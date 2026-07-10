Γιώργος Καράβας στο Protothema Sports: Αυτό που συμβαίνει στο Μουντιάλ με την Αργεντινή με έχει εξοργίσει, υπάρχει πασιφανέστατο σπρώξιμο
Γιώργος Καράβας στο Protothema Sports: Αυτό που συμβαίνει στο Μουντιάλ με την Αργεντινή με έχει εξοργίσει, υπάρχει πασιφανέστατο σπρώξιμο
«Αν η Αγγλία καταφέρει να περάσει το εμπόδιο της Νορβηγίας, θεωρώ ότι θα είναι αυτή η ομάδα που θα κατακτήσει το παγκόσμιο στις ΗΠΑ», ανέφερε ακόμη το μοντέλο
Εξοργισμένος είναι ο Γιώργος Καράβας με την κατάσταση που επικρατεί στο φετινό Μουντιάλ, καθώς υποστηρίζει υπάρχει πασιφανέστατο «σπρώξιμο» στην Αργεντινή.
Το μοντέλο σχολίασε στο Prothema Sports την Παρασκευή 10 Ιουλίου τις τελευταίες εξελίξεις στο ποδόσφαιρο και παρόλο που είναι υποστηρικτής του Μέσι και της Αργεντινής, θεωρεί πως στους αγώνες που παίζει το αποτέλσμα καθορίζεται από τις αποφάσεις των διαιτητών: «Το Πράσινο Ακρωτήρι με εξέπληξε θετικά, γιατί πέραν των αποτελεσμάτων -το αποτέλεσμα μπορεί να είναι τυχαίο αλλά όταν επαναλαμβάνεται θεωρώ ότι δεν μπορεί να είναι τυχαίο σε αυτόν τον τομέα- έπαιξε ένα πάρα πολύ όμορφο, δομημένο και σύγχρονο ποδόσφαιρο, με τρεξίματα, με καλύψεις... Είχε πλάνο. Και θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ άτυχο το γεγονός ότι έπεσε πάνω σε αυτή την Αργεντινή και αποκλείστηκε. Και όταν λέω "σε αυτή την Αργεντινή", δεν το λέω απαραιτήτως με θετικό πρόσημο. Αν και η Αργεντινή μου αρέσει σαν ομάδα, την υποστήριζα κιόλας πιτσιρικάς, θεωρώ ότι αυτό που συμβαίνει στο συγκεκριμένο παγκόσμιο -προσωπικά μιλώντας- λίγο με έχει εξοργίσει. Υπάρχει πασιφανέστατο "σπρώξιμο". Το "σπρώξιμο" δεν έχει να κάνει με ένα πέναλτι, έχει να κάνει με τον τρόπο που ο διαιτητής κατευθύνει ένα παιχνίδι, επιτρέποντας σκληρά μαρκαρίσματα, μη δίνοντας κάρτες σε μαρκαρίσματα που πρέπει να πάρεις κάρτα... Οπότε όταν βλέπεις αυτά και έχοντας πολύ μικρή ποδοσφαιρική άποψη, καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό είναι υποκινούμενο», είπε χαρακτηριστικά.
Και τόνισε: «Είναι ένα μπραντ τεράστιο η Αργεντινή στο κομμάτι του μάρκετινγκ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου και το κατανοώ αυτό και ως άνθρωπος που έρχομαι από έναν χώρο που το μάρκετινγκ και το μπραντ το καταλαβαίνει απόλυτα, το ασπάζομαι. Αλλά νομίζω ότι όλα τα πράγματα έχουν ένα όριο».
Δείτε το βίντεο
Όσον αφορά στη Γαλλία, ο Γιώργος Καράβας ανέφερε πως πρέπει να αλλάξει τακτική: «Έχω δει τα τελευταία δύο παιχνίδια της Γαλλίας. Από τη μία καταλαβαίνεις ότι έχεις να κάνεις με μία υπερ-ομάδα. Έχω συνειδητοποιήσει όμως, βλέποντας συγκεκριμένα και το παιχνίδι με το Μαρόκο, ότι όλοι σε αυτή την ομάδα, για έναν περίεργο λόγο κλείνονται πίσω. Η Γαλλία δεν είναι μία ομάδα η οποία θέλει να της δώσεις χώρο. Θεωρώ ότι αν κάποιος πιέσει ψηλά - που για να το κάνεις αυτό πρέπει να έχεις ποιότητα και πνευμόνια πολλά- και δεν δώσει τον κατάλληλο χώρο που θέλει η Γαλλία για να αναπτυχθεί και να παίξει το παιχνίδι της, όλο αυτό κάποια στιγμή θα αλλάξει. Αν πέσει με μία Ισπανία ή με μία Αγγλία που έχει εξίσου ποιότητα ποδοσφαιρική, νομίζω ότι όλο αυτό θα αλλάξει. Πρέπει να πιέσει ψηλά. Δηλαδή το Μαρόκο χθες είχε δέκα παίκτες πίσω από τη σέντρα», επισήμανε.
