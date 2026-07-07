Μετά τον Γεωργιάδη, ο Κασσελάκης κάλεσε στην εκπομπή του τον Μανώλη Χριστοδουλάκη - «Τένις παίζεις;»

Καθήλωσαν το κοινό Μανώλης κ Στέφανος!!!



Ο Μανώλης @Manolis_Chr κι ο Στέφανος @skasselakis σε μια συζήτηση για το Περιβάλλον με πολλή πληροφορία, τεκμηρίωση, γνώση, προτάσεις κ διάλογο με πολιτικό πολιτισμό. Και όχι, ούτε αυτόν τον πλάκωσε στις μπουνιές όπως ίσως θα ήθελαν… pic.twitter.com/WwBn2QCFLV