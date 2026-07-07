Δρόμος γέμισε σκουπίδια στη Θεσσαλονίκη, μήνυση κατ’ αγνώστων από τον δήμο
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Δρόμος γέμισε σκουπίδια στη Θεσσαλονίκη, μήνυση κατ’ αγνώστων από τον δήμο

Ο δήμος καλεί για μία ακόμη φορά όλους τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα και σεβασμό στο χώρο τον οποίο μοιραζόμαστε, να σταματήσουμε αυτούς που επιμένουν να υποβαθμίζουν την καθημερινότητά μας και να καταστρέφουν την πόλη μας

Δρόμος γέμισε σκουπίδια στη Θεσσαλονίκη, μήνυση κατ’ αγνώστων από τον δήμο
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Δρόμος της Θεσσαλονίκης γέμισε σκουπίδια με αποτέλεσμα ο δήμος να καταθέσει μήνυση κατ’ αγνώστων.

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 6 Ιουλίου η Αντιδημαρχία Καθαριότητας ενημερώθηκε για παράνομη εναπόθεση μεγάλου αριθμού ογκωδών και απορριμμάτων επί της οδού Θερμοπυλών 32.

Τα συνεργεία του Δήμου Θεσσαλονίκης προχώρησαν στην άμεση αποκομιδή των αντικειμένων και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Λάζαρος Ζαχαριάδης μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Χαριλάου όπου και κατέθεσε μήνυση κατ’ αγνώστων, ώστε να εντοπιστούν το ταχύτερο δυνατό οι δράστες και να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Δρόμος γέμισε σκουπίδια στη Θεσσαλονίκη, μήνυση κατ’ αγνώστων από τον δήμο
Πηγή: thestival.gr

«Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις της δημοτικής Αρχής κάποιοι επιμένουν να αντιλαμβάνονται το δημόσιο χώρο ως χωματερή, επιμένοντας σε απαράδεκτες πρακτικές που συνιστούν απειλή για τη δημόσια υγεία», τονίζεται από τον Δήμο Θεσσαλονίκης ενώ απευθύνεται έκκληση για σεβασμό στον δημόσιο χώρο.

«Καλούμε για μία ακόμη φορά όλους τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα και σεβασμό στο χώρο τον οποίο μοιραζόμαστε, να σταματήσουμε αυτούς που επιμένουν να υποβαθμίζουν την καθημερινότητά μας και να καταστρέφουν την πόλη μας», σημειώνεται από τη Δημοτική Αρχή.
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