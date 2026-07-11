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Αγραβάνης για τη μεταγραφή Όσμαν στον ΠΑΟΚ: «Τεράστια κίνηση, μακάρι να σπάσει το δίπολο Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού», δείτε βίντεο
SPORTS
Δημήτρης Αγραβάνης Τσέντι Όσμαν ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός

Αγραβάνης για τη μεταγραφή Όσμαν στον ΠΑΟΚ: «Τεράστια κίνηση, μακάρι να σπάσει το δίπολο Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού», δείτε βίντεο

Ο Έλληνας παίκτης σχολίασε τη μεγάλη κίνηση του ΠΑΟΚ να υπογράψει τον Τούρκο σταρ

Αγραβάνης για τη μεταγραφή Όσμαν στον ΠΑΟΚ: «Τεράστια κίνηση, μακάρι να σπάσει το δίπολο Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού», δείτε βίντεο
8 ΣΧΟΛΙΑ
Το Μarathon Master 2026 διεξάγεται στον Σχοινιά και στο τουρνουά λαμβάνει μέρος και ο Δημήτρης Αγραβάνης που δοκίμασε τις ικανότητες του στο μπιτς βόλεϊ και ειδικά στο σερβίς όπου και τα πήγε εξαιρετικά, παίρνοντας δώρα.

Ο Έλληνας φόργουορντ μίλησε για το τουρνουά, ενώ σχολίασε και τη σπουδαία μετακίνηση του Τσέντι Όσμαν από τον Παναθηναϊκό στον ΠΑΟΚ.

«Ο ΠΑΟΚ έχει καινούριο πρόεδρο που έχει όραμα να πετύχει πράγματα και με τις προτάσεις που έκανε στον Χεζόνια και με τη μεγάλη μεταγραφή που πέτυχε.

Αν όχι ο καλύτερος, ίσως το δεύτερο καλύτερο τριάρι πίσω από τον Χεζόνια. Μακάρι να χτίσει μια ομάδα που θα πρωταγωνιστήσει για να σπάσει το δίπολο στην Ελλάδα», ανέφερε ενώ στάθηκε και στον Νικ Καλάθη. Στο τέλος απάντησε και για τη νέα σεζόν που έρχεται στη Euroleague.

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