H βαλλιστική θα δείξει αν οι αστυνομικοί πυροβόλησαν στον αέρα ή τον 20χρονο στο Άργος, δείτε βίντεο από το σημείο
H βαλλιστική θα δείξει αν οι αστυνομικοί πυροβόλησαν στον αέρα ή τον 20χρονο στο Άργος, δείτε βίντεο από το σημείο
Στο μικροσκόπιο οι 13 κάλυκες και τα σημάδια από τις σφαίρες στον μαντρότοιχο – Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο νεαρός, απολογούνται την Παρασκευή οι δύο αστυνομικοί
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τον σοβαρό τραυματισμό του 20χρονου από πυρά αστυνομικών στο Άργος μετά από καταδίωξη.
Φως στις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού αναμένεται να ρίξει η βαλλιστική εξέταση, η οποία θα δείξει αν οι ένστολοι πυροβόλησαν σε ευθεία βολή ή στον «αέρα» -δηλαδή προς τα πάνω, όπως ισχυρίζονται.
Οι έρευνες εστιάζονται στο σημείο των πυροβολισμών, όπου -όπως φαίνεται από τα πλάνα του Orange Press Agency- διακρίνονται καθαρά τα μεγάλα σημάδια από τις σφαίρες στον μαντρότοιχο που επιχείρησε να ανέβει ο νεαρός για να ξεφύγει. Στο σημείο, υπενθυμίζεται, εντοπίστηκαν τουλάχιστον 13 κάλυκες.
Οι δύο αστυνομικοί ισχυρίστηκαν ότι πυροβόλησαν στον αέρα από σημείο όπου δεν είχαν οπτική επαφή με τον καταδιωκόμενο, ωστόσο η εργαστηριακή έρευνα θα ξεκαθαρίσει την απόσταση, τη θέση των βολών και το αν τελικά επρόκειτο για εξοστρακισμό. Επιπλέον, αναμένεται η βαλλιστική εξέταση στο βλήμα που δέχθηκε ο νεαρός στο κεφάλι -υπάρχουν πληροφορίες και για δεύτερο πλήγμα από σφαίρα στο κεφάλι.
Την ίδια ώρα, ο 20χρονος νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ, όπου μεταφέρθηκε από το Θριάσιο.
Στο Θριάσιο οι γιατροί τον οδήγησαν εσπευσμένα στο χειρουργείο χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατή η αφαίρεση της σφαίρας από το κεφάλι του.
Σημειώνεται ότι οι δύο αστυνομικοί συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου και κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ αναμένεται να απολογηθούν την Παρασκευή. Παράλληλα, για το συμβάν έχει ήδη διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ).
Φως στις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού αναμένεται να ρίξει η βαλλιστική εξέταση, η οποία θα δείξει αν οι ένστολοι πυροβόλησαν σε ευθεία βολή ή στον «αέρα» -δηλαδή προς τα πάνω, όπως ισχυρίζονται.
Οι έρευνες εστιάζονται στο σημείο των πυροβολισμών, όπου -όπως φαίνεται από τα πλάνα του Orange Press Agency- διακρίνονται καθαρά τα μεγάλα σημάδια από τις σφαίρες στον μαντρότοιχο που επιχείρησε να ανέβει ο νεαρός για να ξεφύγει. Στο σημείο, υπενθυμίζεται, εντοπίστηκαν τουλάχιστον 13 κάλυκες.
Οι δύο αστυνομικοί ισχυρίστηκαν ότι πυροβόλησαν στον αέρα από σημείο όπου δεν είχαν οπτική επαφή με τον καταδιωκόμενο, ωστόσο η εργαστηριακή έρευνα θα ξεκαθαρίσει την απόσταση, τη θέση των βολών και το αν τελικά επρόκειτο για εξοστρακισμό. Επιπλέον, αναμένεται η βαλλιστική εξέταση στο βλήμα που δέχθηκε ο νεαρός στο κεφάλι -υπάρχουν πληροφορίες και για δεύτερο πλήγμα από σφαίρα στο κεφάλι.
Την ίδια ώρα, ο 20χρονος νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ, όπου μεταφέρθηκε από το Θριάσιο.
Στο Θριάσιο οι γιατροί τον οδήγησαν εσπευσμένα στο χειρουργείο χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατή η αφαίρεση της σφαίρας από το κεφάλι του.
Σημειώνεται ότι οι δύο αστυνομικοί συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου και κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ αναμένεται να απολογηθούν την Παρασκευή. Παράλληλα, για το συμβάν έχει ήδη διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ).
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