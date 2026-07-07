Στην CrediaBank, ο άνθρωπος κάνει τη διαφορά

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Σε μια εποχή όπου η τραπεζική εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς και οι περισσότερες συζητήσεις περιστρέφονται γύρω από την τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη και τις ψηφιακές υπηρεσίες,Επενδύοντας στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής,Δύο εκπαιδευτικά προγράμματαΌμως, η πραγματική επιτυχία των δύο Ακαδημιών μετριέται στον τρόπο με τον οποίο βίωσαν αυτή την εμπειρία οι ίδιοι οι άνθρωποι της CrediaBank.«Η έμπνευση πίσω από τις Ακαδημίες ήταν οι άνθρωποί μας και οι αξίες τους»,«Θέλουμε να είμαστε μια πραγματικά πελατοκεντρική τράπεζα, όπου οι άνθρωποί μας λειτουργούν για τον πελάτη. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι μέσα από αυτή τη διαδρομή έγιναν ομάδα. Δημιούργησαν κοινή κουλτούρα και κοινό πάθος για το πού θέλουμε να φτάσουμε ως οργανισμός.»Αυτό το στοιχείο της ομαδικότητας, της έμπνευσης το μοιράζονται σχεδόν όλοι οι απόφοιτοι. Άλλοι μιλούν για ενθουσιασμό, άλλοι για περηφάνια, άλλοι για αυτοπεποίθηση. Όλοι όμως περιγράφουν μια εμπειρία που ξεπέρασε τα όρια μιας κλασικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.«Η Ακαδημία μάς έδωσε ένα πολύ σημαντικό "όπλο" στην καθημερινότητά μας»,Για τη, η μεγαλύτερη αλλαγή ήταν η αυτοπεποίθηση. «Σήμερα μπορούμε να προσεγγίζουμε κάθε επιχείρηση διαφορετικά, να αφουγκραζόμαστε καλύτερα τις ανάγκες της και να προτείνουμε πιο ολοκληρωμένες λύσεις.»Αντίστοιχα, ο, εξηγεί ότι η βαθύτερη κατανόηση των προϊόντων και των κινδύνων του επιτρέπει πλέον να προτείνει πιο ποιοτικές λύσεις και να κατανοεί ουσιαστικότερα τις ανάγκες κάθε πελάτη.Για τηνΠοιο είναι το σημαντικότερο αποτέλεσμα των δύο Ακαδημιών;Καλλιέργησαν όχι μόνο άρτια καταρτισμένους Relationship Managers, αλλά