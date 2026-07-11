Αγωνία για 52χρονη που έπεσε από μπαλκόνι στην Πάτρα
Αγωνία για 52χρονη που έπεσε από μπαλκόνι στην Πάτρα
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή
Μια 52χρονη γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» της Πάτρας, έπειτα από πτώση από το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου, της οικίας της.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες του tempo24, η γυναίκα φέρεται να βούτηξε στο κενό από το σπίτι της, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή.
Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνά η Αστυνομία.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες του tempo24, η γυναίκα φέρεται να βούτηξε στο κενό από το σπίτι της, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή.
Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνά η Αστυνομία.
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