Ανακαλύψτε τη μαγεία της Κεντρικής και της Βόρειας Ιταλίας εν πλω!
Στην CrediaBank, ο άνθρωπος κάνει τη διαφορά
Στην CrediaBank, ο άνθρωπος κάνει τη διαφορά
Οι Relationship Managers, οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής της CrediaBank, μοιράζονται την εκπαιδευτική τους εμπειρία στις ακαδημίες της Τράπεζας
Sponsored Content
Σε μια εποχή όπου η τραπεζική εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς και οι περισσότερες συζητήσεις περιστρέφονται γύρω από την τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη και τις ψηφιακές υπηρεσίες, η CrediaBank επιλέγει να επενδύει στον άνθρωπο ως καταλύτη για την ανάπτυξή της.
Επενδύοντας στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, τους 158 Relationship Managers (RMs) των καταστημάτων, η CrediaBank δημιούργησε φέτος τις ακαδημίες CrediaBusiness Academy & CrediaBank Wealth Management, με την επιστημονική υποστήριξη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, της PwC Academy και του επενδυτικού οίκου Franklin Templeton.
Δύο εκπαιδευτικά προγράμματα με προδιαγραφές mini MBA που έχουν στόχο να δώσουν την ευκαιρία στα στελέχη να κάνουν ένα βήμα παραπάνω στον ρόλο τους, να διευρύνουν τις δεξιότητες τους και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.
Όμως, η πραγματική επιτυχία των δύο Ακαδημιών μετριέται στον τρόπο με τον οποίο βίωσαν αυτή την εμπειρία οι ίδιοι οι άνθρωποι της CrediaBank.
«Η έμπνευση πίσω από τις Ακαδημίες ήταν οι άνθρωποί μας και οι αξίες τους», εξηγεί ο Στυλιανός Ηλιάδης, Chief Retail Banking & Wealth Management της CrediaBank. «Θέλουμε να είμαστε μια πραγματικά πελατοκεντρική τράπεζα, όπου οι άνθρωποί μας λειτουργούν για τον πελάτη. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι μέσα από αυτή τη διαδρομή έγιναν ομάδα. Δημιούργησαν κοινή κουλτούρα και κοινό πάθος για το πού θέλουμε να φτάσουμε ως οργανισμός.»
Αυτό το στοιχείο της ομαδικότητας, της έμπνευσης το μοιράζονται σχεδόν όλοι οι απόφοιτοι. Άλλοι μιλούν για ενθουσιασμό, άλλοι για περηφάνια, άλλοι για αυτοπεποίθηση. Όλοι όμως περιγράφουν μια εμπειρία που ξεπέρασε τα όρια μιας κλασικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.
«Η Ακαδημία μάς έδωσε ένα πολύ σημαντικό "όπλο" στην καθημερινότητά μας», σημειώνει ο Χρήστος Παπακώστας, Small Business Relationship Manager της CrediaBank. «Προσθέτει αξία σε αυτό που προσφέρουμε στον πελάτη, αλλά ταυτόχρονα κάνει και την ίδια την τράπεζα πιο δυνατή.»
Για τη Ράνια Καβαρινού, Small Business Relationship Manager της CrediaBank, η μεγαλύτερη αλλαγή ήταν η αυτοπεποίθηση. «Σήμερα μπορούμε να προσεγγίζουμε κάθε επιχείρηση διαφορετικά, να αφουγκραζόμαστε καλύτερα τις ανάγκες της και να προτείνουμε πιο ολοκληρωμένες λύσεις.»
Αντίστοιχα, ο Νικόλαος Αδαμάκης, CrediaCobalt Relationship Manager, εξηγεί ότι η βαθύτερη κατανόηση των προϊόντων και των κινδύνων του επιτρέπει πλέον να προτείνει πιο ποιοτικές λύσεις και να κατανοεί ουσιαστικότερα τις ανάγκες κάθε πελάτη.
Για την Ευγενία Σπόρου, CrediaCobalt Relationship Manager, πρόκειται για μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική εμπειρία και μια ολιστική προσέγγιση προς τον πελάτη.
Ποιο είναι το σημαντικότερο αποτέλεσμα των δύο Ακαδημιών;
Καλλιέργησαν όχι μόνο άρτια καταρτισμένους Relationship Managers, αλλά επαγγελματίες με ενισχυμένη αυτοπεποίθηση, που τελικά μεταφράζεται σε βελτιωμένη αντίληψη, ουσιαστική συμβουλευτική προσέγγιση, αυξημένη εμπιστοσύνη και ισχυρότερες σχέσεις με τους πελάτες.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα