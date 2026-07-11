«Αν δεν είσαι μαζί μου, θα σε σκοτώσω»: 38χρονη στη Ρόδο κατήγγειλε 25χρονο ότι την εκβίαζε με γυμνές φωτογραφίες

Μία ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση που αφορά καταγγελίες για απειλές κατά της ζωής και εκβιασμό με προσωπικό φωτογραφικό υλικό ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στη Ρόδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βράδυ της 8ης Ιουλίου μία 38χρονη γυναίκα, υπήκοος Αλβανίας, προσήλθε στο Αστυνομικό Τμήμα Αρχαγγέλου και υπέβαλε μήνυση σε βάρος ενός 25χρονου υπηκόου Πακιστάν, καταγγέλλοντας ότι την απείλησε τόσο με τη δημοσιοποίηση προσωπικών της φωτογραφιών όσο και με τη ζωή της.

Όπως ανέφερε στις Αρχές, ο 25χρονος φέρεται να της είπε ότι θα δημοσιεύσει στο διαδίκτυο γυμνές φωτογραφίες της, ενώ απείλησε πως θα τις αποστείλει και σε μέλη της οικογένειάς της, επιχειρώντας, σύμφωνα με την καταγγελία, να την εκφοβίσει και να την πιέσει ψυχολογικά.

Η γυναίκα υποστηρίζει ακόμη ότι ο 25χρονος προχώρησε και σε απειλές κατά της ζωής της, λέγοντάς της: «Όταν βγω από εδώ που είμαι, θα έρθω να σε βρω και αν δεν θέλεις να είσαι μαζί μου, θα σε σκοτώσω».

Σύμφωνα με την καταγγελία, η απειλή συνδέθηκε με την άρνηση της 38χρονης να διατηρήσει σχέση μαζί του, στοιχείο που εξετάζεται από τις Αρχές στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

Όπως προκύπτει από τη δικογραφία, ο 25χρονος κρατείται σε προαναχωρησιακό κέντρο κράτησης, γεγονός στο οποίο φέρεται να αναφερόταν όταν είπε στη γυναίκα «όταν βγω από εδώ που είμαι».

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στις προβλεπόμενες ενέργειες και διενεργούν προανάκριση, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι ισχυρισμοί της 38χρονης και να αξιολογηθούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν την υπόθεση με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς αφορά καταγγελλόμενες απειλές κατά της ζωής, αλλά και εκβιασμό μέσω προσωπικού υλικού.



πηγή: dimokratiki