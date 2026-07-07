Μετά τον Γεωργιάδη, ο Κασσελάκης κάλεσε στην εκπομπή του τον Μανώλη Χριστοδουλάκη - «Τένις παίζεις;»
ΕΛΛΑΔΑ
Στέφανος Κασσελάκης Μανώλης Χριστοδουλάκης

Μετά τον Γεωργιάδη, ο Κασσελάκης κάλεσε στην εκπομπή του τον Μανώλη Χριστοδουλάκη - «Τένις παίζεις;»

«Αν θες να πάμε για μπάσκετ» του απάντησε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ενώ, δεν παρέλειψε να σχολιάσει θετικά το ύφος της εκπομπής

Μετά τον Γεωργιάδη, ο Κασσελάκης κάλεσε στην εκπομπή του τον Μανώλη Χριστοδουλάκη - «Τένις παίζεις;»
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Μετά τον καλεσμένο-έκπληξη Άδωνι Γεωργιάδη στο «Direct» και τον αγώνα τένις που ακολούθησε λίγες ημέρες αργότερα, ο Στέφανος Κασσελάκης υποδέχθηκε στη διαδικτυακή του εκπομπή τον βουλευτή Ανατολικής Αττικής του ΠΑΣΟΚ, Μανώλη Χριστοδουλάκη.

Ο κ. Χριστοδουλάκης συμμετείχε σε ζωντανή συζήτηση με τον πρόεδρο των «Δημοκρατών» με θέμα το Περιβάλλον, ενώ δεν παρέλειψε να σχολιάσει θετικά το ύφος της εκπομπής.

«Η αλληλεπίδραση επί των ιδεών και του περιεχομένου, χωρίς το κουτσομπολιό και τα παράπλευρα, είτε λίγο είτε πολύ, κεντρίζει το ενδιαφέρον ενός κόσμου που μπορεί να ψάχνει αυτή την ελπίδα στην πολιτική» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συζήτηση, πάντως, έκλεισε σε πιο χαλαρό τόνο, με τον Στέφανο Κασσελάκη να θυμάται την πρόσφατη αναμέτρησή του στο τένις με τον Άδωνι Γεωργιάδη και να ρωτά τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ:

- Κασσελάκης: «Τένις παίζεις;»

- Χριστοδουλάκης: «Παλιά. Έχω δύο χειρουργεία στους ώμους, γι’ αυτό δεν μπορώ. Κατάλαβα ότι είσαι σεσημασμένος τώρα τελευταία. Αν θες να πάμε για μπάσκετ».

- Στέφανος Κασσελάκης: «Όχι, είμαι χάλια στο μπάσκετ, να βρεις άλλον».

Δείτε το βίντεο που ανέβασε το γνωστό τρολ Πεν Νταλαούρα, το οποίο στηρίζει τον Στέφανο Κασσελάκη:

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