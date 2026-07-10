Η μάχη για το ταλέντο ξεκινά από τον πρώτο μισθό
Η μάχη για το ταλέντο ξεκινά από τον πρώτο μισθό
Οι αποδοχές αποτελούν πλέον έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες επιλογής εργοδότη για τους νέους επαγγελματίες
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Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, οι περισσότερες εταιρείες επένδυαν στην προσέλκυση ταλέντου με έναν σχεδόν προβλέψιμο τρόπο. Σύγχρονα γραφεία, ευέλικτα ωράρια, εταιρικές παροχές, δράσεις ευεξίας και η υπόσχεση ενός “δυναμικού εργασιακού περιβάλλοντος”.
Σήμερα, όμως, η αγορά εργασίας μοιάζει διαφορετική. Οι νέοι επαγγελματίες δεν αξιολογούν μόνο την κουλτούρα μιας εταιρείας. Ξεκινούν από κάτι πολύ πιο θεμελιώδες.
Μπορώ να χτίσω τη ζωή μου από αυτή τη δουλειά;
Η ερώτηση αυτή γίνεται ολοένα και πιο επίκαιρη σε μια περίοδο όπου το κόστος ζωής αυξάνεται, η οικονομική ανεξαρτησία έρχεται δυσκολότερα και ο ανταγωνισμός των επιχειρήσεων για την προσέλκυση ταλαντούχων αποφοίτων βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.
Δεν είναι τυχαίο ότι, σύμφωνα με διεθνείς έρευνες, οι αποδοχές αποτελούν πλέον έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες επιλογής εργοδότη για τους νέους επαγγελματίες, ακόμη περισσότερο από πολλά από τα παραδοσιακά “benefits” που κυριάρχησαν τα προηγούμενα χρόνια.
Η πραγματική μάχη για το ταλέντο ξεκινά από τον πρώτο μισθό, ενώ ταυτόχρονα, αλλάζει και ο ίδιος ο χαρακτήρας των entry-level θέσεων
Η τεχνητή νοημοσύνη και τα νέα ψηφιακά εργαλεία αναλαμβάνουν ολοένα και μεγαλύτερο μέρος των επαναλαμβανόμενων εργασιών. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και οι νεότεροι επαγγελματίες καλούνται από πολύ νωρίς να αναπτύξουν δεξιότητες όπως η κριτική σκέψη, η επίλυση σύνθετων προβλημάτων και η επικοινωνία με πελάτες.
Οι entry-level ρόλοι δεν αποκτούν μικρότερη αξία, αλλά αντιθέτως, μεγαλύτερη. Και αυτό οδηγεί ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις να επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο επενδύουν στους ανθρώπους που βρίσκονται στην αφετηρία της επαγγελματικής τους πορείας.
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η πρόσφατη πρωτοβουλία της Dialectica.
Η ελληνική ηγέτιδα εταιρεία τεχνολογίας, που δραστηριοποιείται στον κλάδο της επιχειρηματικής πληροφόρησης και απασχολεί περισσότερους από 1.600 εργαζομένους παγκοσμίως, ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη αναβάθμιση που έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα στο πακέτο αποδοχών του ρόλου Client Service Associate.
Από την 1η Σεπτεμβρίου, ο αρχικός μικτός μισθός διαμορφώνεται στα 1.550 ευρώ, ενώ το συνολικό πακέτο αποδοχών ενισχύεται από το ήδη υπάρχον διαφανές και αξιοκρατικό bonus scheme της εταιρείας, μέσω του οποίου κατά μέσο όρο ένας στους τέσσερις εργαζομένους διπλασιάζει τις μηνιαίες αποδοχές του.
Η επένδυση της Dialectica αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι αφορά έναν ρόλο που απευθύνεται κυρίως σε αποφοίτους πανεπιστημίων και νέους επαγγελματίες με μηδενική ή περιορισμένη εργασιακή εμπειρία.
Με άλλα λόγια, η εταιρεία επιλέγει να επενδύσει στο δυναμικό και τις προοπτικές ενός ανθρώπου, πριν ακόμη αποκτήσει πολυετή προϋπηρεσία. Η στρατηγική αυτή δεν περιορίζεται μόνο στις αποδοχές.
Πριν από λίγους μήνες, η Dialectica εγκαινίασε τα νέα της γραφεία στη Θεσσαλονίκη, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για την παρουσία της στη Βόρεια Ελλάδα. Στόχος της εταιρείας είναι η δημιουργία μιας ομάδας περίπου 250 ανθρώπων στην πόλη τα επόμενα χρόνια, ενώ παράλληλα συνεχίζει να ενισχύει δυναμικά τις ομάδες της στην Αθήνα.
Η επένδυση αυτή αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη πεποίθηση: ότι η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη διεθνούς ταλέντου, όταν δημιουργούνται ευκαιρίες που συνδυάζουν υψηλής ποιότητας επαγγελματική εμπειρία με ανταγωνιστικές αποδοχές.
Όπως σημειώνει ο Σταμάτης Βόγλης, General Manager EMEA της Dialectica:
«Για πολλά χρόνια θεωρούσαμε σχεδόν δεδομένο ότι οι καλύτερες αμοιβές έρχονται αργότερα στην καριέρα. Σήμερα, όμως, ο ανταγωνισμός για το ταλέντο ξεκινά πολύ νωρίτερα. Αν θέλουμε να προσελκύσουμε τους καλύτερους νέους επαγγελματίες, πρέπει να δημιουργούμε ευκαιρίες που αντανακλούν την αξία και τις προοπτικές τους από την πρώτη κιόλας ημέρα. Δεν επενδύουμε απλώς σε έναν ρόλο, επενδύουμε στους ανθρώπους που θα διαμορφώσουν το μέλλον της εταιρείας μας.»
Η προσέγγιση αυτή αντανακλά μια ευρύτερη μετατόπιση που παρατηρείται στην αγορά εργασίας.
Οι εταιρείες εξακολουθούν να επενδύουν στην εργασιακή εμπειρία, την κουλτούρα και την ανάπτυξη των ανθρώπων τους. Ωστόσο, ολοένα και περισσότερο αναγνωρίζουν ότι η πρώτη πραγματική απόδειξη αυτής της επένδυσης είναι το ίδιο το compensation package.
Γιατί όσο εντείνεται ο ανταγωνισμός για το καλύτερο ταλέντο, οι εργοδότες δεν θα ξεχωρίζουν από όσα υπόσχονται. Θα ξεχωρίζουν από όσα είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν.
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