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Θεσσαλονίκη: Σκύλος δάγκωσε 59χρονο στη Νέα Παραλία, συνελήφθη ο άνδρας που τον πρόσεχε
ΕΛΛΑΔΑ
Σκύλος Θεσσαλονίκη ΕΚΑΒ

Θεσσαλονίκη: Σκύλος δάγκωσε 59χρονο στη Νέα Παραλία, συνελήφθη ο άνδρας που τον πρόσεχε

Σε βάρος του 49χρονου Βούλγαρου, που είναι ο σύζυγος της κηδεμόνα του σκύλου, σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια και παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων συντροφιάς

Θεσσαλονίκη: Σκύλος δάγκωσε 59χρονο στη Νέα Παραλία, συνελήφθη ο άνδρας που τον πρόσεχε
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Σκύλος δάγκωσε 59χρονο στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Για το περιστατικό, που σημειώθηκε χθες, γύρω στις 10:30 το βράδυ, συνελήφθη έπειτα από καταγγελία ένας 49χρονος, υπήκοος Βουλγαρίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο σκύλος ανήκει στη σύζυγό του, ωστόσο κατά τον χρόνο του συμβάντος βρισκόταν υπό τη φροντίδα του. Όπως έγινε γνωστό, από το δήγμα του σκύλου ο 59χρονος φαίνεται να υπέστη τραύμα στον δεξιό μηρό.

Σε βάρος του 49χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια και παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων συντροφιάς.
12 ΣΧΟΛΙΑ

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