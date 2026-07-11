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Έντονος προβληματισμός στην Πολιτική Προστασία για το «μπαράζ» 37 πυρκαγιών μέσα σε λίγες ώρες, στο μικροσκόπιο η Κεντρική Μακεδονία
ΕΛΛΑΔΑ
Πολιτική Προστασία Πυροσβεστική Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Κεντρική Μακεδονία

Έντονος προβληματισμός στην Πολιτική Προστασία για το «μπαράζ» 37 πυρκαγιών μέσα σε λίγες ώρες, στο μικροσκόπιο η Κεντρική Μακεδονία

Οι υψηλές θερμοκρασίες και οι άνεμοι αυξάνουν τον κίνδυνο

Έντονος προβληματισμός στην Πολιτική Προστασία για το «μπαράζ» 37 πυρκαγιών μέσα σε λίγες ώρες, στο μικροσκόπιο η Κεντρική Μακεδονία
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Έντονη ανησυχία προκαλεί στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας ο μεγάλος αριθμός αγροτοδασικών πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν, σήμερα Σάββατο, μέσα σε λίγες ώρες σε ολόκληρη τη χώρα, με την Κεντρική Μακεδονία να βρίσκεται στο επίκεντρο της επιχειρησιακής κινητοποίησης των Αρχών.

Συνολικά, σήμερα Σάββατο 11 Ιουλίου, εκδηλώθηκαν 37 αγροτοδασικές πυρκαγιές σήμερα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, παρά το γεγονός ότι ο ημερήσιος δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς δεν βρισκόταν σε επίπεδο πολύ υψηλού κινδύνου.

Η πλειονότητα των πυρκαγιών καταγράφηκε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, γεγονός που προκαλεί εύλογο προβληματισμό. Η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού συμβάντων στην ίδια γεωγραφική περιοχή, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για ενεργές πυρκαγιές ή για πυρκαγιές που έχουν ήδη τεθεί υπό έλεγχο, αναδεικνύει την αυξημένη επιχειρησιακή πίεση που δέχεται η περιοχή.

Έντονος προβληματισμός στην Πολιτική Προστασία για το «μπαράζ» 37 πυρκαγιών μέσα σε λίγες ώρες, στο μικροσκόπιο η Κεντρική Μακεδονία
Ο χάρτης με τα σημερινά συμβάντα πυρκαγιών


Ο συνδυασμός των συνθηκών αυξάνει τον κίνδυνο

Όπως επισημαίνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, ο μεγάλος αριθμός πυρκαγιών, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες, την ξηρή βλάστηση, τους ισχυρούς ανέμους και την έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα, δημιουργεί ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιβάλλον.

Ακόμη και ένα μικρό περιστατικό μπορεί να εξελιχθεί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα σε μια μεγάλη και δύσκολα διαχειρίσιμη πυρκαγιά, απαιτώντας την άμεση ανάπτυξη επίγειων και εναέριων πυροσβεστικών μέσων.

Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι ότι τις προηγούμενες ημέρες η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης βρέθηκε αντιμέτωπη με σοβαρές πυρκαγιές, οι οποίες ανάγκασαν τις Αρχές να κινητοποιήσουν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ενεργοποιήθηκε και το 112 για την ενημέρωση των πολιτών και την προληπτική απομάκρυνσή τους από περιοχές που κρίθηκε ότι βρίσκονταν σε κίνδυνο.
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Μηνύματα του 112 όπου κρίθηκε απαραίτητο

Και σήμερα, σε περιοχές που επηρεάστηκαν από τις πυρκαγιές, εκδόθηκαν μηνύματα μέσω του 112, τόσο για την άμεση ενημέρωση των κατοίκων όσο και για την προληπτική απομάκρυνση πολιτών, όπου αυτό κρίθηκε αναγκαίο μετά τις εισηγήσεις των αρμόδιων αρχών.

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας υπογραμμίζει ότι η αυξημένη ετοιμότητα δεν αφορά μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες ο κίνδυνος βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ο μεγάλος αριθμός ενάρξεων πυρκαγιών σε μία ημέρα αποδεικνύει ότι η πρόληψη και η υπεύθυνη συμπεριφορά αποτελούν κρίσιμους παράγοντες καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.


Έρευνες για τα αίτια των πυρκαγιών

Την ίδια ώρα, τα κατά τόπους Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος έχουν αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν τις πυρκαγιές. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκαν τα πολλαπλά περιστατικά.

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