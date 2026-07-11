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Ακρωτηριάστηκε στο πόδι ο εξάχρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο στο Ρέθυμνο
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Ακρωτηριασμός Ανήλικος Κρήτη

Ακρωτηριάστηκε στο πόδι ο εξάχρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο στο Ρέθυμνο

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών δυστυχώς δεν κατέστη εφικτό να σωθεί το πόδι του παιδιού που τραυματίστηκε σοβαρά όταν το δίκυκλο που οδηγούσε ο πατέρας του συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο

Ακρωτηριάστηκε στο πόδι ο εξάχρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο στο Ρέθυμνο
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Δυσάρεστα είναι τα νέα για το εξάχρονο αγόρι που τραυματίστηκε βαριά στο πόδι σε τροχαίο ατύχημα στα Σχοινάρια της Κρήτης στις αρχές του μήνα.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες των Ρεθυμνιώτικων Νέων παρά τις προσπάθειες των γιατρών όλο αυτό το διάστημα, δυστυχώς δεν κατέστη εφικτό να σωθεί το πόδι του.

Οι γιατροί προχώρησαν σήμερα στον ακρωτηριασμό του ποδιού του ανήλικου.

Ο εξάχρονος όλο αυτό το διάστημα είχε υποβληθεί σε χειρουργεία έχοντας στο πλευρό του εξειδικευμένους γιατρούς στο Παίδων «Αγία Σοφία» όπου και νοσηλεύεται.

Υπενθυμίζεται ότι το εξάχρονο παιδί τραυματίστηκε όταν το δίκυκλο που οδηγούσε ο πατέρας του συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο. Η σοβαρότητα του τραυματισμού του οδήγησε σε επείγουσα αεροδιακομιδή στην Αθήνα και εισαγωγή στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».
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