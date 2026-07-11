Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα
Ο ρόλος των δύο φερόμενων φυσικών αυτουργών, το διαμέρισμα-κρησφύγετο και τα ευρήματα από τους τρεις εμπρηστικούς μηχανισμούς
Η ανάλυση των ευρημάτων από τους αυτοσχέδιους εκρηκτικούς - εμπρηστικούς μηχανισμούς και η έρευνα που ακολούθησε μετά τις τρεις συντονισμένες επιθέσεις σε πολυκατοικίες της Θεσσαλονίκης, ανάμεσα σε αυτές και το σπίτι της οικογένειας Νέστορα, οδήγησαν την Αντιτρομοκρατική στην ταυτοποίηση των προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι έρευνες επικεντρώθηκαν στις επιθέσεις που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου 2026 σε τρεις διαφορετικές περιοχές της πόλης, σε πολυκατοικίες όπου διαμένουν στελέχη και πολιτευτές της ΝΔ.
Κατά τις αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα σημεία των επιθέσεων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν τμήματα των τριών αυτοσχέδιων εκρηκτικών - εμπρηστικών μηχανισμών που χρησιμοποιήθηκαν.
Από τις έρευνες που ακολούθησαν ταυτοποιήθηκαν τρία άτομα. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ένας 29χρονος και μία 26χρονη φέρονται να είχαν τον ρόλο των φυσικών αυτουργών, ενώ ένας 24χρονος κατηγορείται ότι παραχώρησε το διαμέρισμά του για να χρησιμοποιηθεί ως κρησφύγετο πριν και μετά την τοποθέτηση των μηχανισμών.
Οι συλλήψεις προέκυψαν στο πλαίσιο ενδελεχούς διερεύνησης τριών εμπρηστικών επιθέσεων σε εξωτερικούς χώρους πολυκατοικιών, που έλαβαν χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, 1 Ιουλίου 2026, σε διαφορετικές περιοχές στη Θεσσαλονίκη, στις οποίες διαμένουν στελέχη και πολιτευτές κόμματος του ελληνικού Κοινοβουλίου.
Από τις εν λόγω επιθέσεις, προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές σε θύρες εισόδου των πολυκατοικιών και σε χώρους πυλωτής, φθορές σε -3- οχήματα και -2- μοτοσυκλέτες, ενώ προκλήθηκε πυρκαγιά ακόμα και σε εγκαταστάσεις μέτρησης φυσικού αερίου.
Παράλληλα, τραυματίστηκαν -4- άτομα, φέροντας εγκαύματα και παρουσιάζοντας αναπνευστικά προβλήματα, ενώ το υψηλό θερμικό φορτίο και τα παραγόμενα αέρια πυρκαγιάς είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό μίας γυναίκας, συγγενικού προσώπου της ανωτέρω πολιτεύτριας.
Στο πλαίσιο της προανάκρισης, κατά τη διενέργεια αυτοψιών στους χώρους των επιθέσεων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τμήματα των τριών Αυτοσχέδιων Εκρηκτικών – Εμπρηστικών Μηχανισμών, ενώ από τις επακόλουθες έρευνες, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των ανωτέρω -3- κατηγορούμενων.
Πρόκειται για τους -2- φυσικούς αυτουργούς (29χρονο και 26χρονη), καθώς και για έναν 24χρονο, ο οποίος φέρεται να παραχώρησε το διαμέρισμά του στους δράστες ως κρησφύγετο, πριν και μετά την τοποθέτηση του Αυτοσχέδιου Εκρηκτικού – Εμπρηστικού Μηχανισμού.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες για την ταυτοποίηση και σύλληψη των δραστών των έτερων εμπρηστικών επιθέσεων συνεχίζονται».
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι έρευνες επικεντρώθηκαν στις επιθέσεις που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου 2026 σε τρεις διαφορετικές περιοχές της πόλης, σε πολυκατοικίες όπου διαμένουν στελέχη και πολιτευτές της ΝΔ.
Κατά τις αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα σημεία των επιθέσεων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν τμήματα των τριών αυτοσχέδιων εκρηκτικών - εμπρηστικών μηχανισμών που χρησιμοποιήθηκαν.
Από τις έρευνες που ακολούθησαν ταυτοποιήθηκαν τρία άτομα. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ένας 29χρονος και μία 26χρονη φέρονται να είχαν τον ρόλο των φυσικών αυτουργών, ενώ ένας 24χρονος κατηγορείται ότι παραχώρησε το διαμέρισμά του για να χρησιμοποιηθεί ως κρησφύγετο πριν και μετά την τοποθέτηση των μηχανισμών.
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ«Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας Βορείου Ελλάδος (Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία), συνελήφθησαν πρωινές ώρες χθες, Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2026, -3- άτομα, για την εμπρηστική επίθεση σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό μιας γυναίκας και τον τραυματισμό -4- ακόμη ενοίκων, μεταξύ των οποίων και πολιτεύτρια κόμματος του ελληνικού Κοινοβουλίου.
Οι συλλήψεις προέκυψαν στο πλαίσιο ενδελεχούς διερεύνησης τριών εμπρηστικών επιθέσεων σε εξωτερικούς χώρους πολυκατοικιών, που έλαβαν χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, 1 Ιουλίου 2026, σε διαφορετικές περιοχές στη Θεσσαλονίκη, στις οποίες διαμένουν στελέχη και πολιτευτές κόμματος του ελληνικού Κοινοβουλίου.
Από τις εν λόγω επιθέσεις, προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές σε θύρες εισόδου των πολυκατοικιών και σε χώρους πυλωτής, φθορές σε -3- οχήματα και -2- μοτοσυκλέτες, ενώ προκλήθηκε πυρκαγιά ακόμα και σε εγκαταστάσεις μέτρησης φυσικού αερίου.
Παράλληλα, τραυματίστηκαν -4- άτομα, φέροντας εγκαύματα και παρουσιάζοντας αναπνευστικά προβλήματα, ενώ το υψηλό θερμικό φορτίο και τα παραγόμενα αέρια πυρκαγιάς είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό μίας γυναίκας, συγγενικού προσώπου της ανωτέρω πολιτεύτριας.
Στο πλαίσιο της προανάκρισης, κατά τη διενέργεια αυτοψιών στους χώρους των επιθέσεων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τμήματα των τριών Αυτοσχέδιων Εκρηκτικών – Εμπρηστικών Μηχανισμών, ενώ από τις επακόλουθες έρευνες, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των ανωτέρω -3- κατηγορούμενων.
Πρόκειται για τους -2- φυσικούς αυτουργούς (29χρονο και 26χρονη), καθώς και για έναν 24χρονο, ο οποίος φέρεται να παραχώρησε το διαμέρισμά του στους δράστες ως κρησφύγετο, πριν και μετά την τοποθέτηση του Αυτοσχέδιου Εκρηκτικού – Εμπρηστικού Μηχανισμού.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες για την ταυτοποίηση και σύλληψη των δραστών των έτερων εμπρηστικών επιθέσεων συνεχίζονται».
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