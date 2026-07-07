Η ανάρτηση Μαρινάκη για τα τρία χρόνια στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου: Η αλήθεια είναι ιερό καθήκον, η ενημέρωση δεν έχει χρονόμετρο
Η ανάρτηση Μαρινάκη για τα τρία χρόνια στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου: Η αλήθεια είναι ιερό καθήκον, η ενημέρωση δεν έχει χρονόμετρο
Ο απολογισμός του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
Τη συμπλήρωση τριών ετών από την ανάληψη της θέσης του κυβερνητικού εκπροσώπου σχολίασε με ανάρτηση του στα social media ο Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στη διαδρομή του, από τη στιγμή που ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τού ανέθεσε τον συγκεκριμένο ρόλο.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι η συγκεκριμένη θέση αποτελεί για τον ίδιο «μεγάλη τιμή», αλλά ταυτόχρονα και «μεγάλη ευθύνη», υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενημέρωσης των πολιτών.
Στην ανάρτησή του ανέφερε ότι τα τρία αυτά χρόνια χαρακτηρίστηκαν από «δύσκολες στιγμές, εξωτερικές κρίσεις, τοξικότητα και fake news», αλλά παράλληλα, όπως σημείωσε, ήταν μια περίοδος κατά την οποία «ψήλωσε ουσιαστικά η Ελλάδα».
Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε πως βασική του αποστολή ήταν καθημερινά η παροχή «έγκυρης και υπεύθυνης ενημέρωσης» προς τους πολίτες, επισημαίνοντας τον ρόλο της αλήθειας σε περιόδους έντασης και αβεβαιότητας.
«Γιατί σε τέτοιες περιόδους η αλήθεια δεν είναι απλώς υποχρέωση. Είναι ιερό καθήκον», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έστειλε το μήνυμα ότι η προσπάθεια συνεχίζεται, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Συνεχίζουμε».
Στην τελευταία ενημέρωση πολιτικών συντακτών συμπλήρωσα 3 χρόνια από την ημέρα που μου εμπιστεύτηκε ο Πρωθυπουργός τη θέση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου.
Για εμένα, ο ρόλος αυτός είναι μεγάλη τιμή, αλλά πάνω απ’ όλα μεγάλη ευθύνη.
Ήταν τρία χρόνια με δύσκολες στιγμές, εξωτερικές κρίσεις, τοξικότητα και fake news, αλλά και τρία χρόνια που ψήλωσαν ουσιαστικά την Ελλάδα.
Μέσα σε όλα αυτά, προσπάθησα κάθε μέρα να υπηρετώ μία βασική αποστολή: την έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση των πολιτών.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι η συγκεκριμένη θέση αποτελεί για τον ίδιο «μεγάλη τιμή», αλλά ταυτόχρονα και «μεγάλη ευθύνη», υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενημέρωσης των πολιτών.
Στην ανάρτησή του ανέφερε ότι τα τρία αυτά χρόνια χαρακτηρίστηκαν από «δύσκολες στιγμές, εξωτερικές κρίσεις, τοξικότητα και fake news», αλλά παράλληλα, όπως σημείωσε, ήταν μια περίοδος κατά την οποία «ψήλωσε ουσιαστικά η Ελλάδα».
Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε πως βασική του αποστολή ήταν καθημερινά η παροχή «έγκυρης και υπεύθυνης ενημέρωσης» προς τους πολίτες, επισημαίνοντας τον ρόλο της αλήθειας σε περιόδους έντασης και αβεβαιότητας.
«Γιατί σε τέτοιες περιόδους η αλήθεια δεν είναι απλώς υποχρέωση. Είναι ιερό καθήκον», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έστειλε το μήνυμα ότι η προσπάθεια συνεχίζεται, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Συνεχίζουμε».
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Στην τελευταία ενημέρωση πολιτικών συντακτών συμπλήρωσα 3 χρόνια από την ημέρα που μου εμπιστεύτηκε ο Πρωθυπουργός τη θέση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου.
Η ανάρτηση του
Για εμένα, ο ρόλος αυτός είναι μεγάλη τιμή, αλλά πάνω απ’ όλα μεγάλη ευθύνη.
Ήταν τρία χρόνια με δύσκολες στιγμές, εξωτερικές κρίσεις, τοξικότητα και fake news, αλλά και τρία χρόνια που ψήλωσαν ουσιαστικά την Ελλάδα.
Μέσα σε όλα αυτά, προσπάθησα κάθε μέρα να υπηρετώ μία βασική αποστολή: την έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση των πολιτών.
Γιατί σε τέτοιες περιόδους η αλήθεια δεν είναι απλώς υποχρέωση. Είναι ιερό καθήκον.
Συνεχίζουμε.
Συνεχίζουμε.
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