Το μοντέλο θεωρεί πως νικητής του φετινού Μουντιάλ θα είναι η Αγγλία: «Από το λίγο που έχω παρακολουθήσει, αν η Αγγλία καταφέρει να περάσει το εμπόδιο της Νορβηγίας -που θα είναι πάρα πολύ δύσκολο εμπόδιο- θεωρώ ότι θα είναι αυτή η ομάδα που θα κατακτήσει το παγκόσμιο στις ΗΠΑ. Αν και δεν μου αρέσει ως ομάδα αυτό που ήταν κάποτε», είπε.
Όσον αφορά στην Ολλανδία, ο Γιώργος Καράβας επισήμανε: «Σέβομαι τη σχολή των Ολλανδών, αλλά δυστυχώς αυτή η ομάδα δεν μπορεί να κάνει τίποτα».
Μιλώντας για το ελληνικό πρωτάθλημα, στη συνέχεια, ο ίδιος αναφέρθηκε στην ΑΕΚ και τις αλλαγές που έχουν γίνει στην ομάδα: «Η ΑΕΚ έδειξε μία συσπείρωση σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν και αυτό ήταν για εμένα ένα πολύ μεγάλο όπλο. Δόθηκε ο χώρος, ο χρόνος και έμεινε συσπειρωμένη ως ομάδα, με αποτέλεσμα να κερδίσει φέτος το πρωτάθλημα και να παίξει το επίπεδο μπάλας που έπαιξε. Έπαιξε πάρα πολύ όμορφο ποδόσφαιρο», είπε.
Ο Γιώργος Καράβας σχολίασε και τα μπασκετικά δρώμενα. Το μοντέλο εξήγησε αρχικά πώς έγινε Ολυμπιακός: «Αυτό είναι ένα παράδοξο στην οικογένειά μας. Η καταγωγή μας είναι από τη Βόρεια Ελλάδα, από την Κοζάνη, οπότε οι περισσότεροι συγγενείς μου είναι ΠΑΟΚ κι εγώ είμαι το μαύρο πρόβατο της οικογένειας. Ο μπαμπάς Ολυμπιακός, με πήγε 2-3 φορές στο γήπεδο και τέλος, έκλεισε», ανέφερε και έπειτα δήλωσε πως με τις μεταγραφές που βλέπει να γίνονται στην ομάδα, είναι εντυπωσιασμένος: «Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση όλο αυτό που συμβαίνει στο κομμάτι του μπάσκετ. Έχουν βάλει το χέρι βαθιά στην τσέπη», τόνισε.
Κλείνοντας, το μοντέλο αναφέρθηκε και στον μπασκετικό Άρη, υποστηρίζοντας πως η προσθήκη του Βασίλη Σπανούλη του οποίου είναι μεγάλος φαν, θα φέρει πολύ θετικές εξελίξεις: «Η προσπάθεια που έχει κάνει ο Άρης και με την προσθήκη του Βασίλη Σπανούλη, θα βγει σε πολύ καλό. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να διεκδικήσει θέση στον τελικό αλλά το πρωτάθλημα θα αποκτήσει άλλο ενδιαφέρον», είπε.
Το μοντέλο σχολίασε στο Prothema Sports την Παρασκευή 10 Ιουλίου τις τελευταίες εξελίξεις στο ποδόσφαιρο και παρόλο που είναι υποστηρικτής του Μέσι και της Αργεντινής, θεωρεί πως στους αγώνες που παίζει το αποτέλσμα καθορίζεται από τις αποφάσεις των διαιτητών: «Το Πράσινο Ακρωτήρι με εξέπληξε θετικά, γιατί πέραν των αποτελεσμάτων -το αποτέλεσμα μπορεί να είναι τυχαίο αλλά όταν επαναλαμβάνεται θεωρώ ότι δεν μπορεί να είναι τυχαίο σε αυτόν τον τομέα- έπαιξε ένα πάρα πολύ όμορφο, δομημένο και σύγχρονο ποδόσφαιρο, με τρεξίματα, με καλύψεις... Είχε πλάνο. Και θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ άτυχο το γεγονός ότι έπεσε πάνω σε αυτή την Αργεντινή και αποκλείστηκε. Και όταν λέω "σε αυτή την Αργεντινή", δεν το λέω απαραιτήτως με θετικό πρόσημο. Αν και η Αργεντινή μου αρέσει σαν ομάδα, την υποστήριζα κιόλας πιτσιρικάς, θεωρώ ότι αυτό που συμβαίνει στο συγκεκριμένο παγκόσμιο -προσωπικά μιλώντας- λίγο με έχει εξοργίσει. Υπάρχει πασιφανέστατο "σπρώξιμο". Το "σπρώξιμο" δεν έχει να κάνει με ένα πέναλτι, έχει να κάνει με τον τρόπο που ο διαιτητής κατευθύνει ένα παιχνίδι, επιτρέποντας σκληρά μαρκαρίσματα, μη δίνοντας κάρτες σε μαρκαρίσματα που πρέπει να πάρεις κάρτα... Οπότε όταν βλέπεις αυτά και έχοντας πολύ μικρή ποδοσφαιρική άποψη, καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό είναι υποκινούμενο», είπε χαρακτηριστικά.
