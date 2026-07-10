Γιώργος Καράβας στο Protothema Sports: Αυτό που συμβαίνει στο Μουντιάλ με την Αργεντινή με έχει εξοργίσει, υπάρχει πασιφανέστατο σπρώξιμο

Μιλώντας για το ελληνικό πρωτάθλημα, στη συνέχεια, ο ίδιος αναφέρθηκε στην ΑΕΚ και τις αλλαγές που έχουν γίνει στην ομάδα: «Η ΑΕΚ έδειξε μία συσπείρωση σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν και αυτό ήταν για εμένα ένα πολύ μεγάλο όπλο. Δόθηκε ο χώρος, ο χρόνος και έμεινε συσπειρωμένη ως ομάδα, με αποτέλεσμα να κερδίσει φέτος το πρωτάθλημα και να παίξει το επίπεδο μπάλας που έπαιξε. Έπαιξε πάρα πολύ όμορφο ποδόσφαιρο», είπε.

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