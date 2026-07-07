Τρύπα με διάμετρο 9 μέτρων άνοιξε δίπλα σε έργα του Μετρό στη Βαρκελώνη, εκκενώθηκαν πέντε κτίρια

Στο σημείο έσπευσαν έξι οχήματα της Πυροσβεστικής, ενώ τεχνικοί ξεκίνησαν εργασίες για να γεμίσουν την τρύπα με μπετό, προκειμένου να διασφαλιστεί η στατικότητα των κτιρίων

περίπου εννέα μέτρων εμφανίστηκε σε εσωτερική αυλή κτιρίων στη συνοικία Sant Gervasí-La Bonanova, αναγκάζοντας την Πυροσβεστική να απομακρύνει τους κατοίκους πέντε πολυκατοικιών.



Στο σημείο έσπευσαν έξι οχήματα της Πυροσβεστικής, ενώ τεχνικοί ξεκίνησαν εργασίες για να γεμίσουν την τρύπα με μπετό, προκειμένου να διασφαλιστεί η στατικότητα των κτιρίων.



γραμμής L9 του Μετρό.



Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η καθίζηση φαίνεται να συνδέεται με τα έργα που πραγματοποιούνται στην περιοχή, χωρίς ακόμη να έχει ξεκαθαριστεί πότε οι κάτοικοι θα μπορέσουν να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους.



«Άκουσα δύο δυνατούς θορύβους και μετά ήρθαν οι πυροσβέστες» Ορισμένοι από τους κατοίκους που απομακρύνθηκαν ανέφεραν ότι είχαν παρατηρήσει πρόσφατα ρωγμές στα διαμερίσματά τους.







Ensurt majúscul aquest matí al barri del Putxet de Barcelona. Un esvoranc de vuit metres de diàmetre i quatre de profunditat produït per les obres de la Línia 9 del metro ha obligat a desallotjar sis finques dels carrers Rubinstein i Teodora Lamadrid i Sant Gervasi de Cassoles.… pic.twitter.com/iCAn8HlvvK — diariARA (@diariARA) July 7, 2026 «Δεν είναι πολύ μεγάλη σε πλάτος, αλλά είναι πολύ μακριά. Πηγαίνει από πάνω μέχρι κάτω, από την οροφή έως το πάτωμα. Επιπλέον, η πόρτα του σπιτιού δεν κλείνει καλά τις τελευταίες ημέρες, σαν να μην εφαρμόζει πλέον στο πλαίσιο», ανέφερε.



Κλείσιμο



Οι κάτοικοι μεταφέρθηκαν προσωρινά στη δημοτική αγορά της περιοχής, ενώ δημιουργήθηκε σημείο ενημέρωσης στο πολιτιστικό κέντρο Vil·la Florida.



Το μέγεθος της καθίζησης αποκαλύφθηκε όταν εργαζόμενος σε πιτσαρία πήγε το πρωί στο κατάστημα. Όταν άνοιξε το μεταλλικό ρολό, είδε φως στο βάθος του χώρου.



«Στην αρχή σκέφτηκα ότι είχαμε ξεχάσει κάποιο φως αναμμένο. Μετά είδα ότι μια τεράστια τρύπα είχε εξαφανίσει το μπάνιο, το είχε καταπιεί ολόκληρο στο πίσω μέρος, στην αυλή», είπε.



Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης στη Βαρκελώνη, όταν μια τεράστια τρύπα διαμέτρουεμφανίστηκε σε εσωτερική αυλή κτιρίων στη συνοικία Sant Gervasí-La Bonanova, αναγκάζοντας την Πυροσβεστική να απομακρύνει τουςΣτο σημείο έσπευσαν έξι οχήματα της Πυροσβεστικής, ενώ τεχνικοί ξεκίνησαν εργασίες για να γεμίσουν την τρύπα με μπετό, προκειμένου να διασφαλιστεί η στατικότητα των κτιρίων.Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στην πλατεία Χοακίμ Φολγκέρα, στην περιοχή όπου βρίσκεται ο σταθμός Putxet των Ferrocarrils de Catalunya και όπου προγραμματίζεται η κατασκευή στάσης τηςΣύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η καθίζηση φαίνεται να συνδέεται με τα έργα που πραγματοποιούνται στην περιοχή, χωρίς ακόμη να έχει ξεκαθαριστεί πότε οι κάτοικοι θα μπορέσουν να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους.Ορισμένοι από τους κατοίκους που απομακρύνθηκαν ανέφεραν ότι είχαν παρατηρήσει πρόσφατα ρωγμές στα διαμερίσματά τους.Μία γυναίκα που ζει στην περιοχή δήλωσε ότι πριν από τέσσερις ημέρες εμφανίστηκε ρωγμή στην είσοδο του σπιτιού της.«Δεν είναι πολύ μεγάλη σε πλάτος, αλλά είναι πολύ μακριά. Πηγαίνει από πάνω μέχρι κάτω, από την οροφή έως το πάτωμα. Επιπλέον, η πόρτα του σπιτιού δεν κλείνει καλά τις τελευταίες ημέρες, σαν να μην εφαρμόζει πλέον στο πλαίσιο», ανέφερε.Η ίδια περιέγραψε τη στιγμή της καθίζησης: «Γύρω στις 9 το πρωί ήμουν στο υπνοδωμάτιό μου και άκουσα δύο πολύ περίεργους θορύβους, δύο δυνατά χτυπήματα μαζί με κάτι σαν δόνηση. Μετά όλα ήταν φυσιολογικά. Μία ώρα αργότερα ήρθαν οι πυροσβέστες και μας είπαν να εγκαταλείψουμε το κτίριο».Οι κάτοικοι μεταφέρθηκαν προσωρινά στη δημοτική αγορά της περιοχής, ενώ δημιουργήθηκε σημείο ενημέρωσης στο πολιτιστικό κέντρο Vil·la Florida.Το μέγεθος της καθίζησης αποκαλύφθηκε όταν εργαζόμενος σε πιτσαρία πήγε το πρωί στο κατάστημα. Όταν άνοιξε το μεταλλικό ρολό, είδε φως στο βάθος του χώρου.«Στην αρχή σκέφτηκα ότι είχαμε ξεχάσει κάποιο φως αναμμένο. Μετά είδα ότι μια τεράστια τρύπα είχε εξαφανίσει το μπάνιο, το είχε καταπιεί ολόκληρο στο πίσω μέρος, στην αυλή», είπε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι παραμένει άγνωστο πότε η επιχείρηση θα μπορέσει να λειτουργήσει ξανά, τονίζοντας ότι ευτυχώς δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός.



Ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής της Βαρκελώνης, Σεμπαστιά Μασαγκέ, διευκρίνισε ότι οι εκκενώσεις έγιναν προληπτικά και ότι η περιοχή έχει τεθεί υπό παρακολούθηση για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν νέες μετακινήσεις του εδάφους.



Οι τεχνικοί ξεκαθάρισαν ότι η συγκεκριμένη περίπτωση διαφέρει από τη μεγάλη καθίζηση που είχε σημειωθεί στη συνοικία Καρμέλ το 2005, σημειώνοντας ότι κάτω από το σημείο υπάρχει ήδη κατασκευασμένη σήραγγα και ότι ο μετροπόντικας έχει περάσει από την περιοχή, συνεχίζοντας κανονικά τις εργασίες.



Σύμφωνα με την Καράσκο, είχε καταγραφεί αύξηση στις ενδείξεις των οργάνων που παρακολουθούν τις κάθετες μετακινήσεις του εδάφους, γεγονός που οδηγεί τις αρχές να συνδέουν το περιστατικό με τα έργα της γραμμής L9.