Και τόνισε: «Είναι ένα μπραντ τεράστιο η Αργεντινή στο κομμάτι του μάρκετινγκ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου και το κατανοώ αυτό και ως άνθρωπος που έρχομαι από έναν χώρο που το μάρκετινγκ και το μπραντ το καταλαβαίνει απόλυτα, το ασπάζομαι. Αλλά νομίζω ότι όλα τα πράγματα έχουν ένα όριο».
Δείτε το βίντεο
Όσον αφορά στη Γαλλία, ο Γιώργος Καράβας ανέφερε πως πρέπει να αλλάξει τακτική: «Έχω δει τα τελευταία δύο παιχνίδια της Γαλλίας. Από τη μία καταλαβαίνεις ότι έχεις να κάνεις με μία υπερ-ομάδα. Έχω συνειδητοποιήσει όμως, βλέποντας συγκεκριμένα και το παιχνίδι με το Μαρόκο, ότι όλοι σε αυτή την ομάδα, για έναν περίεργο λόγο κλείνονται πίσω. Η Γαλλία δεν είναι μία ομάδα η οποία θέλει να της δώσεις χώρο. Θεωρώ ότι αν κάποιος πιέσει ψηλά - που για να το κάνεις αυτό πρέπει να έχεις ποιότητα και πνευμόνια πολλά- και δεν δώσει τον κατάλληλο χώρο που θέλει η Γαλλία για να αναπτυχθεί και να παίξει το παιχνίδι της, όλο αυτό κάποια στιγμή θα αλλάξει. Αν πέσει με μία Ισπανία ή με μία Αγγλία που έχει εξίσου ποιότητα ποδοσφαιρική, νομίζω ότι όλο αυτό θα αλλάξει. Πρέπει να πιέσει ψηλά. Δηλαδή το Μαρόκο χθες είχε δέκα παίκτες πίσω από τη σέντρα», επισήμανε.
Το μοντέλο θεωρεί πως νικητής του φετινού Μουντιάλ θα είναι η Αγγλία: «Από το λίγο που έχω παρακολουθήσει, αν η Αγγλία καταφέρει να περάσει το εμπόδιο της Νορβηγίας -που θα είναι πάρα πολύ δύσκολο εμπόδιο- θεωρώ ότι θα είναι αυτή η ομάδα που θα κατακτήσει το παγκόσμιο στις ΗΠΑ. Αν και δεν μου αρέσει ως ομάδα αυτό που ήταν κάποτε», είπε.
Όσον αφορά στην Ολλανδία, ο Γιώργος Καράβας επισήμανε: «Σέβομαι τη σχολή των Ολλανδών, αλλά δυστυχώς αυτή η ομάδα δεν μπορεί να κάνει τίποτα».
Μιλώντας για το ελληνικό πρωτάθλημα, στη συνέχεια, ο ίδιος αναφέρθηκε στην ΑΕΚ και τις αλλαγές που έχουν γίνει στην ομάδα: «Η ΑΕΚ έδειξε μία συσπείρωση σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν και αυτό ήταν για εμένα ένα πολύ μεγάλο όπλο. Δόθηκε ο χώρος, ο χρόνος και έμεινε συσπειρωμένη ως ομάδα, με αποτέλεσμα να κερδίσει φέτος το πρωτάθλημα και να παίξει το επίπεδο μπάλας που έπαιξε. Έπαιξε πάρα πολύ όμορφο ποδόσφαιρο», είπε.
Ο Γιώργος Καράβας σχολίασε και τα μπασκετικά δρώμενα. Το μοντέλο εξήγησε αρχικά πώς έγινε Ολυμπιακός: «Αυτό είναι ένα παράδοξο στην οικογένειά μας. Η καταγωγή μας είναι από τη Βόρεια Ελλάδα, από την Κοζάνη, οπότε οι περισσότεροι συγγενείς μου είναι ΠΑΟΚ κι εγώ είμαι το μαύρο πρόβατο της οικογένειας. Ο μπαμπάς Ολυμπιακός, με πήγε 2-3 φορές στο γήπεδο και τέλος, έκλεισε», ανέφερε και έπειτα δήλωσε πως με τις μεταγραφές που βλέπει να γίνονται στην ομάδα, είναι εντυπωσιασμένος: «Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση όλο αυτό που συμβαίνει στο κομμάτι του μπάσκετ. Έχουν βάλει το χέρι βαθιά στην τσέπη», τόνισε.
Κλείνοντας, το μοντέλο αναφέρθηκε και στον μπασκετικό Άρη, υποστηρίζοντας πως η προσθήκη του Βασίλη Σπανούλη του οποίου είναι μεγάλος φαν, θα φέρει πολύ θετικές εξελίξεις: «Η προσπάθεια που έχει κάνει ο Άρης και με την προσθήκη του Βασίλη Σπανούλη, θα βγει σε πολύ καλό. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να διεκδικήσει θέση στον τελικό αλλά το πρωτάθλημα θα αποκτήσει άλλο ενδιαφέρον», είπε.
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