οικισμό Καριώτη.
Την ίδια ώρα, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ιωαννίνων έχει μεταβεί στην περιοχή προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης των δύο πυρκαγιών.
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