Βγήκε από τη ΜΕΘ ο 6χρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο στο Ρέθυμνο, συνεχίζονται οι προσπάθειες για την πλήρη αποκατάστασή του
Βγήκε από τη ΜΕΘ ο 6χρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο στο Ρέθυμνο, συνεχίζονται οι προσπάθειες για την πλήρη αποκατάστασή του
Οι γιατροί του νοσοκομείου στην Αθήνα έδωσαν πολύωρη μάχη προκειμένου να σώσουν το σοβαρά τραυματισμένο πόδι του παιδιού και να αποτρέψουν τον ακρωτηριασμό του
Αισιόδοξα είναι τα μηνύματα που έρχονται από το Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» για τον 6χρονο που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο δυστύχημα στα Σχοινάρια Ρεθύμνου και νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες σε κρίσιμη κατάσταση.
Σύμφωνα με πληροφορίες των «Ρεθεμνιώτικων Νέων», το παιδί έχει πλέον αποχωρήσει από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, εξέλιξη που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την πορεία της υγείας του και ενισχύει την αισιοδοξία για την ανάρρωσή του.
Υπενθυμίζεται ότι οι γιατροί του νοσοκομείου στην Αθήνα έδωσαν πολύωρη μάχη προκειμένου να σώσουν το σοβαρά τραυματισμένο πόδι του παιδιού και να αποτρέψουν τον ακρωτηριασμό του. Η χειρουργική επέμβαση στέφθηκε με επιτυχία, ενώ στη συνέχεια ο 6χρονος παρέμεινε υπό συνεχή παρακολούθηση στη ΜΕΘ.
Οι θεράποντες ιατροί εμφανίζονται προσεκτικά αισιόδοξοι για την εξέλιξη της κατάστασής του, επισημαίνοντας πάντως ότι «έχει ακόμη δρόμο μπροστά του» και ότι θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να υπάρξει σαφής εικόνα για το τελικό αποτέλεσμα της αποκατάστασης.
Θετικό στοιχείο θεωρείται επίσης το γεγονός ότι η κυκλοφορία του αίματος στο τραυματισμένο άκρο εξελίσσεται ομαλά, κάτι που οι γιατροί αξιολογούν ως ιδιαίτερα ενθαρρυντική ένδειξη για τη διατήρηση της λειτουργικότητάς του. Σε συνδυασμό με την έξοδό του από την Εντατική, η εικόνα που διαμορφώνεται μέχρι στιγμής επιτρέπει συγκρατημένη αισιοδοξία.
Παρά τη βελτίωση της κατάστασής του, ο 6χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται και να παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό, με τους ειδικούς να τονίζουν ότι οι επόμενες ημέρες παραμένουν καθοριστικές για την πορεία της αποθεραπείας του.
Σύμφωνα με πληροφορίες των «Ρεθεμνιώτικων Νέων», το παιδί έχει πλέον αποχωρήσει από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, εξέλιξη που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την πορεία της υγείας του και ενισχύει την αισιοδοξία για την ανάρρωσή του.
Υπενθυμίζεται ότι οι γιατροί του νοσοκομείου στην Αθήνα έδωσαν πολύωρη μάχη προκειμένου να σώσουν το σοβαρά τραυματισμένο πόδι του παιδιού και να αποτρέψουν τον ακρωτηριασμό του. Η χειρουργική επέμβαση στέφθηκε με επιτυχία, ενώ στη συνέχεια ο 6χρονος παρέμεινε υπό συνεχή παρακολούθηση στη ΜΕΘ.
Οι θεράποντες ιατροί εμφανίζονται προσεκτικά αισιόδοξοι για την εξέλιξη της κατάστασής του, επισημαίνοντας πάντως ότι «έχει ακόμη δρόμο μπροστά του» και ότι θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να υπάρξει σαφής εικόνα για το τελικό αποτέλεσμα της αποκατάστασης.
Θετικό στοιχείο θεωρείται επίσης το γεγονός ότι η κυκλοφορία του αίματος στο τραυματισμένο άκρο εξελίσσεται ομαλά, κάτι που οι γιατροί αξιολογούν ως ιδιαίτερα ενθαρρυντική ένδειξη για τη διατήρηση της λειτουργικότητάς του. Σε συνδυασμό με την έξοδό του από την Εντατική, η εικόνα που διαμορφώνεται μέχρι στιγμής επιτρέπει συγκρατημένη αισιοδοξία.
Παρά τη βελτίωση της κατάστασής του, ο 6χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται και να παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό, με τους ειδικούς να τονίζουν ότι οι επόμενες ημέρες παραμένουν καθοριστικές για την πορεία της αποθεραπείας του.
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