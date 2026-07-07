Δρόμος γέμισε σκουπίδια στη Θεσσαλονίκη, μήνυση κατ’ αγνώστων από τον δήμο

Ο δήμος καλεί για μία ακόμη φορά όλους τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα και σεβασμό στο χώρο τον οποίο μοιραζόμαστε, να σταματήσουμε αυτούς που επιμένουν να υποβαθμίζουν την καθημερινότητά μας και να καταστρέφουν την πόλη μας