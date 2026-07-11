Έντονος προβληματισμός στην Πολιτική Προστασία για το «μπαράζ» 37 πυρκαγιών μέσα σε λίγες ώρες, στο μικροσκόπιο η Κεντρική Μακεδονία
Έντονος προβληματισμός στην Πολιτική Προστασία για το «μπαράζ» 37 πυρκαγιών μέσα σε λίγες ώρες, στο μικροσκόπιο η Κεντρική Μακεδονία
Οι υψηλές θερμοκρασίες και οι άνεμοι αυξάνουν τον κίνδυνο
Έντονη ανησυχία προκαλεί στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας ο μεγάλος αριθμός αγροτοδασικών πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν, σήμερα Σάββατο, μέσα σε λίγες ώρες σε ολόκληρη τη χώρα, με την Κεντρική Μακεδονία να βρίσκεται στο επίκεντρο της επιχειρησιακής κινητοποίησης των Αρχών.
Συνολικά, σήμερα Σάββατο 11 Ιουλίου, εκδηλώθηκαν 37 αγροτοδασικές πυρκαγιές σήμερα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, παρά το γεγονός ότι ο ημερήσιος δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς δεν βρισκόταν σε επίπεδο πολύ υψηλού κινδύνου.
Η πλειονότητα των πυρκαγιών καταγράφηκε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, γεγονός που προκαλεί εύλογο προβληματισμό. Η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού συμβάντων στην ίδια γεωγραφική περιοχή, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για ενεργές πυρκαγιές ή για πυρκαγιές που έχουν ήδη τεθεί υπό έλεγχο, αναδεικνύει την αυξημένη επιχειρησιακή πίεση που δέχεται η περιοχή.
Όπως επισημαίνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, ο μεγάλος αριθμός πυρκαγιών, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες, την ξηρή βλάστηση, τους ισχυρούς ανέμους και την έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα, δημιουργεί ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιβάλλον.
Ακόμη και ένα μικρό περιστατικό μπορεί να εξελιχθεί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα σε μια μεγάλη και δύσκολα διαχειρίσιμη πυρκαγιά, απαιτώντας την άμεση ανάπτυξη επίγειων και εναέριων πυροσβεστικών μέσων.
Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι ότι τις προηγούμενες ημέρες η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης βρέθηκε αντιμέτωπη με σοβαρές πυρκαγιές, οι οποίες ανάγκασαν τις Αρχές να κινητοποιήσουν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ενεργοποιήθηκε και το 112 για την ενημέρωση των πολιτών και την προληπτική απομάκρυνσή τους από περιοχές που κρίθηκε ότι βρίσκονταν σε κίνδυνο.
Και σήμερα, σε περιοχές που επηρεάστηκαν από τις πυρκαγιές, εκδόθηκαν μηνύματα μέσω του 112, τόσο για την άμεση ενημέρωση των κατοίκων όσο και για την προληπτική απομάκρυνση πολιτών, όπου αυτό κρίθηκε αναγκαίο μετά τις εισηγήσεις των αρμόδιων αρχών.
Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας υπογραμμίζει ότι η αυξημένη ετοιμότητα δεν αφορά μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες ο κίνδυνος βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ο μεγάλος αριθμός ενάρξεων πυρκαγιών σε μία ημέρα αποδεικνύει ότι η πρόληψη και η υπεύθυνη συμπεριφορά αποτελούν κρίσιμους παράγοντες καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.
Την ίδια ώρα, τα κατά τόπους Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος έχουν αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν τις πυρκαγιές. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκαν τα πολλαπλά περιστατικά.
Η φωτογραφία του άρθρου είναι εικόνα αρχείου
Συνολικά, σήμερα Σάββατο 11 Ιουλίου, εκδηλώθηκαν 37 αγροτοδασικές πυρκαγιές σήμερα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, παρά το γεγονός ότι ο ημερήσιος δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς δεν βρισκόταν σε επίπεδο πολύ υψηλού κινδύνου.
Η πλειονότητα των πυρκαγιών καταγράφηκε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, γεγονός που προκαλεί εύλογο προβληματισμό. Η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού συμβάντων στην ίδια γεωγραφική περιοχή, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για ενεργές πυρκαγιές ή για πυρκαγιές που έχουν ήδη τεθεί υπό έλεγχο, αναδεικνύει την αυξημένη επιχειρησιακή πίεση που δέχεται η περιοχή.
Όπως επισημαίνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, ο μεγάλος αριθμός πυρκαγιών, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες, την ξηρή βλάστηση, τους ισχυρούς ανέμους και την έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα, δημιουργεί ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιβάλλον.
Ο συνδυασμός των συνθηκών αυξάνει τον κίνδυνο
Ακόμη και ένα μικρό περιστατικό μπορεί να εξελιχθεί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα σε μια μεγάλη και δύσκολα διαχειρίσιμη πυρκαγιά, απαιτώντας την άμεση ανάπτυξη επίγειων και εναέριων πυροσβεστικών μέσων.
Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι ότι τις προηγούμενες ημέρες η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης βρέθηκε αντιμέτωπη με σοβαρές πυρκαγιές, οι οποίες ανάγκασαν τις Αρχές να κινητοποιήσουν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ενεργοποιήθηκε και το 112 για την ενημέρωση των πολιτών και την προληπτική απομάκρυνσή τους από περιοχές που κρίθηκε ότι βρίσκονταν σε κίνδυνο.
Και σήμερα, σε περιοχές που επηρεάστηκαν από τις πυρκαγιές, εκδόθηκαν μηνύματα μέσω του 112, τόσο για την άμεση ενημέρωση των κατοίκων όσο και για την προληπτική απομάκρυνση πολιτών, όπου αυτό κρίθηκε αναγκαίο μετά τις εισηγήσεις των αρμόδιων αρχών.
Μηνύματα του 112 όπου κρίθηκε απαραίτητο
Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας υπογραμμίζει ότι η αυξημένη ετοιμότητα δεν αφορά μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες ο κίνδυνος βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ο μεγάλος αριθμός ενάρξεων πυρκαγιών σε μία ημέρα αποδεικνύει ότι η πρόληψη και η υπεύθυνη συμπεριφορά αποτελούν κρίσιμους παράγοντες καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.
Την ίδια ώρα, τα κατά τόπους Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος έχουν αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν τις πυρκαγιές. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκαν τα πολλαπλά περιστατικά.
Έρευνες για τα αίτια των πυρκαγιών
Η φωτογραφία του άρθρου είναι εικόνα αρχείου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα