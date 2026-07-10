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Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Παναγία Βόνιτσας
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Παναγία Βόνιτσας
Κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής
UPD:
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παναγία Βόνιτσας, κινητοποιώντας άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 19 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν και τέσσερα αεροσκάφη πραγματοποιώντας ρίψεις νερού.
Από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες ή υποδομές.
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λευκάδας μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της.
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 19 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν και τέσσερα αεροσκάφη πραγματοποιώντας ρίψεις νερού.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Παναγία Βόνιτσας. Κινητοποιήθηκαν 19 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 5ης ΕΜΟΔΕ και 4 Α/Φ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 10, 2026
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λευκάδας μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της.
UPD:
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