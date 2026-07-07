Ένα οικιακό πρόγραμμα ρεύματος που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα και ευέλικτη συνέχεια.
Δρόμος γέμισε σκουπίδια στη Θεσσαλονίκη, μήνυση κατ’ αγνώστων από τον δήμο
Δρόμος γέμισε σκουπίδια στη Θεσσαλονίκη, μήνυση κατ’ αγνώστων από τον δήμο
Ο δήμος καλεί για μία ακόμη φορά όλους τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα και σεβασμό στο χώρο τον οποίο μοιραζόμαστε, να σταματήσουμε αυτούς που επιμένουν να υποβαθμίζουν την καθημερινότητά μας και να καταστρέφουν την πόλη μας
Δρόμος της Θεσσαλονίκης γέμισε σκουπίδια με αποτέλεσμα ο δήμος να καταθέσει μήνυση κατ’ αγνώστων.
Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 6 Ιουλίου η Αντιδημαρχία Καθαριότητας ενημερώθηκε για παράνομη εναπόθεση μεγάλου αριθμού ογκωδών και απορριμμάτων επί της οδού Θερμοπυλών 32.
Τα συνεργεία του Δήμου Θεσσαλονίκης προχώρησαν στην άμεση αποκομιδή των αντικειμένων και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Λάζαρος Ζαχαριάδης μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Χαριλάου όπου και κατέθεσε μήνυση κατ’ αγνώστων, ώστε να εντοπιστούν το ταχύτερο δυνατό οι δράστες και να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
«Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις της δημοτικής Αρχής κάποιοι επιμένουν να αντιλαμβάνονται το δημόσιο χώρο ως χωματερή, επιμένοντας σε απαράδεκτες πρακτικές που συνιστούν απειλή για τη δημόσια υγεία», τονίζεται από τον Δήμο Θεσσαλονίκης ενώ απευθύνεται έκκληση για σεβασμό στον δημόσιο χώρο.
«Καλούμε για μία ακόμη φορά όλους τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα και σεβασμό στο χώρο τον οποίο μοιραζόμαστε, να σταματήσουμε αυτούς που επιμένουν να υποβαθμίζουν την καθημερινότητά μας και να καταστρέφουν την πόλη μας», σημειώνεται από τη Δημοτική Αρχή.
Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 6 Ιουλίου η Αντιδημαρχία Καθαριότητας ενημερώθηκε για παράνομη εναπόθεση μεγάλου αριθμού ογκωδών και απορριμμάτων επί της οδού Θερμοπυλών 32.
Τα συνεργεία του Δήμου Θεσσαλονίκης προχώρησαν στην άμεση αποκομιδή των αντικειμένων και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Λάζαρος Ζαχαριάδης μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Χαριλάου όπου και κατέθεσε μήνυση κατ’ αγνώστων, ώστε να εντοπιστούν το ταχύτερο δυνατό οι δράστες και να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
«Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις της δημοτικής Αρχής κάποιοι επιμένουν να αντιλαμβάνονται το δημόσιο χώρο ως χωματερή, επιμένοντας σε απαράδεκτες πρακτικές που συνιστούν απειλή για τη δημόσια υγεία», τονίζεται από τον Δήμο Θεσσαλονίκης ενώ απευθύνεται έκκληση για σεβασμό στον δημόσιο χώρο.
«Καλούμε για μία ακόμη φορά όλους τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα και σεβασμό στο χώρο τον οποίο μοιραζόμαστε, να σταματήσουμε αυτούς που επιμένουν να υποβαθμίζουν την καθημερινότητά μας και να καταστρέφουν την πόλη μας», σημειώνεται από τη Δημοτική Αρχή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα