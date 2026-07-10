Με ελληνικό μαντήλι τσέπης ο βασιλιάς Κάρολος στην επέτειο 200 ετών του Ζωολογικού Κήπου του Λονδίνου

Η παρουσία του Βρετανού μονάρχη στην επετειακή εκδήλωση ανέδειξε όχι μόνο τη σημασία της διατήρησης των απειλούμενων ειδών και της επιστημονικής έρευνας, αλλά είχε και μια διακριτική ελληνική νότα στην εμφάνισή του





Η παρουσία του Βρετανού μονάρχη στην επετειακή εκδήλωση ανέδειξε όχι μόνο τη σημασία της διατήρησης των απειλούμενων ειδών και της επιστημονικής έρευνας, αλλά είχε και μια διακριτική ελληνική νότα στην εμφάνισή του.







Με ποσέτ Ελληνικού οίκου η εμφάνιση του Καρόλου Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο βασιλιάς Κάρολος επέλεξε να φορέσει το ποσέτ (μαντήλι τσέπης) «Messolonghi Square» της ελληνικής εταιρείας Thalassa Collection. Πρόκειται για ένα αξεσουάρ, που αντλεί την έμπνευσή του από το ιστορικό Μεσολόγγι, το οποίο φέτος διανύει την επετειακή χρονιά των 200 ετών από την ηρωική Έξοδο.



σημαντική διεθνή προβολή στη δημιουργικότητα και την αισθητική των ελληνικών brands.



Δύο αιώνες προσφοράς στη φύση Η φετινή επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου στο London Zoo δεν ήταν μια τυπική βασιλική εμφάνιση καθώς εντάσσεται στους εορτασμούς για τα 200 χρόνια της Zoological Society of London (ZSL), ενός από τους σημαντικότερους οργανισμούς παγκοσμίως για την προστασία της άγριας ζωής.



Η Ζωολογική Εταιρεία του



Κλείσιμο δεν περιορίζεται στη λειτουργία του London Zoo και του Whipsnade Zoo. Δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 70 χώρες, υλοποιώντας προγράμματα διατήρησης ειδών, προστασίας φυσικών οικοσυστημάτων και επιστημονικής έρευνας για τη βιοποικιλότητα. Παράλληλα, το London Zoo φιλοξενεί εκατοντάδες είδη ζώων και αποτελεί σημαντικό κέντρο εκπαίδευσης, έρευνας και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.



Κατά την επετειακή επίσκεψη, ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα ενημερώθηκαν για το έργο του οργανισμού, επισκέφθηκαν το Penguin Beach, παρακολούθησαν κτηνιατρικές εξετάσεις πιγκουίνων και συμμετείχαν συμβολικά στο τάισμα γιγάντιων χελωνών, αναδεικνύοντας τη σημασία της προστασίας των ειδών και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.



Ο Κάρολος και η περιβαλλοντική του δράση Η επίσκεψη ήταν απολύτως εναρμονισμένη με το διαχρονικό ενδιαφέρον του βασιλιά Καρόλου για το περιβάλλον. Πολύ πριν ανέλθει στον θρόνο, είχε αναπτύξει έντονη δράση γύρω από ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή, η βιώσιμη ανάπτυξη, η προστασία της φύσης και η αναγέννηση των οικοσυστημάτων.



Τα τελευταία χρόνια, συνεχίζει να στηρίζει πρωτοβουλίες που προωθούν τη διατήρηση της άγριας ζωής και την ευαισθητοποίηση γύρω από τις περιβαλλοντικές προκλήσεις, αξιοποιώντας τον θεσμικό του ρόλο για την ανάδειξη των συγκεκριμένων θεμάτων.



Μια ιδιαίτερα συμβολική επίσκεψη πραγματοποίησε σήμερα ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ στο Ζωολογικό Κήπο του Λονδίνου, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ίδρυση της Ζωολογικής Εταιρείας του Λονδίνου (Zoological Society of London – ZSL), ενός από τους σημαντικότερους οργανισμούς παγκοσμίως στον τομέα της προστασίας της άγριας ζωής και της βιοποικιλότητας.Η παρουσία του Βρετανού μονάρχη στην επετειακή εκδήλωση ανέδειξε όχι μόνο τη σημασία της διατήρησης των απειλούμενων ειδών και της επιστημονικής έρευνας, αλλά είχε και μια διακριτική ελληνική νότα στην εμφάνισή του.Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο βασιλιάς Κάρολος επέλεξε να φορέσει το ποσέτ (μαντήλι τσέπης) «» της ελληνικής εταιρείας Thalassa Collection. Πρόκειται για ένα αξεσουάρ, που αντλεί την έμπνευσή του από το ιστορικό Μεσολόγγι, το οποίο φέτος διανύει την επετειακή χρονιά των 200 ετών από την ηρωική Έξοδο.Η επιλογή ενός προϊόντος ελληνικής σχεδίασης δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς ο Κάρολος είναι γνωστός για την προτίμησή του σε ποιοτικά, διαχρονικά αντικείμενα με έντονη πολιτιστική ταυτότητα και ιστορία. Η εμφάνισή του προσέφερε παράλληλαΗ φετινή επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου στο London Zooκαθώς εντάσσεται στους εορτασμούς για τα 200 χρόνια της Zoological Society of London (ZSL), ενός από τους σημαντικότερους οργανισμούς παγκοσμίως για την προστασία της άγριας ζωής.Η Ζωολογική Εταιρεία του Λονδίνου , που ιδρύθηκε το 1826 από κορυφαίους επιστήμονες της εποχής, αποτελεί έναν από τους παλαιότερους επιστημονικούς οργανισμούς αφιερωμένους στη μελέτη και προστασία των ζώων. Ο Ζωολογικός Κήπος του Λονδίνου, που βρίσκεται στο Regent's Park και λειτουργεί υπό την εποπτεία της, είναι το πρώτο επιστημονικό ζωολογικό πάρκο στον κόσμο. Άνοιξε τις πύλες του το 1828 αρχικά ως επιστημονική εγκατάσταση και λίγα χρόνια αργότερα, το 1847, έγινε προσβάσιμος και στο ευρύ κοινό, αποτελώντας πρότυπο για τη δημιουργία σύγχρονων ζωολογικών κήπων διεθνώς.Σήμερα, η ZSLΔραστηριοποιείται σε περισσότερες από 70 χώρες, υλοποιώντας προγράμματα διατήρησης ειδών, προστασίας φυσικών οικοσυστημάτων και επιστημονικής έρευνας για τη βιοποικιλότητα. Παράλληλα, το London Zoo φιλοξενεί εκατοντάδες είδη ζώων και αποτελεί σημαντικό κέντρο εκπαίδευσης, έρευνας και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.Κατά την επετειακή επίσκεψη, ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλαεπισκέφθηκαν το Penguin Beach, παρακολούθησαν κτηνιατρικές εξετάσεις πιγκουίνων και συμμετείχαν συμβολικά στο τάισμα γιγάντιων χελωνών, αναδεικνύοντας τη σημασία της προστασίας των ειδών και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.Η επίσκεψη ήταν απολύτως εναρμονισμένη με το διαχρονικό ενδιαφέρον του βασιλιά Καρόλου για το περιβάλλον. Πολύ πριν ανέλθει στον θρόνο, είχε αναπτύξει έντονη δράση γύρω από ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή, η βιώσιμη ανάπτυξη, η προστασία της φύσης και η αναγέννηση των οικοσυστημάτων.Τα τελευταία χρόνια,και την ευαισθητοποίηση γύρω από τις περιβαλλοντικές προκλήσεις, αξιοποιώντας τον θεσμικό του ρόλο για την ανάδειξη των συγκεκριμένων θεμάτων.

Ο Κάρολος και η αδυναμία του στα ελληνικά σχέδια Η εμφάνιση του βασιλιά Καρόλου με το ποσέτ «Messolonghi Square» αποτελεί μια ακόμη υπενθύμιση, ότι οι ελληνικές δημιουργίες μπορούν να βρουν θέση στη διεθνή σκηνή, όταν συνδυάζουν αυθεντικότητα, ποιότητα και πολιτιστική αναφορά. Για τη Thalassa Collection, η επιλογή αυτή συνιστά μια ιδιαίτερα σημαντική διεθνή αναγνώριση, ενώ παράλληλα προβάλλει την ελληνική σχεδιαστική δημιουργία σε ένα παγκόσμιο κοινό.



Δεν είναι, άλλωστε, η πρώτη φορά που ο Κάρολος επιλέγει αξεσουάρ με ελληνικά θέματα και ιστορικούς συμβολισμούς για να ολοκληρώσει τις εμφανίσεις του.



Μάλιστα, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος είχε βρεθεί ξανά το 2023 ο βασιλιάς Κάρολος όταν εμφανίστηκε σε συνάντησή του με τον τότε πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Ρίσι Σούνακ, φορώντας γραβάτα με μοτίβο, που παρέπεμπε στην ελληνική σημαία. Η εμφάνιση συνέπεσε χρονικά με τη δημόσια συζήτηση για τα Γλυπτά του Παρθενώνα, προκαλώντας πλήθος σχολίων στα βρετανικά και διεθνή μέσα. Το Παλάτι, ωστόσο, ξεκαθάρισε τότε ότι η επιλογή της γραβάτας δεν είχε πολιτικό συμβολισμό αλλά αποτελούσε μέρος της συνηθισμένης γκαρνταρόμπας του μονάρχη.



Η προτίμηση του Καρόλου σε ελληνικά μοτίβα θεωρείται από πολλούς ότι συνδέεται και με τη διαχρονική σχέση του με την Ελλάδα. Ο πατέρας του, ο πρίγκιπας Φίλιππος, γεννήθηκε στην Κέρκυρα ως πρίγκιπας της Ελλάδας και της Δανίας, ενώ ο ίδιος ο Κάρολος έχει επισκεφθεί επανειλημμένα τη χώρα και έχει εκφράσει τον θαυμασμό του για τον ελληνικό πολιτισμό, την ιστορία και την παραδοσιακή χειροτεχνία.